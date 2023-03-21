Рудковская о выступлении Загитовой: «Никто не обсуждает победителей шоу, все обсуждают только ее Мэрилин Монро. Это ли не успех?»
Яна Рудковская оценила выступление Алины Загитовой в образе Мэрилин Монро.
«По поводу Алины Загитовой в шоу «Русский вызов» позволю себе высказаться, пожалуй.
Первое и самое главное: никто не обсуждают победителей этого шоу. Все обсуждают только ее Мэрилин Монро.
Люди, которые интересуются катанием, обсуждают Мэрилин Монро. Люди, которые не смотрели шоу, но читали новости, запомнят Мэрилин Монро. Так, как писали про этот номер, не писали больше ни про чей. Это ли не успех?
Теперь разберу ее номер и программу с точки зрения шоу.
1. Сильная сторона.
Алина много экспериментирует, ищет что-то новое, о ней все время пишут, она постоянно на слуху, есть интерес, есть хайп. Да, кому-то понравилось, кому-то не понравилось. Но невозможно нравиться всем, ты ж не сумка Шанель.
2. Над чем работать.
Надо продумывать детали, надо больше репетировать, если замахиваешься на культовый образ – отточи все до миллиметра, до самой крошечной мелочи, потому что даже если ты всего один раз сфальшивишь над этой мелочью, тебе не простят.
Потому что рассматривать будут под микроскопом из-за амбиций. То самое «претендуешь – соответствуй», – написала Рудковская в телеграм-канале.
Загитова неуклюже превратилась в Мэрилин Монро: задранная юбка, парик и голубые линзы
Победа Ягудина в шоу-турнире справедлива? А кого из фигуристов обидели судьи?
У Рудковской же был "кодекс молчания", или как он там назывался, закончился?
Ликование, понимаете??.
Получается, сначала фанаты Алины обгадят того или иного журналиста, или медийного человека, который высказывается про номер с Монро.
А потом тут же бегут к своим, т.е. к вам в группу, и рассказывают, какая "Алинка крутая", все только её обсуждают.
Значит всем вам хайп и нужен как раз. Вы его ждёте, чтобы было лишний раз подтверждение о популярности Загитовой.
Зачем обижаться тогда на мой комментарий?
как могла Женя испортить что то. вентилятором чт о ли работает ? лишь бы не признать , то , что на льду королева ничего не может показать без спецэффектов.
Что-то ни разу тут за все эти дни не читала такого, и правильно, потому что макияж был как раз на высоте, как и парик, и аксессуары, подходящие для чего-то древнего, шаманского.
Вы в самом деле думаете, что дело только в вентиляторе?
А да, и без сумочки Диор, на лёд выходить нельзя.