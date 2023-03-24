Луна Хендрикс: «Счастлива, что справилась с собой. Подготовка к чемпионату мира была скомканной, я никак не могла взять себя в руки»
Луна Хендрикс оценила выступление на чемпионате мира, где она завоевала бронзу.
«Ошибка на лутце – просто наиглупейшая, отрыв был нормальной, но потом я как-то неловко сцепила руки и не смогла нормально прыгнуть. Вообще не помню, чтобы такое случалось. А всем остальным я довольна.
Я вообще счастлива, что справилась с собой. Подготовка к чемпионату мира была немного скомканной, я никак не могла взять себя в руки. Но главное – снова катаюсь с удовольствием, я будто бы опять полюбила кататься и соревноваться. А то был период, когда я потеряла это ощущение. И было так здорово в конце проката снова улыбаться – и чувствовать себя счастливой.
Я перфекционист и раньше бы грызла себя и корила за ошибку, но сейчас я знаю, что есть вещи важнее, я прошла через непростое для себя время», – сказала бельгийская фигуристка в разговоре с корреспондентом Sports.ru Майей Багрянцевой.
Это только мое мнение.
А если серьезно, было такое у Косторной и Белл. Не помню, правда, кто награждал.
некоторые наши девочки уже не могут делать бильман из-за проблем со спиной.
плюс артистичная, умеет себя подать,
плюс вполне приличный конек
напомню Луна - серебряный призер прошлогоднего чм, т.е. фигуристка с именем, а не ноунейм.
https://vk.com/feed?z=video-203686802_456249759%2Fed232c4a0d95bea505%2Fpl_post_-203686802_184277
мне, например, вообще не понравились программы Михары и Петрыкиной,
Маи - никакая, скучная, из тех, о ком говорят - неприметная,
а уж Нина совсем не понравилась - ни программа, ни прокат,
Луна - яркая и харизматичная фигуристка (лично на мой вкус)
я помню, что она всем здесь очень нравилась, и все ее хвалили, пока бельгийка не отозвалась в негативном ключе о российских фигуристках,
думаю, что это основная причина по которой Луна вдруг стала неинтерсной фигуристкой.