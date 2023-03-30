Самарин об отношениях Кондратюка с Трусовой: «Думаю, это пошло ему на пользу. Он повзрослел»
Александр Самарин рассказал, как отношения с Александрой Трусовой изменили Марка Кондратюка.
– Ваше общение с Марком Кондратюком не изменилось за этот год, не стало ли оно меньше? Все-таки он сейчас состоит в отношениях с Сашей Трусовой. Наверное, не так много времени на друзей.
– С возрастом у нас у всех появляются какие-то другие дела. Когда вы моложе, больше куролесите. У нас времени не так-то много на что-то. В раздевалке можем пообщаться, повеселиться. На льду каждый в своей работе, а после льда все занимаются своими делами.
Но я бы не сказал, что Марк как-то сильно поменялся после того, как стал встречаться с Сашей. Я думаю, это пошло ему на пользу. Он повзрослел, – сказал фигурист.
И уж серебро Насти и Саши на ЧР и ФГП это как раз достойный результат, а вот у Марка 2 грибные медали: бронзы с этапа и ФГП.
Дети, кто до 30 лет, а то и старше продолжают жить с родителями- сохраняют инфантилизм.
А уж про медаль Марка в финале Гран-при смешно писать: все видели этот развал и щедрость судей. Подарили медальку за счёт грибов.