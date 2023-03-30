Самарин об отношениях Кондратюка с Трусовой: «Думаю, это пошло ему на пользу. Он повзрослел»

Теги сборная России мужское катание женское катание Александр Самарин Александра Трусова Марк Кондратюк Фигурное катание

Александр Самарин рассказал, как отношения с Александрой Трусовой изменили Марка Кондратюка.

– Ваше общение с Марком Кондратюком не изменилось за этот год, не стало ли оно меньше? Все-таки он сейчас состоит в отношениях с Сашей Трусовой. Наверное, не так много времени на друзей.

– С возрастом у нас у всех появляются какие-то другие дела. Когда вы моложе, больше куролесите. У нас времени не так-то много на что-то. В раздевалке можем пообщаться, повеселиться. На льду каждый в своей работе, а после льда все занимаются своими делами.

Но я бы не сказал, что Марк как-то сильно поменялся после того, как стал встречаться с Сашей. Я думаю, это пошло ему на пользу. Он повзрослел, – сказал фигурист.

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41 комментарий

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Анна Беляева
Ответ Fellina
Все люди разные, как и парни 18ти лет.
Ну, столь раннюю мужскую несостоятельность все-таки не будем рассматривать. В остальном же люди не настолько разные по части физиологии. Понимаете, в этом нет оскорбления, но пик мужской половой активности приходится на 19 лет, а дальше тестостерончик неумолимо катится вниз. И если уж в жтом возрасте молчелу не достаточно просто юности и привлекательности представительницы противоположного пола, то это весьма грустная история.
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sport-forever
Ответ Оз
Ну так если Вы про успешных фигуристов именно в МО после ОИ сезона: то чем Вас Шома то не устроил? Он ФГП выиграл, на ЧМ был с травмой и проявил себя бойцом выиграл его. Или тот же Чжун на ОИ был пятым успешный результат в личке так-то и первое место на ЧКК. а в этом сезоне уже и медаль с ЧМ. Из наших мальчиков: Женя Семененко на ОИ показал достойный уровень, а в этом сезоне выиграл ЧР. И уж серебро Насти и Саши на ЧР и ФГП это как раз достойный результат, а вот у Марка 2 грибные медали: бронзы с этапа и ФГП.
Про Шому уже писала, читайте мои комментарии на ветке внимательнее. Что мешало Жене на ЧЕ себя проявить и, не будучи уставшим за командник и за наезды СМИ с нарковбросами, не косячить в ПП, обойти там Грассля и Брауна? На ЧР, молодец, единственный раз за сезон, но меня там больше Петя вечатлил, как и в конце сезона в целом. Хорошей формы на весь сезон никто у нас в МО в этом году не показал.
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tanya_1111
Ответ Скелет_Полишинеля
Как-то незаметно это самое "взросление"
Ну вам не заметно, а окружению Марка заметно
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Fellina
Ответ Анна Беляева
Так и речь не про вас, а про парней... Понятно, что вы выходили замуж не потому, почему пубертатный молодой человек с интересом смотрит на любую деву подходящего возраста (и даже неподходящего, и даже не деву) заинтересованным взглядом.
Все люди разные, как и парни 18ти лет.
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Анна Беляева
Ответ sport-forever
Вот у кого огромный опыт. Может кто-то из комментаторов в 18 и 19 был парнем, а потом пол поменял😉
Я думаю, кто-то и не менял. И если тут хоть один мужчина скажет, что в 18 он был дико заинтересован исключительно в душевных качествах избарнниццы или ее интеллектуальных способностях, то не верьте этому брехуну. Физиология - штука беспощадная.
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EuhenioV
Ответ sport-forever
Смайлики на такие "аналитические расчёты" другими быть не могут)
🐑🦻
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Анна Беляева
Ответ Kaj
А вы были парнем?
Я уже старнеькая и довльно много общалась с парнями... Таки они бывают откровенны, когда ты - "свой парень"
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Анна Беляева
Ответ Fellina
Ну это просто смешно, так как вы тоже не были парнем 18 ти лет. Я им тоже не была, но вышла замуж за человека, которому было 18 лет. Этот неординарный молодой человек удивляет меня своим умом и разносторонним воспитанием и по сей день 😉
Так и речь не про вас, а про парней... Понятно, что вы выходили замуж не потому, почему пубертатный молодой человек с интересом смотрит на любую деву подходящего возраста (и даже неподходящего, и даже не деву) заинтересованным взглядом.
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Оз
Ответ sport-forever
Буду знать, что Марк четверной лутц не вставлял в сезоне ни разу и флип не пробовал, его основные конкуренты по МО - это мои любимые Настя с Сашей, которых на ЧР и ФГП обошли не Саша с Димой, а, видимо Марк с Александрой🙈🤣
Ну так если Вы про успешных фигуристов именно в МО после ОИ сезона: то чем Вас Шома то не устроил? Он ФГП выиграл, на ЧМ был с травмой и проявил себя бойцом выиграл его. Или тот же Чжун на ОИ был пятым успешный результат в личке так-то и первое место на ЧКК. а в этом сезоне уже и медаль с ЧМ. Из наших мальчиков: Женя Семененко на ОИ показал достойный уровень, а в этом сезоне выиграл ЧР.
И уж серебро Насти и Саши на ЧР и ФГП это как раз достойный результат, а вот у Марка 2 грибные медали: бронзы с этапа и ФГП.
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sport-forever
Ответ EuhenioV
Вы смайлики по теме вставлять умеете?Медали Трусовой на этапах ГП,😂🐔.
Смайлики на такие "аналитические расчёты" другими быть не могут)
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sport-forever
Ответ Оз
МГ вообще-то сейчас на высоком уровне выступают: а они и в команде себя показали на высоком уровне, и в личке медаль взяли в отличие кстати от Кондратюка! И в этом сезоне контент усложняют, прыжок новый осваивают. А уж про медаль Марка в финале Гран-при смешно писать: все видели этот развал и щедрость судей. Подарили медальку за счёт грибов.
Буду знать, что Марк четверной лутц не вставлял в сезоне ни разу и флип не пробовал, его основные конкуренты по МО - это мои любимые Настя с Сашей, которых на ЧР и ФГП обошли не Саша с Димой, а, видимо Марк с Александрой🙈🤣
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Fellina
Ответ Анна Беляева
Вы просто не были парнем 18 лет. Это такой занятный физиологически возраст, когда многого не надо, чтобы быть ему интересной, если ты девушка, уж простите за цинизм.
Ну это просто смешно, так как вы тоже не были парнем 18 ти лет. Я им тоже не была, но вышла замуж за человека, которому было 18 лет. Этот неординарный молодой человек удивляет меня своим умом и разносторонним воспитанием и по сей день 😉
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EuhenioV
Ответ sport-forever
Конечно, я всегда болею за любимых спортсменов не за победы, а красоту их спортивного и жизненного пути прежде всего. Сочи и Самара с травмой тоже не в счет? Да и две медали этапов ГП Александры исключим со счетов, это ж так? Считат надо только один раз и в одном году🤣🙈
Вы смайлики по теме вставлять умеете?Медали Трусовой на этапах ГП,😂🐔.
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vanessa2021
Я думаю, что Марк и Саша резко повзрослели, когда стали жить вместе, отдельно от своих родителей.

Дети, кто до 30 лет, а то и старше продолжают жить с родителями- сохраняют инфантилизм.
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Николай Криницкий
Ответ Black&White
Хейтерам все неймется, идите лучше напишите что-то хорошее Анюте ,потому что она никому что-то неинтересна
Оно и видно,что вы без Анюты жить не можете, но методичку пора уже изменить, устарела.
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EuhenioV
Ответ tanya_1111
Что-то у опытного Коляды на прошлых ОИ ничего не стрельнуло, а у новичка Кондратюка стрельнуло и не раз, а два в КП и ПП.
Причём здесь Коляда?Вы внимательно читали?Я же сказал,наблюдайте в динамике.Кондратюк после своих "стрельнул",не в то русло пал и это очевидно.
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sport-forever
Ответ Блинчик
Зато Сашка из-за него на грани недопуска к международным соревнованиям.
Блинчик, ваша бесконечная любовь к Марку известна на всех ветках. Вы там еще на переход в ЦСКА Александры из Хрустального как-то радовались и просили Марка убрать от Соколовской к другому тренеру и на другой каток. Уже тогда за международную карьеру Марка переживали🙈😎🤣
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Оз
Ответ sport-forever
Марк с еще даже относительно не вылеченной травмой поехал на ЧР, очень переживал, что в период подготовки и начала прыжкового чемпионата находился в больнице. На ФГП, несмотря на отсутствие формы и ещё неполную реабилитацию, поборолся за медаль. Да и Саше на ЧР выступить болезнь помешала... А многие спортсмены, проявившие себя на ОИ и получившие награды успешно выступают в этом сезоне? Кроме Шомы, если только, но у него после предшествующих ОИ был провал, да и сейчас тоже травма - это, видимо, тоже отношения с фигуристкой в этом сезоне🙈
МГ вообще-то сейчас на высоком уровне выступают: а они и в команде себя показали на высоком уровне, и в личке медаль взяли в отличие кстати от Кондратюка! И в этом сезоне контент усложняют, прыжок новый осваивают.
А уж про медаль Марка в финале Гран-при смешно писать: все видели этот развал и щедрость судей. Подарили медальку за счёт грибов.
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Fellina
Ответ Abdul Aziz
как ребенок может сделать из кого-то мужчину?) У нее мышление ребенка. Не знаю Кондратюка,но не понимаю, чем интересна может быть Трусова?
А он, что, интереснее?!
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Блинчик
Зато Сашка из-за него на грани недопуска к международным соревнованиям.
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sport-forever
Ответ EuhenioV
«Раз в год и палка стреляет».ЧР не в счёт.Наблюдайте дальше.
Конечно, я всегда болею за любимых спортсменов не за победы, а красоту их спортивного и жизненного пути прежде всего. Сочи и Самара с травмой тоже не в счет? Да и две медали этапов ГП Александры исключим со счетов, это ж так? Считат надо только один раз и в одном году🤣🙈
+2
-6
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tanya_1111
Ответ EuhenioV
«Раз в год и палка стреляет».ЧР не в счёт.Наблюдайте дальше.
Что-то у опытного Коляды на прошлых ОИ ничего не стрельнуло, а у новичка Кондратюка стрельнуло и не раз, а два в КП и ПП.
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sport-forever
Ответ Анна Беляева
Вы просто не были парнем 18 лет. Это такой занятный физиологически возраст, когда многого не надо, чтобы быть ему интересной, если ты девушка, уж простите за цинизм.
Вот у кого огромный опыт. Может кто-то из комментаторов в 18 и 19 был парнем, а потом пол поменял😉
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Kaj
Ответ Анна Беляева
Вы просто не были парнем 18 лет. Это такой занятный физиологически возраст, когда многого не надо, чтобы быть ему интересной, если ты девушка, уж простите за цинизм.
А вы были парнем?
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EuhenioV
Ответ Maturmalai
Я тоже не знаю Кондратюка, но чем ему может быть интересна Трусова прекрасно понимаю.
"Легкое поведение — это наименьший недостаток женщин легкого поведения." Франсуа Де Ларошфуко
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