Луна Хендрикс: «Счастлива, что справилась с собой. Подготовка к чемпионату мира была скомканной, я никак не могла взять себя в руки»

оценила выступление на чемпионате мира, где она завоевала бронзу.

«Ошибка на лутце – просто наиглупейшая, отрыв был нормальной, но потом я как-то неловко сцепила руки и не смогла нормально прыгнуть. Вообще не помню, чтобы такое случалось. А всем остальным я довольна.

Я вообще счастлива, что справилась с собой. Подготовка к чемпионату мира была немного скомканной, я никак не могла взять себя в руки. Но главное – снова катаюсь с удовольствием, я будто бы опять полюбила кататься и соревноваться. А то был период, когда я потеряла это ощущение. И было так здорово в конце проката снова улыбаться – и чувствовать себя счастливой.

Я перфекционист и раньше бы грызла себя и корила за ошибку, но сейчас я знаю, что есть вещи важнее, я прошла через непростое для себя время», – сказала бельгийская фигуристка в разговоре с корреспондентом Sports.ru Майей Багрянцевой.