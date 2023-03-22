Луна Хендрикс: «Сезон получился довольно сложным, я чувствовала давление. Все говорили мне, что я одна из фаворитов, и это сильно мешало»

Теги чемпионат мира по фигурному катанию сборная Бельгии женское катание Луна Хендрикс Фигурное катание

Луна Хендрикс прокомментировала выступление в короткой программе на чемпионате мира.

Бельгийская фигуристка заняла 5-е место.

«Сегодня я допустила ошибку в прокате, но в целом прокатом довольна, хотя таких хороших оценок я не ожидала. Если бы я прокатала чисто, то могла бы бороться за место повыше.

Сезон получился довольно сложным, я чувствовала давление, все говорили мне, что я одна из фаворитов, и это сильно мешало. Но мы много работали с психологом – и, кажется, это помогло. Уже не помню, когда в этом сезоне я каталась с таким удовольствием. Я стою и улыбаюсь, потому что могу собой гордиться», – передает слова Хендрикс корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева.

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5 комментариев

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На Пекин
Луна понравилась сегодня, шансы на пьедестал есть, все в её руках.
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deli_skate
Плохому танцору всегда что-то мешает
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Гарриет
Ответ galik55
Ох, Луна, если да кабы. Хвалить плохо, волноваться тоже. Японки не жалуются, работают. Удачи .
Это немного другая ситуация. Без России в Европе Луна прям надежда, европейская надежда. Это еще один мешок ответственности. А азиатских надежд там на целую разминку найдется.
Ей еще и молодой человек всю малину попортил, они расстались перед чемпионатом Европы, потом собачка умерла любимая. Тяжелый же год, действительно.
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Наталья Грабовская
Ну, у фаворитов тоже есть свои преференции, например, более высокие оценки за компоненты. То, что КП была прокатана Луной с хорошим настроением и в удовольствие, было заметно - улыбалась, даже несмотря на неудавшийся каскад. А то всегда с таким напряжённым лицом выходит, как на смертный бой.
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galik55
Ох, Луна, если да кабы. Хвалить плохо, волноваться тоже.
Японки не жалуются, работают.
Удачи .
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