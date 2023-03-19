Сергей Полунин: «На Плющенко смотришь и понимаешь, что умение так кататься – это дар. Внутри Евгения всегда был образ»

Артист балета Сергей Полунин высказался о таланте Евгения Плющенко.

«Некоторые спортсмены, знаю, рассуждают так: зачем мне ставить руки, если я сделаю крутой прыжок и получу больше баллов? Зачем тратиться на репетиции, на работу у станка? Но это уже выбор самого спортсмена. При этом есть люди как , на которого смотришь и понимаешь, что умение так кататься – это дар.

Не сказал бы, что фанат, но я действительно его люблю. Когда учился в хореографической школе в Британии, мой лучший друг, итальянец, мне показывал видео Евгения. Мы смотрели, как он катается, и это вдохновляло.

Потому что внутри Евгения всегда был образ. Образ человека, который живет на льду, пусть даже не осознавая этого. Драматический запас там до неба. В руках гениального режиссера Плющенко мог бы стать гениальным исполнителем», – сказал Полунин.