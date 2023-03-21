Акатьева о своем номере: «Я предстаю в образе девочки с Луны, которая спускается на Землю и хочет подарить нашей планете любовь и гармонию»

Софья Акатьева рассказала о своей шоу-программе на турнире «Русский вызов».

Фигуристка каталась под песню Hijo de la Luna. Во время выступления она спускалась на лед с «Луны».

«Идею номера мне предложили тренеры. Я очень удивилась поначалу, но идея мне сразу понравилась, потому что близка по душе.

В этом номере я предстаю в образе девочки с Луны, которая спускается на Землю и хочет подарить нашей планете любовь и гармонию.

Поэтому в программе я обнимаю земной шар руками, чтобы согреть Землю своим теплом и закрыть от всяких невзгод. И в конце, выполнив свою миссию, возвращаюсь к себе на Луну...

Мне кажется, история довольно понятна.

Конечно, поначалу не так просто было совместить прокат программы с трюками, а в номере я в прямом смысле слова спускалась с Луны, затем «улетала» обратно.

Когда в первый раз приехала на репетицию и мне показали Луну, я очень удивилась, как меня на ней будут поднимать? Но пару раз попробовали, я поняла, как работают страховочные механизмы, что мне надо делать.

Для меня это был очень интересный опыт. Я никогда еще так высоко не поднималась надо льдом. Мне очень понравилось!» – сказала Акатьева.

Софья Акатьева показала шоу-программу под песню Hijo de la Luna. Она спустилась на лед с «Луны»