Сергей Полунин: «На Плющенко смотришь и понимаешь, что умение так кататься – это дар. Внутри Евгения всегда был образ»

Теги Евгений Плющенко мужское катание Сергей Полунин Фигурное катание

Артист балета Сергей Полунин высказался о таланте Евгения Плющенко.

«Некоторые спортсмены, знаю, рассуждают так: зачем мне ставить руки, если я сделаю крутой прыжок и получу больше баллов? Зачем тратиться на репетиции, на работу у станка? Но это уже выбор самого спортсмена. При этом есть люди как Евгений Плющенко, на которого смотришь и понимаешь, что умение так кататься – это дар.

Не сказал бы, что фанат, но я действительно его люблю. Когда учился в хореографической школе в Британии, мой лучший друг, итальянец, мне показывал видео Евгения. Мы смотрели, как он катается, и это вдохновляло.

Потому что внутри Евгения всегда был образ. Образ человека, который живет на льду, пусть даже не осознавая этого. Драматический запас там до неба. В руках гениального режиссера Плющенко мог бы стать гениальным исполнителем», – сказал Полунин.

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65 комментариев

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Kaj
Ответ STAVRsSC
Сказал же вчера, что Плющенко локти кусает, заломив гонорар за участие и по факту отказавшись от турнира. А главный "враг" взял и выиграл. Теперь несколько дней спортс будет бомбить такими высказываниями почитателей прошлого таланта Плющенко. Рудковская постарается...
“Враг’ получил подарок от судей на день рождения. Именинник обезболился спиртным и испортил все приятные впечатления. Перебор даже для шоу.
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Леди Брэкнелл
Ответ Утренняя Аврора
Старый пожар не успел потухнуть, новый загорелся.
Вы о чем?
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Утренняя Аврора
Ответ Леди Брэкнелл
Как полыхает? Статья старая.
Старый пожар не успел потухнуть, новый загорелся.
+1
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Утренняя Аврора
Ответ Маргарита В Сафронова
У Жени своӗ персональное шоу вперреди—комитет по этике. Он нам ещӗ наоткалывает номеров, вот увидите.
Акселек перед судьями обеспечен
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Леди Брэкнелл
Ответ Утренняя Аврора
Полыхает в Ангелах, главный соперник Ягудин, в форме, на коне, да еще и с лучшей программой в шоу. 5 мультов в придачу и обожание болел. Как Плющенко с этим справится?
Как полыхает? Статья старая.
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Леди Брэкнелл
Ответ Tzaichiha
Вы читать умеете?
Конечно 😂
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Маргарита В Сафронова
У Жени своӗ персональное шоу вперреди—комитет по этике. Он нам ещӗ наоткалывает номеров, вот увидите.
+1
-2
-1
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Agura
Ответ Зоя Кудряшова
У Бобрина помнится одна программа и та показательная " Ковбой". Полунин ,вроде , и не сравнивает их.
У Бобрина много программ.. Поинтересуйтесь. Да, и "Ковбой" прекрасно демонстрирует актерское мастерство фигуриста, до которого Плющенко так и не дорос.
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Tzaichiha
Ответ Леди Брэкнелл
То есть то, что выиграет Ягс было известно настолько заранее? Я подозревала конечно...
Вы читать умеете?
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Леди Брэкнелл
Ответ Додик Аксель
На ветке ФК все обсуждают прошедшую шоу-программу, отдельные номера, делятся своими впечатлениями и разочарованиями. И вдруг бац : "Александр Македонский тоже был великий полководец, а зачем же табуретки ломать"... ("Чапаев" ). Кто был и есть фигурист Плющенко многие любители фигурного катания знают гораздо лучше Полунина, как он лучше нас артистов балета. Его персонально приглашали на шоу, но видно ковровую дорожку не расстелили.
Очень неточная цитата, ну просто позорно неточная 😂
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Утренняя Аврора
Полыхает в Ангелах, главный соперник Ягудин, в форме, на коне, да еще и с лучшей программой в шоу. 5 мультов в придачу и обожание болел. Как Плющенко с этим справится?
+2
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Леди Брэкнелл
Ответ Tzaichiha
Плющенко был великим спортсменом, никто не оспаривает. Но совсем не понятно, к чему это сегодня? Вчера прошел турнир шоу-программ, который все любители фигурки обсуждают. Плющенко там отказался участвовать, заломив непомерный гонорар, причем независимо от результатов, просто за выход. Одно это заставляет оценивать его качества как человека не очень лестно. Тем более в составе также очень титулованные и прославленные спортсмены, которые условий не выдвигали. Эта статья хорошая мина при плохой игре. Алексей Ягудин, вечный конкурент, выиграл безоговорочно. И это не замолчишь такими статейками.
То есть то, что выиграет Ягс было известно настолько заранее? Я подозревала конечно...
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Зоя Кудряшова
Ответ ИннаВБ
Неужели у Полунина так плохо с финансами?
Очень прав Плющенко, что отказался выступать. Он бы точно перепрыгал Ягудина, а зачем? Чтоб еще на 20 лет продолжить с р а ч
+1
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Додик Аксель
На ветке ФК все обсуждают прошедшую шоу-программу, отдельные номера, делятся своими впечатлениями и разочарованиями. И вдруг бац : "Александр Македонский тоже был великий полководец, а зачем же табуретки ломать"... ("Чапаев" ). Кто был и есть фигурист Плющенко многие любители фигурного катания знают гораздо лучше Полунина, как он лучше нас артистов балета. Его персонально приглашали на шоу, но видно ковровую дорожку не расстелили.
+4
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+4
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Tzaichiha
Плющенко был великим спортсменом, никто не оспаривает. Но совсем не понятно, к чему это сегодня? Вчера прошел турнир шоу-программ, который все любители фигурки обсуждают. Плющенко там отказался участвовать, заломив непомерный гонорар, причем независимо от результатов, просто за выход. Одно это заставляет оценивать его качества как человека не очень лестно. Тем более в составе также очень титулованные и прославленные спортсмены, которые условий не выдвигали.
Эта статья хорошая мина при плохой игре.
Алексей Ягудин, вечный конкурент, выиграл безоговорочно. И это не замолчишь такими статейками.
+2
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+1
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Леди Брэкнелл
Ответ Утренняя Аврора
Под этим ником ,я думаю, скрылась Яна.
Да, я Яна
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Loliloo
Ответ Agura
Очень слабое здоровье у вашей бабушки...
А моей бабушке выступление Ягудина вчера не понравилось, сказала скакал как клоун
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Зоя Кудряшова
Ответ Toplady
Сезон закончился а спротсу нужен срач, начинают выкладывать интервью неизвестно когда взятое, отвалите уже, лучше обзвоните всех и пишите про прекрасного ягудина под горячительным
Всем так показалось? Ну так у мужика день рождения. Поэтому и подарок соответствующий.он тоже был в образе. Молодцом.
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Утренняя Аврора
Ответ Леди Брэкнелл
Хейтеры такие смешные, любые позитивные моменты в адрес Плюща называют купленными. Себя выдают с потрохами 😂😂😂
Под этим ником ,я думаю, скрылась Яна.
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Екатерина Ивановская
Ответ Jessi
Это мнение типичного обывателя спортса, который ненавидит Плющенко после переходов. Поклонники именно фигурного катания, а не штабов , до сих пор восхищаются катанием Плющенко и идут на его шоу именно ради него
Лично я Плющенко не люблю за скандалы и истерики, которые он устраивает, а еще за договоры западного образца🤦🏽‍♀️ Но не восхищаться им как спортсменом я не могу, двукратный олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы и все эти медали более чем заслужены.
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Vatokatya
Это, действительно, дар, на голубом глазу требовать 10 млн за трехминутное выступление пенсионера
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Леди Брэкнелл
Хейтеры такие смешные, любые позитивные моменты в адрес Плюща называют купленными. Себя выдают с потрохами 😂😂😂
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Утренняя Аврора
Плющенко, наверное, все уши оборвал, что 5 лимонов мимо проплыли. Выходил бы и в,честной борьбе выигрывал. О чем это я?
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Loliloo
Всем комментирующим рекомендую ознакомиться с датой интервью, чтобы не попасть в глупое положение
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Зоя Кудряшова
Ответ ИннаВБ
По полунински наоборот🤣какой там Бобрин, вот Плющ...Полунина как балетному, самому не смешно от своих слов?
У Бобрина помнится одна программа и та показательная " Ковбой". Полунин ,вроде , и не сравнивает их.
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-2
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