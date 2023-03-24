Луна Хендрикс: «Счастлива, что справилась с собой. Подготовка к чемпионату мира была скомканной, я никак не могла взять себя в руки»

Теги чемпионат мира по фигурному катанию сборная Бельгии женское катание Луна Хендрикс Фигурное катание

Луна Хендрикс оценила выступление на чемпионате мира, где она завоевала бронзу. 

«Ошибка на лутце – просто наиглупейшая, отрыв был нормальной, но потом я как-то неловко сцепила руки и не смогла нормально прыгнуть. Вообще не помню, чтобы такое случалось. А всем остальным я довольна.

Я вообще счастлива, что справилась с собой. Подготовка к чемпионату мира была немного скомканной, я никак не могла взять себя в руки. Но главное – снова катаюсь с удовольствием, я будто бы опять полюбила кататься и соревноваться. А то был период, когда я потеряла это ощущение. И было так здорово в конце проката снова улыбаться – и чувствовать себя счастливой.

Я перфекционист и раньше бы грызла себя и корила за ошибку, но сейчас я знаю, что есть вещи важнее, я прошла через непростое для себя время», – сказала бельгийская фигуристка в разговоре с корреспондентом Sports.ru Майей Багрянцевой.

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35 комментариев

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galik55
Ответ <vella>
чисто субъективный взгляд. мне, например, вообще не понравились программы Михары и Петрыкиной, Маи - никакая, скучная, из тех, о ком говорят - неприметная, а уж Нина совсем не понравилась - ни программа, ни прокат, Луна - яркая и харизматичная фигуристка (лично на мой вкус) я помню, что она всем здесь очень нравилась, и все ее хвалили, пока бельгийка не отозвалась в негативном ключе о российских фигуристках, думаю, что это основная причина по которой Луна вдруг стала неинтерсной фигуристкой.
Я особо не читала высказываний Луны. Была яркой, но сегодня каталась очень тяжело и программа не понравилась.
Это только мое мнение.
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Татьяна Моисеева
Ответ Скелет_Полишинеля
Ага)
Понятно. Везде бардак(((
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sasha0872
Ответ <vella>
компы у нее очень хорошие, одна растяжка и бильман с карандашом чего стоят, и это в 23 года, когда некоторые наши девочки уже не могут делать бильман из-за проблем со спиной. плюс артистичная, умеет себя подать, плюс вполне приличный конек
про конек не согласна, но считаю, что ее тянут из за того, что она единственная европейка, у которой более менее высокий уровень. То, как ее пытались вытянуть на ЧЕ- позор
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Nora Alvbu
Молодец.Отличная спортсменка.
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tim55555
Если бы не ошибки в Кп и ПП, то можно было бы рассчитывать и на большее. Хорошие у Луны программы, особенно короткая ей идёт.
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Скелет_Полишинеля
Ответ Татьяна Моисеева
Это на этапе ГП, что-ли, такое было? Надо же...
Ага)
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Татьяна Моисеева
Ответ Скелет_Полишинеля
Коротко о квалификации ИСУ))) А если серьезно, было такое у Косторной и Белл. Не помню, правда, кто награждал.
Это на этапе ГП, что-ли, такое было? Надо же...
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шампион
Ответ Heopsa
Еще бы не нравилось, как ни выступает, судьи все равно тащат в медали.
"Как ни выступает"? Отличные КП и ПП. Красивое катание. Заслуженная медаль.
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Скелет_Полишинеля
Ответ Татьяна Моисеева
Причём сам президент ИСУ вешал, как будто так и надо, и ничего не заподозрил! Я такого что-то не припомню!
Коротко о квалификации ИСУ)))
А если серьезно, было такое у Косторной и Белл. Не помню, правда, кто награждал.
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шампион
Было заметно еще до проблем в этом сезоне, что она даже после достаточно удачных прокатов махала головой, мол, не идеально. Когда же начались трудности, такой подход только их усугубил. По сути у нас на глазах, в рамках одного сезона Луна сумела перестроиться, вернуть уверенность, это очень круто.
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<vella>
Ответ sasha0872
все равно бы вытащили компами ее. чтобы она не была в призах, ей надо было завалить всю прогу
компы у нее очень хорошие, одна растяжка и бильман с карандашом чего стоят, и это в 23 года, когда
некоторые наши девочки уже не могут делать бильман из-за проблем со спиной.
плюс артистичная, умеет себя подать,
плюс вполне приличный конек
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singer1
Ответ JL JL
,,Высшая справедливость, высшая справедливость...’’ Глупость не лепите и не лопните от злобы))) Луна, если останешься в большом спорте, на следующий сезон ЧЕ надо брать!
+++ Плюсую (плюсики закончились), согласна! Если останется, интересно, какие ей программы замутят, теперь головная боль для её хореографа. Тут писали, что нет у Луны чемпионского характера, нет чемпионского характера у её тренера, как он рукой махнул когда ЛХ упала, слабак, ей бы ЭТ (а у Загитовой какой характер в коньках по газону бегать и записки писать?), если бы не ЭТ, не видать ей побед, тренер её выпестовала и подарила судьбу
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Скелет_Полишинеля
Ответ Кошка Матраскина
Какая уж там справедливость, Луна все равно в призах! Не могу за нее болеть больше!
Не золото же.
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<vella>
Ответ private dancer
Грибам забыла спасибо сказать.
она одна такая? грибы - неотъемлемая часть всех известных фигуристок, которые уже зарекомендовали себя на международной арене,
напомню Луна - серебряный призер прошлогоднего чм, т.е. фигуристка с именем, а не ноунейм.
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Татьяна Моисеева
Ответ Храбрая виолончелистка
На награждении золото и бронзу перепутали, кстати...Луне золото повесили, а Каори бронзу. Барышни сей факт заметили, когда уже покинули пьедестал...Цирк. https://vk.com/feed?z=video-203686802_456249759%2Fed232c4a0d95bea505%2Fpl_post_-203686802_184277
Причём сам президент ИСУ вешал, как будто так и надо, и ничего не заподозрил! Я такого что-то не припомню!
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Sportsfan
Ответ Храбрая виолончелистка
На награждении золото и бронзу перепутали, кстати...Луне золото повесили, а Каори бронзу. Барышни сей факт заметили, когда уже покинули пьедестал...Цирк. https://vk.com/feed?z=video-203686802_456249759%2Fed232c4a0d95bea505%2Fpl_post_-203686802_184277
И это единственный раз, когда Луне светит золото. Ну еще во сне может)
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Храбрая виолончелистка
На награждении золото и бронзу перепутали, кстати...Луне золото повесили, а Каори бронзу. Барышни сей факт заметили, когда уже покинули пьедестал...Цирк.
https://vk.com/feed?z=video-203686802_456249759%2Fed232c4a0d95bea505%2Fpl_post_-203686802_184277
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<vella>
Ответ galik55
Ой, лукавит Луна. Давай честно, катила тяжело, прокат с падением, программа не такая смотрибельная , как у Изабо, Хэ Ин Ли, Михары , да у Петрыкиной программа интересней. В объективе вытянули
чисто субъективный взгляд.
мне, например, вообще не понравились программы Михары и Петрыкиной,
Маи - никакая, скучная, из тех, о ком говорят - неприметная,
а уж Нина совсем не понравилась - ни программа, ни прокат,
Луна - яркая и харизматичная фигуристка (лично на мой вкус)
я помню, что она всем здесь очень нравилась, и все ее хвалили, пока бельгийка не отозвалась в негативном ключе о российских фигуристках,
думаю, что это основная причина по которой Луна вдруг стала неинтерсной фигуристкой.
+9
-5
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singer1
Ответ Маргарита В Сафронова
Ну, хоть Губанову победила.
"Хоть"... отрыв 10 мест, 27 баллов
+5
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Нурсултан Хамзаев
Ответ Кошка Матраскина
Какая уж там справедливость, Луна все равно в призах! Не могу за нее болеть больше!
Левито подарила не сделанным каскадом
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Olga Tchistyakov
Ответ Olga Tchistyakov
Я наверно ещё никогда так не болела за Корею и Японию,как сегодня)))
Вообще-то сегодня это было в первый раз)))
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versa
Уже интересно с какими программами будет выход в следующем сезоне, хорошо бы обойтись без драм, с ними много падений на ровном месте.
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Ортодокс7
Ответ Призрачный триксель
Игрушечный чемпионат мира
Игрушечный там, где юниоркам рисуют 9-ки за владение коньком, но любителям вроде вас детский сад нравится
+6
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Маргарита В Сафронова
Ну, хоть Губанову победила.
+1
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Кошка Матраскина
Ответ LLiriKK
Где-то есть всё-таки высшая справедливость, если Хендрикс, которая открыто радовалась недопуску наших спортсменов на соревнования, уже в отсутствие практически какой бы то ни было конкуренции и с «ручными» судьями, всё равно умудряется обгадиться каждый раз на ровном месте.
Какая уж там справедливость, Луна все равно в призах! Не могу за нее болеть больше!
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