Дейв Лиз о номере Щербаковой: «У Анны есть настоящее чувство музыки. В ее движениях было много беспорядка, но смотреть было приятно»

считает, что обладает настоящим чувством музыки.

Американский журналист оценил номер Щербаковой на турнире шоу-программ «Русский вызов».

«Я чувствовал, что Аня Щербакова была бы достаточно хороша для иностранного хореографа. Это было немного напряженно, но у нее есть настоящее чувство музыки, и ей есть что сказать.

Просто ее выступление получилось не самым успешным, потому что в ее движениях было много беспорядка. Но на это было приятно смотреть.

Вы видели ее нетипичное падение на перекидном прыжке? Это был просто потрясающий момент.

Даже лучшие, даже олимпийские чемпионы падают, но они поднимаются. Анна встала так, как будто этого даже не произошло. Это ее не смутило», – цитирует Sport24 слова Лиза из подкаста The Skating Lesson.

Щербакова выступала под музыку из фильма «17 мгновений весны». Она заняла на турнире третье место.

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