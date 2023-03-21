Рудковская о выступлении Загитовой: «Никто не обсуждает победителей шоу, все обсуждают только ее Мэрилин Монро. Это ли не успех?»

Теги сборная России женское катание Яна Рудковская Алина Загитова Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Яна Рудковская оценила выступление Алины Загитовой в образе Мэрилин Монро.

«По поводу Алины Загитовой в шоу «Русский вызов» позволю себе высказаться, пожалуй.

Первое и самое главное: никто не обсуждают победителей этого шоу. Все обсуждают только ее Мэрилин Монро.

Люди, которые интересуются катанием, обсуждают Мэрилин Монро. Люди, которые не смотрели шоу, но читали новости, запомнят Мэрилин Монро. Так, как писали про этот номер, не писали больше ни про чей. Это ли не успех?

Теперь разберу ее номер и программу с точки зрения шоу.

1. Сильная сторона.

Алина много экспериментирует, ищет что-то новое, о ней все время пишут, она постоянно на слуху, есть интерес, есть хайп. Да, кому-то понравилось, кому-то не понравилось. Но невозможно нравиться всем, ты ж не сумка Шанель.

2. Над чем работать.

Надо продумывать детали, надо больше репетировать, если замахиваешься на культовый образ – отточи все до миллиметра, до самой крошечной мелочи, потому что даже если ты всего один раз сфальшивишь над этой мелочью, тебе не простят.

Потому что рассматривать будут под микроскопом из-за амбиций. То самое «претендуешь – соответствуй», – написала Рудковская в телеграм-канале.

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76 комментариев

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NataliaB.3003
Ответ Pelageya_20
Алину очень ждали, хотели увидеть именно её, увидеть её красоту, почувствовать её энергетику. А нам представили Монро, это совсем другой типаж, было несколько неожиданно. Тем более стилисты сделали такой плотный макияж, спрятали за линзами её прекрасные глаза, ну и парик..., то есть это было несколькоо неожиданно. Но сам номер очень понравился, причем это номер, который раскрывается с каждым просмотром, там столько, как сейчас принято говорить, "вкусного". И Алина конечно очаровашка. Очень надеюсь увидеть Алинину Монро на шоу в Казани.
Не врите. Всех хотели увидеть, наших фигуристов, достали уже со своим псевдо-восхищением. Ждали весь турнир, и интересны были все номера.
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Pelageya_20
Ответ NataliaB.3003
Значит речь о ЕМ. Всё ещё фан-базы друг с другом типа не могут разобраться. Вы в самом деле думаете, что дело только в вентиляторе?
Отрицать, что это не сыграло отрицательную роль просто глупо , конечно же это испортило концовку номера. А судьи оценивали всё и этот момент тоже.
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NataliaB.3003
Ответ Пользователь Гугла
зачем врать то, кто там обсуждал номер ками, кроме нее самой
Сами не врите, Камилу обсуждают и очень хорошо, а главное - обсуждают в связи с успехом номера, а не наоборот. Хватит бредни и враки писать.
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Gemma157
главное это чтобы обсуждали, да. качество выступления и проги, радость для зрителей и удовлетворение своего спортивного голода(в хорошем смысле) конечно никому не надо. ведь главное это хайп, пиар, шумиха..в этом вся рудковская и загитова вместе с нею 😖
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Алексей Токарев
Может над париком новым лучше поработать.

У Рудковской же был "кодекс молчания", или как он там назывался, закончился?
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NataliaB.3003
Ответ Lana-shu
Вы о чем? Вы знаете, чего хотела я? И точно знаете, что хотела Алина? Что не так? Вроде призы Алина не отбирала не у кого. Чем могут быть не довольны болельщики других девочек. В сми поливают только Алину. На других елей. Алина и в этом виновата?
Извините, если вас задела, но очень много комментариев от фанатов А. Загитовой, что обсуждают только её. И ликование по этому поводу, от них же.
Ликование, понимаете??.
Получается, сначала фанаты Алины обгадят того или иного журналиста, или медийного человека, который высказывается про номер с Монро.
А потом тут же бегут к своим, т.е. к вам в группу, и рассказывают, какая "Алинка крутая", все только её обсуждают.
Значит всем вам хайп и нужен как раз. Вы его ждёте, чтобы было лишний раз подтверждение о популярности Загитовой.
Зачем обижаться тогда на мой комментарий?
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Pelageya_20
Ответ NataliaB.3003
Вы Камилу не критикуйте пожалуйста, а то надо же, Алиночку нельзя трогать, а у Валиевой, оказывается, макияж "ужасный". Что-то ни разу тут за все эти дни не читала такого, и правильно, потому что макияж был как раз на высоте, как и парик, и аксессуары, подходящие для чего-то древнего, шаманского.
Почему же не тронуть? Алинин парик трое суток обсуждают. Так вот Ками на мой взгляд выглядела ужасно, особенно прическа, почему я не могу об этом сказать? Работа стилистов первого была не на высоте. Это факт,
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Lapo Elkann
Ответ NataliaB.3003
Вроде бы уже про Медведеву говорят, на неё намек был. )
Наверное мама Жени не была рождена, когда снимали эту сцену с МОнро.
как могла Женя испортить что то. вентилятором чт о ли работает ? лишь бы не признать , то , что на льду королева ничего не может показать без спецэффектов.
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Sonyas
Успех в спорте, и успех в шоу-биз абсолютно разные вещи. С точки зрения Рудковской - все супер.
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Сумеречная-00
Ответ Акселек давай
Ну вообще обсуждают номер Ягудина, номер Ани, недооценные номера Вертугина и Ками, провальный номер Медведевой. Всем кости перемыли. Алину просто очень ждали, потому что она давно не выступала на льду особо, и у многих было разочарование.
Что значит давно не выступала на льду в вашем понимании? 14 февраля была с новой программой на шоу ВвФК. За неделю до 18 вернулась из тура с шоу Навки. В феврале выступала на разных мероприятиях
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Lana-shu
Ответ Акселек давай
Я не в курсе, не смотрела.
Алина выступает чаще других. У нее почти каждый месяц есть 1-3 шоу.
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Пользователь Гугла
Ответ tanya_1111
Ну справедливости ради Камилу тоже достаточно пообсуждали, но как бы почувствуй разницу как обсуждали номер Камилы и недоразумение Алины.
зачем врать то, кто там обсуждал номер ками, кроме нее самой
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Pelageya_20
Ответ Акселек давай
Ну вообще обсуждают номер Ягудина, номер Ани, недооценные номера Вертугина и Ками, провальный номер Медведевой. Всем кости перемыли. Алину просто очень ждали, потому что она давно не выступала на льду особо, и у многих было разочарование.
Алину очень ждали, хотели увидеть именно её, увидеть её красоту, почувствовать её энергетику. А нам представили Монро, это совсем другой типаж, было несколько неожиданно. Тем более стилисты сделали такой плотный макияж, спрятали за линзами её прекрасные глаза, ну и парик..., то есть это было несколькоо неожиданно. Но сам номер очень понравился, причем это номер, который раскрывается с каждым просмотром, там столько, как сейчас принято говорить, "вкусного". И Алина конечно очаровашка. Очень надеюсь увидеть Алинину Монро на шоу в Казани.
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Пользователь Гугла
Ответ AminO2
А теперь оцените успех Мэрилин Монро.
Мерлин намного дольше пришлось идти к успеху, кто она была в 20 лет, даже не хочется говорить, а Алину в 15 лет уже весь мир знал
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Lana-shu
Ответ Oleandra
Ну мы-то понимаем, почему так относительно благожелательно Рудковская об Алине высказалась..
Почему?
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Lana-shu
Ответ NataliaB.3003
Что - это?. Вы же хотите хайпа для Загитовой, как можно больше? И она того же хочет. Не делайте глупый вид.
Вы о чем? Вы знаете, чего хотела я? И точно знаете, что хотела Алина? Что не так? Вроде призы Алина не отбирала не у кого. Чем могут быть не довольны болельщики других девочек. В сми поливают только Алину. На других елей. Алина и в этом виновата?
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NataliaB.3003
Ответ Pelageya_20
Алина прекрасно исполнила свой шоу-номер, поэтому о катании никто и не пишет. Она была легка, артистична и органична в образе Монро. А вот работа стилистов чуть подкачала , вот и ухватились за этот парик , да за ветилятор. Справедливости ради внешний вид Ками тоже оставлял желать лучшего - странная прическа, ужасный макияж, платье как-будто малое, но это понятно из-за лишнего веса -все это делало ее похожей на борца сумо.
Вы Камилу не критикуйте пожалуйста, а то надо же, Алиночку нельзя трогать, а у Валиевой, оказывается, макияж "ужасный".
Что-то ни разу тут за все эти дни не читала такого, и правильно, потому что макияж был как раз на высоте, как и парик, и аксессуары, подходящие для чего-то древнего, шаманского.
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Пользователь Гугла
Ответ Утренняя Аврора
Турнир прошёл. Обсуждают всех. Абсолютно. Идет нормальный обмен мнениями. Значит турнир будет жить.
не льстите, обсуждают опять одну Загитову, никого не оставляет равнодушным
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IrinaVS
Ответ Lapo Elkann
И никто кроме чудесатых не обсуждал этот номер. обсуждают скандальные программы.
Как это не обскждали, Авдохин целую статью посветил на главной.
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NataliaB.3003
Ответ Lapo Elkann
Бол ьные .
Вроде бы уже про Медведеву говорят, на неё намек был. )
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-1
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Pelageya_20
Ответ tanya_1111
Ну справедливости ради Камилу тоже достаточно пообсуждали, но как бы почувствуй разницу как обсуждали номер Камилы и недоразумение Алины.
Алина прекрасно исполнила свой шоу-номер, поэтому о катании никто и не пишет. Она была легка, артистична и органична в образе Монро. А вот работа стилистов чуть подкачала , вот и ухватились за этот парик , да за ветилятор. Справедливости ради внешний вид Ками тоже оставлял желать лучшего - странная прическа, ужасный макияж, платье как-будто малое, но это понятно из-за лишнего веса -все это делало ее похожей на борца сумо.
+5
-1
+4
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NataliaB.3003
Ответ Lana-shu
А это причем здесь?
Что - это?. Вы же хотите хайпа для Загитовой, как можно больше? И она того же хочет. Не делайте глупый вид.
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Lapo Elkann
Ответ NataliaB.3003
Я так и поняла, что про Камилу. На неё намеки.
Бол ьные .
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NataliaB.3003
Ответ Pelageya_20
Я тоже читала этот диалог двух фанаток страдалицы пхёнчхана, формулировка была, что " отомстят за Женю". Правда ЕМ это не помогло , она всё равно стала только 14-ой, но да , не будь этого казуса с вентилятором в самом конце программы результат Алины мог быть повыше. Конечно в призы бы не попала, поскольку понятно, что призеры были определены заранее, но баллы могли бы быть повыше.
Значит речь о ЕМ. Всё ещё фан-базы друг с другом типа не могут разобраться.
Вы в самом деле думаете, что дело только в вентиляторе?
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oldparakhod
Потрясающая аналитика от Диоровны.. Забыла ещё отметить, что к белому платью и парику, недоставало белых пуантов. )))
А да, и без сумочки Диор, на лёд выходить нельзя.
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