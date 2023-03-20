Дейв Лиз о номере Щербаковой: «У Анны есть настоящее чувство музыки. В ее движениях было много беспорядка, но смотреть было приятно»

Теги сборная России женское катание Анна Щербакова Дейв Лиз Фигурное катание

Дейв Лиз считает, что Анна Щербакова обладает настоящим чувством музыки.

Американский журналист оценил номер Щербаковой на турнире шоу-программ «Русский вызов».

«Я чувствовал, что Аня Щербакова была бы достаточно хороша для иностранного хореографа. Это было немного напряженно, но у нее есть настоящее чувство музыки, и ей есть что сказать.

Просто ее выступление получилось не самым успешным, потому что в ее движениях было много беспорядка. Но на это было приятно смотреть.

Вы видели ее нетипичное падение на перекидном прыжке? Это был просто потрясающий момент.

Даже лучшие, даже олимпийские чемпионы падают, но они поднимаются. Анна встала так, как будто этого даже не произошло. Это ее не смутило», – цитирует Sport24 слова Лиза из подкаста The Skating Lesson.

Щербакова выступала под музыку из фильма «17 мгновений весны». Она заняла на турнире третье место.

Шоу-турнир фигуристов – лучшая идея сезона, но хаос в судействе помешал ему стать соревнованием

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47 комментариев

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Competition Score
И как тренерша выпустила жену Штирлица и шаманку в таком весе на лед?
И куда спрашивается делась "прекрасная генетика" у женщины, которая сидела на скамейке после нарезания кругов на льду и не могла отдышаться?
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EmperorNazer
Ну здесь Дэйв Америку не открыл. Чувство музыки - это, наверно, самый яркий талант Ани, который был заметен еще в самых ранних ее постановках и со временем только развивался. Не знаю уж, где он увидел беспорядочные движения, по мне хореография была подобрана очень удачно. Но касательно падения, к чему вот это нарочитое раздувание из мухи слона? Щербакову и куда более серьезные вещи не выбивали из колеи, а здесь просто нелепая случайность на раскатке.
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Karina kolesnikova
Ответ Triabc
очень странно слышать от него что-то кроме - русские все читтеры, кататься не умеют, ТШТ детей едят. Клоун блин. Интересно, а как они смотрели турнир? С ВПН? Первый канал, наверное, заблочен в США.
У Первого есть Ютуб канал о ФК с нейтральным названием, который можно смотреть из других стран.
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Гарниенко не болеет за Россию
Ответ Natalia Solomakha
По-моему, это троллинг и наброс от Лиза. Звучит двусмысленно.
Откуда болелам Тру знать про двусмысленность?
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Инна Плотникова
Чтобы понять номер Ани, нужно быть в материале. А он про какой-то беспорядок, ценитель, блин.
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Doctor V
Ответ плюшевая Ракета
России, российского фигурного катания...
Бред собачий.
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плюшевая Ракета
Ответ vanessa2021
На мой взгляд , в катании Щербаковой не было ни бесплрядка, ни порядка. Не было вообще ничего. Аня просто каталась по кругу вокруг лавочки под лирическую музыку. . Обычная Щербакова.
Надо было ей лезть под лавку, как Алиев - выходить из зоны комфорта, была бы не только женой Штирлица, но и пьяной дамой с лисой: "В любви я Эйнштейн!" - два в одном...
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Lukeria
Жену Штирлица одобрямс ))))))
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Natalia Solomakha
По-моему, это троллинг и наброс от Лиза. Звучит двусмысленно.
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Евгения Гринева
А чем ЕРодина хуже Лиза, почему вы этого фрика публикуете, а отечественного производителя аналогичного контента не поддерживаете? Непатриотично как-то
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Lanapiano
Ах, олимпийская чемпионка «достаточно хороша» для иностранного хореографа? Надо же, еще и музыку чувствует, и падает потрясающе. Ну спасибо, сейчас все расшаркаемся.
Шёл бы Лиз лесом)
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Александр Куринной
Паразитирующий журнаГлист Дейв Лиса проснулся после зимней спячки,в прошлом году полевал грязью Анну Щербакову,а сейчас быстренько переобулся на лету,хочет иностранного хореографа,это будет немного напряжно,будет много беспорядка в движениях - санкции введут
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ВИван
Ответ Den3Lo
Я бы сказал, что одно и то же выражение лица было у ее хейтеров всю ее карьеру. Вот примерно, как у тебя ))))
Если Вы перешли на личности, значит я права)
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Natalia Shkurina
Меня тревожит один вопрос: а кто за Смолкиными вел наблюдение пока Лиз турнир шоу-программ смотрел?)))))
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Анна Беляева
Ответ Den3Lo
А то никто не знал, что Аня очень музыкальна и никогда не "плывет" если вдруг, какой-то форс мажор. Кто это вообще такой ? Зачем нам знать его мнение ?
Да кто не падал на раскатке. На моей памяти Саша - точно, Ками, вроде, тоже как-то раз оскользнулась. Еще бы им по этому поводу переживать. лед скользкий, программа не началась. Что за попытка создать какое-то героическое действо из более или менее типичного ялвения? Дейва расплескало на пустом месте.
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ретроградный меркурий
А было бы интересно посмотреть на сотрудничество Ани с Ше-Линн Бурн или Лори Николь. Но в текущих обстоятельствах это чисто гипотетически рассуждения.
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Triabc
очень странно слышать от него что-то кроме - русские все читтеры, кататься не умеют, ТШТ детей едят. Клоун блин. Интересно, а как они смотрели турнир? С ВПН? Первый канал, наверное, заблочен в США.
+3
-2
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Этери горячая
Щ скучный, но намекает на то, что у японских, корейских, американских фигуристов отличная хореография, что не соответствует действительности. Они ужасны. Чемпионат мира будет скучным.
+3
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Гарниенко не болеет за Россию
Какой кошмар! Лапо Элканн в истерике бьется - Лизу понравилась щ. Немыслимо! Возмутительно! Как вообще можно любить Щ?
+6
-8
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Анна Беляева
Экспетного мнения Дэйвушки сегодня будет и за хореографа, и за тренера, и за педагога по актерскому мастерству. Прошел шоу-турнир на наши головы
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Залина Малина
Спасибо, Кэп! Только заметил? Это не видят только люди с отсутвием чувства прекрасного... да и вообще каких-лиьо чувств.
+9
-5
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vanessa2021
На мой взгляд , в катании Щербаковой не было ни бесплрядка, ни порядка. Не было вообще ничего. Аня просто каталась по кругу вокруг лавочки под лирическую музыку. . Обычная Щербакова.
+7
-13
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Den3Lo
Ответ ВИван
Вся карьера АЩ прошла с одним выражением лица) будь то соревнования, будь то шоу.
Я бы сказал, что одно и то же выражение лица было у ее хейтеров всю ее карьеру. Вот примерно, как у тебя ))))
+26
-8
+18
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ВИван
Вся карьера АЩ прошла с одним выражением лица) будь то соревнования, будь то шоу.
+11
-18
-7
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Ostinato
Вот чего никогда нет в школе хореографии ТШТ так это беспорядка.
+10
-3
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