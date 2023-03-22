Луна Хендрикс: «Сезон получился довольно сложным, я чувствовала давление. Все говорили мне, что я одна из фаворитов, и это сильно мешало»

прокомментировала выступление в короткой программе на чемпионате мира.

Бельгийская фигуристка заняла 5-е место.

«Сегодня я допустила ошибку в прокате, но в целом прокатом довольна, хотя таких хороших оценок я не ожидала. Если бы я прокатала чисто, то могла бы бороться за место повыше.

Сезон получился довольно сложным, я чувствовала давление, все говорили мне, что я одна из фаворитов, и это сильно мешало. Но мы много работали с психологом – и, кажется, это помогло. Уже не помню, когда в этом сезоне я каталась с таким удовольствием. Я стою и улыбаюсь, потому что могу собой гордиться», – передает слова Хендрикс корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева.