Ари Закарян: «Малинин сказал, что пятерной прыжок у него уже в кармане. Но делать его он не будет из-за системы судейства»

Ари Закарян сообщил, что готов делать пятерные прыжки.

— Буквально сегодня общались с Ильей по поводу пятерного прыжка, и он сказал, что пятерной у него уже в кармане. Он может его исполнить, но с учетом того, какова сейчас система, делать на соревнованиях он его не будет. Смысла нет. Но на тренировках он его прыгнет, и если кто-то хочет приехать посмотреть, как выглядит пятерной прыжок, он всех приглашает к себе.

— Прямо всех зовет?

— Да. Мы назначим день, время. Пускай все приезжают. Денег за это никто брать не будет. Илья просто хочет, чтобы люди увидели, что такое прогресс.

— Какой пятерной, если не секрет?

— Их у Ильи несколько. Не хотел бы озвучивать детали, но он способен исполнить несколько видов пятерных. Обидно только, что на сегодняшний день такие элементы, как четверной аксель и пятерной — как в цирке прийти посмотреть какой-нибудь кульбит. Так, развлечение… Поэтому пока что пятерной Ильи будет подарком для зрителей, не более того.

— Как сам Илья отнесся к результатам?

— Он абсолютно спокоен. Оценки за четверной аксель его немного удивили, но он в порядке. Илья — настоящий спортсмен и, на мой взгляд, величайшая звезда. Он из абсолютно другой галактики. А что так оценили — ну, что ж, будем знать, что четверной аксель стоит 12-13 баллов.

И будущее поколение теперь знает, что идти на новый элемент, на котором можно переломаться, не имеет смысла. Потому что цена этому прогрессу — 12 баллов. Он того не стоит, лучше сделать стабильный набор и получить хорошие оценки.

— А у Ильи не было таких же мыслей? Скажем, отказаться от четверного акселя на соревнованиях в угоду второй оценке.

— Возможно, что-то такое и закрадывается. Он и здесь журналистам сказал, что сделал аксель для зрителей. Они ждали этот прыжок — и он его показал. Илья понимал, что многие зрители пришли, чтобы посмотреть на него и на его аксель. Ему стоит самостоятельно принять решение по техническому контенту на дальнейших соревнованиях, не хочу ему в этом мешать.

Он может добавить в компонентах и стать величайшим фигуристом. Он может, я гарантирую это. Просто сейчас нам нужно хорошенько обдумать, что дальше. У Ильи сейчас будут шоу, World Team Trophy, будем думать. Но на сегодняшний день нам стало ясно, что четверной аксель в глазах профессионалов не так уж и важен и не настолько им интересен. Грустный вывод, конечно, – сказал агент фигуриста.

Бог квадов прыгнул 8 квадов на чемпионате мира – ни разу не упал, но проиграл. Как же так?