Самарин об отношениях Кондратюка с Трусовой: «Думаю, это пошло ему на пользу. Он повзрослел»

рассказал, как отношения с изменили .

– Ваше общение с Марком Кондратюком не изменилось за этот год, не стало ли оно меньше? Все-таки он сейчас состоит в отношениях с Сашей Трусовой. Наверное, не так много времени на друзей.

– С возрастом у нас у всех появляются какие-то другие дела. Когда вы моложе, больше куролесите. У нас времени не так-то много на что-то. В раздевалке можем пообщаться, повеселиться. На льду каждый в своей работе, а после льда все занимаются своими делами.

Но я бы не сказал, что Марк как-то сильно поменялся после того, как стал встречаться с Сашей. Я думаю, это пошло ему на пользу. Он повзрослел, – сказал фигурист.