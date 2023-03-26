Ари Закарян: «Малинин сказал, что пятерной прыжок у него уже в кармане. Но делать его он не будет из-за системы судейства»

Теги чемпионат мира по фигурному катанию Ари Закарян сборная США мужское катание Илья Малинин Фигурное катание

Ари Закарян сообщил, что Илья Малинин готов делать пятерные прыжки.

— Буквально сегодня общались с Ильей по поводу пятерного прыжка, и он сказал, что пятерной у него уже в кармане. Он может его исполнить, но с учетом того, какова сейчас система, делать на соревнованиях он его не будет. Смысла нет. Но на тренировках он его прыгнет, и если кто-то хочет приехать посмотреть, как выглядит пятерной прыжок, он всех приглашает к себе.

— Прямо всех зовет?

— Да. Мы назначим день, время. Пускай все приезжают. Денег за это никто брать не будет. Илья просто хочет, чтобы люди увидели, что такое прогресс.

— Какой пятерной, если не секрет?

— Их у Ильи несколько. Не хотел бы озвучивать детали, но он способен исполнить несколько видов пятерных. Обидно только, что на сегодняшний день такие элементы, как четверной аксель и пятерной — как в цирке прийти посмотреть какой-нибудь кульбит. Так, развлечение… Поэтому пока что пятерной Ильи будет подарком для зрителей, не более того.

— Как сам Илья отнесся к результатам?

— Он абсолютно спокоен. Оценки за четверной аксель его немного удивили, но он в порядке. Илья — настоящий спортсмен и, на мой взгляд, величайшая звезда. Он из абсолютно другой галактики. А что так оценили — ну, что ж, будем знать, что четверной аксель стоит 12-13 баллов.

И будущее поколение теперь знает, что идти на новый элемент, на котором можно переломаться, не имеет смысла. Потому что цена этому прогрессу — 12 баллов. Он того не стоит, лучше сделать стабильный набор и получить хорошие оценки.

— А у Ильи не было таких же мыслей? Скажем, отказаться от четверного акселя на соревнованиях в угоду второй оценке.

— Возможно, что-то такое и закрадывается. Он и здесь журналистам сказал, что сделал аксель для зрителей. Они ждали этот прыжок — и он его показал. Илья понимал, что многие зрители пришли, чтобы посмотреть на него и на его аксель. Ему стоит самостоятельно принять решение по техническому контенту на дальнейших соревнованиях, не хочу ему в этом мешать.

Он может добавить в компонентах и стать величайшим фигуристом. Он может, я гарантирую это. Просто сейчас нам нужно хорошенько обдумать, что дальше. У Ильи сейчас будут шоу, World Team Trophy, будем думать. Но на сегодняшний день нам стало ясно, что четверной аксель в глазах профессионалов не так уж и важен и не настолько им интересен. Грустный вывод, конечно, – сказал агент фигуриста.

Бог квадов прыгнул 8 квадов на чемпионате мира – ни разу не упал, но проиграл. Как же так?

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27 комментариев

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tim55555
Ари Закарян - тренер Малинина?
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Маргарита В Сафронова
Надо менять судейскую систему, это очевидно. Нельзя подрезать крылья гениальным спортсменам.
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tanya_1111
Ответ Anita Levchenko
Я тоже считаю, что за 4А вот такой он должен получить был баллов 17-18. То есть базовую стоимость его надо повышать, чтобы он и с нулевым ГОЕ столько стоил. Потому что это риск, потому что можно убиться с этого прыжка, и он не должен стоить, как красивый 3А, а должен стоить больше. Но это не отменяет того, что ему надо работать над скольжением, презентацией, качеством исполнения шагов, потому что с тем, что сейчас есть, остаётся только надеяться на ошибки хорошо катающихся и хорошо прыгающих соперников.
Конечно не отменяет он и сам об этом говорит. Поднимать цену надо не только 4А, а вообще всех 4х, и сделать ГОЕ +-3. +-5 - очень скользкая система.
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Елена Иванова
Как-то слабо верится в несколько видов пятерных...
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Anita Levchenko
Ответ tanya_1111
И правильно сделает что не покажет, человек сделал 4 аксель, а его на одну строчку с красивыми ручками, сколько в мире красиво катающих фигуристов? А сколько прыгающих 4А? Это спорт или что?
Я тоже считаю, что за 4А вот такой он должен получить был баллов 17-18. То есть базовую стоимость его надо повышать, чтобы он и с нулевым ГОЕ столько стоил. Потому что это риск, потому что можно убиться с этого прыжка, и он не должен стоить, как красивый 3А, а должен стоить больше. Но это не отменяет того, что ему надо работать над скольжением, презентацией, качеством исполнения шагов, потому что с тем, что сейчас есть, остаётся только надеяться на ошибки хорошо катающихся и хорошо прыгающих соперников.
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Olga Komarova
"Ну, и вы говорите..."
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Sevgi
Ответ Ang Feo
Наверное, пора что-то менять в фк. Возможно, вводить новый вид, соревнования чисто по прыжкам. Иначе как можно оценивать вместе двух уникальных, но в спортивном плане абсолютно разных фигуристов (Малинин и Браун), мне совершенно не понятно.
👏🏻👏🏻👏🏻 Молодец 👍
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Sevgi
И правильно, Илюша!👍 Не достойны они ( «честное» судейство» и т.д.) , чтоб ты себя на льду убивал.
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Лакс
Ответ Андрей Рыбалко
Появился новый уникальный алмаз. Сразу рядом возникли опытные ювелиры Арутинян и Закарян. Будут его гранить :)
К Рафу они обратились сами и попросили разрешения указывать его в тренерах перед началом олисезона. Видимо рассчитывали что наличие тренера Чена поможет включению в сборную, но федра США не относится к Рафу к должным пиететом.
Мастера спорта по ФК Закаряна родители Ильи могут знать и по спорту, а если и нет, то по деятельности в нынешнем качестве знают.
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Anita Levchenko
Ответ Ang Feo
Наверное, пора что-то менять в фк. Возможно, вводить новый вид, соревнования чисто по прыжкам. Иначе как можно оценивать вместе двух уникальных, но в спортивном плане абсолютно разных фигуристов (Малинин и Браун), мне совершенно не понятно.
А зачем Вы его сравниваете с Брауном? Он у Брауна в итоге выиграл, а проиграл тем, кто и прыгает, и катается круто. Вывод - чемпион должен и прыгать круто, и кататься круто. Как Чен и Ханью на ЧМ-2019, например. Когда аж до мурашек от их крутизны пробирало🤩 А тут - какие они уникальные, но один квады не прыгает, а другой не едет, и как их сравнивать при этом🙂 Баллами. Их так и сравнили.
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Kovka Gnutik
А вот здесь Закаряну хочется верить.
4А отнимает у фигуриста так много сил, что его базовая цена 12.5 баллов - насмешка над здравым смыслом.
Все видели, как после чистого исполнения этого, в прямом значении слова, уникального прыжка Малинин косячил на последующих двух элементах, пока не пришёл в себя.
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askarik1992
Нереально пятерной прыгнуть только на удочке
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Алена Иванова
Ответ К И
Пока мальчику будут продолжать лить в уши про его гениальность и такими вот дифирамбами поощрять безудержную гонку за прыжками, он и будет проигрывать. Пятерной - круто. Но олимпиаду ему выиграть не поможет.
До Олимпиады ещё дожить с минимумом травм. Лучше и правда пусть нажимает на вторую оценку
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Ёжик_в_тумане
Ответ Андрей Рыбалко
Появился новый уникальный алмаз. Сразу рядом возникли опытные ювелиры Арутинян и Закарян. Будут его гранить :)
Доить скорее
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Елизавета Смородина
Во даёт! Очень интересно было бы посмотреть хоть где!
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Ольга Богданова
Пригласите специалистов ISU, пусть наконец добавят базу пятерным прыжкам. Любую, хоть позорно-нищенские 13-15 баллов.
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Gemma157
у него квады часто в недокрут или в лучшем случае без запаса. не верится в пятерной
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Андрей Рыбалко
Появился новый уникальный алмаз. Сразу рядом возникли опытные ювелиры Арутинян и Закарян. Будут его гранить :)
+4
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tanya_1111
И правильно сделает что не покажет, человек сделал 4 аксель, а его на одну строчку с красивыми ручками, сколько в мире красиво катающих фигуристов? А сколько прыгающих 4А? Это спорт или что?
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К И
Пока мальчику будут продолжать лить в уши про его гениальность и такими вот дифирамбами поощрять безудержную гонку за прыжками, он и будет проигрывать. Пятерной - круто. Но олимпиаду ему выиграть не поможет.
+10
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tanya_1111
Ответ Ang Feo
Наверное, пора что-то менять в фк. Возможно, вводить новый вид, соревнования чисто по прыжкам. Иначе как можно оценивать вместе двух уникальных, но в спортивном плане абсолютно разных фигуристов (Малинин и Браун), мне совершенно не понятно.
Это вообще-то спорт, так что и предпочтение как бы само напрашивается.
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Toba Door
Какое отношении этот армянин имеет к малинину, нашел новую корову, по привычке Русскую
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Даша Лавренова
Ответ Katerina Sunny
Шкалы оценивания пятерного ещё нет, естественно делать не будет. Что будет делать Илья, он и сам уже рассказал. Закарян уже что ли агент Ильи?
Да, в самом конце "сказал агент фигуриста"
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Ang Feo
Наверное, пора что-то менять в фк. Возможно, вводить новый вид, соревнования чисто по прыжкам. Иначе как можно оценивать вместе двух уникальных, но в спортивном плане абсолютно разных фигуристов (Малинин и Браун), мне совершенно не понятно.
+6
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Алена Иванова
О Закарян наконец-то к кому пристроился. Уже видимо агент Ильи. Что то мне кажется ISU не очень будут торопится с оценками пятерых. Уже и так понятно , что быстрее выше сильнее здесь не ценится.
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