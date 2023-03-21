Акатьева о своем номере: «Я предстаю в образе девочки с Луны, которая спускается на Землю и хочет подарить нашей планете любовь и гармонию»

Теги сборная России женское катание Софья Акатьева Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Софья Акатьева рассказала о своей шоу-программе на турнире «Русский вызов».

Фигуристка каталась под песню Hijo de la Luna. Во время выступления она спускалась на лед с «Луны». 

«Идею номера мне предложили тренеры. Я очень удивилась поначалу, но идея мне сразу понравилась, потому что близка по душе.

В этом номере я предстаю в образе девочки с Луны, которая спускается на Землю и хочет подарить нашей планете любовь и гармонию.

Поэтому в программе я обнимаю земной шар руками, чтобы согреть Землю своим теплом и закрыть от всяких невзгод. И в конце, выполнив свою миссию, возвращаюсь к себе на Луну...

Мне кажется, история довольно понятна.

Конечно, поначалу не так просто было совместить прокат программы с трюками, а в номере я в прямом смысле слова спускалась с Луны, затем «улетала» обратно.

Когда в первый раз приехала на репетицию и мне показали Луну, я очень удивилась, как меня на ней будут поднимать? Но пару раз попробовали, я поняла, как работают страховочные механизмы, что мне надо делать.

Для меня это был очень интересный опыт. Я никогда еще так высоко не поднималась надо льдом. Мне очень понравилось!» – сказала Акатьева. 

Софья Акатьева показала шоу-программу под песню Hijo de la Luna. Она спустилась на лед с «Луны»

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18 комментариев

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*** Monik ***
Ответ Doctor V
Hijo de la Luna = Сын Луны. При чём тут девочка?
Что ей теперь сына играть? 😂
Даже клипы не отображают слово в слово песню, а тут вольная интерпретация на тему
Соне кстати очень подошел и образ и песня
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Юра Плисецкий
Ответ kate_ko
вы когда-нибудь слышали про то, что музыка может вызывать ассоциации? и они не обязаны совпадать с текстом песни)
Песня известная, вы понимаете. Если кто-то не знает языка, это не значит что другие не знают.
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SALMON
Ответ kate_ko
ээ? а обязательно нужно катать прямой перевод песни всегда? впервые об этом слышу
Ну когда у песни такой зловещий и мрачный смысл, то будет странно изображать под нее любовь и гармонию
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Надира Юнусова
Соня, прекрасная фигуристка, очень нравится ее катание и целеустремленность, но в соревнованиях где выступает с Алиной, Алина для меня номер 1. Ее шоу программа очень понравилась.
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kate_ko
Ответ Юра Плисецкий
Так песня известная. И видео в Ютуб выкладывают.
вы когда-нибудь слышали про то, что музыка может вызывать ассоциации? и они не обязаны совпадать с текстом песни)
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Юра Плисецкий
Ответ kate_ko
ээ? а обязательно нужно катать прямой перевод песни всегда? впервые об этом слышу
Так песня известная. И видео в Ютуб выкладывают.
+1
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Lapo Elkann
Ответ Anna Morgan
У Глейха и гогиевны очень странное видение песен с четким либретто. Это и песня под которую выступала Софья , в которой поется про цыганку которая принесла в жертву своего ребенка луне. Причем тут девочка, которая спускается с луны? Или как у Валиевой болеро оказалось не болеро , а змея очковая. Причем здесь змея?? Или как у цурской художница под культовые игры престолов. Гонят какую то нелепую отсебятину. Ещё скажите, что загитова изображала не Монро, а зефирку
Какая разница , о чем песня, Акатьева каталась очень одухотворенно. По сезону была напряжена, а тут отпустило. платье красивое . очень хороший номер.
По девушкам лучшая по мне Валиева, потом Акатьева и потом Аня.
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Molly
Хорошо, что я не знала слова песни, а просто наслаждалась хрустальным катанием красивой девушки.
+2
0
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kate_ko
Ответ Юра Плисецкий
Соня, ты хоть перевод песни прочти и не позорься. Иногда лучше загадочно промолчать.
ээ? а обязательно нужно катать прямой перевод песни всегда? впервые об этом слышу
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kate_ko
а мне подумалось, что Соня катает лунный свет) ночью вышла луна и ее свет освещает землю, но лунное дитя - тоже хорошо)
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Анастасия Луговицкая
Ответ Анастасия Внукова
поздняк уже. тот же Глейх не удосужился перевод погуглить
Может, и удосужились. Только это же надо объяснить ребёнку…
+2
-1
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Anna Morgan
У Глейха и гогиевны очень странное видение песен с четким либретто. Это и песня под которую выступала Софья , в которой поется про цыганку которая принесла в жертву своего ребенка луне. Причем тут девочка, которая спускается с луны? Или как у Валиевой болеро оказалось не болеро , а змея очковая. Причем здесь змея?? Или как у цурской художница под культовые игры престолов. Гонят какую то нелепую отсебятину. Ещё скажите, что загитова изображала не Монро, а зефирку
+6
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Mira Val
Добрый, светлый ребенок Луны, это было чудесно.
+3
-2
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Анастасия Внукова
Ответ Юра Плисецкий
Соня, ты хоть перевод песни прочти и не позорься. Иногда лучше загадочно промолчать.
поздняк уже. тот же Глейх не удосужился перевод погуглить
+3
-3
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Doctor V
Hijo de la Luna = Сын Луны. При чём тут девочка?
+1
-2
-1
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Юра Плисецкий
Соня, ты хоть перевод песни прочти и не позорься.
Иногда лучше загадочно промолчать.
+11
-4
+7
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Тайга86
Честно говоря, мне больше всех девочек Ками понравилась на этом турнире, это действительно был ураган в ее исполнении и сама идея не подкачала. Но в голосовалке отдала голос за Соню, потому как хотелось поддержать эту хрустальность и утонченность, которая поразила и красотой, и исполнила номер на 5+, стараясь показать себя с самых лучших, уже привычных нам сторон.И идея понравилась, актуальна сейчас как никогда. Умничка. Думаю с каждым сезоном она будет все больше раскрываться и прибавлять, чтобы завтра стать еще круче.
+4
-3
+1
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Акселек давай
Соня идеальная, и номер очень красивый! Настоящий лунный свет
+5
-3
+2
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