Морозов о турнире шоу-программ: «Классный формат, нам интересно участвовать. Главный критерий оценки – это идея, креативность и исполнение»

назвал классным формат открытого турнира шоу-программ.

– Какие у вас ожидания перед турниром шоу-программ?

– Это классный формат, нам интересно участвовать в нем, потому что до этого такого не было. Мы готовим новые программы, которые зритель раньше не видел. В этом весь смысл.

– Организаторы до последнего не объявляют правила. Как готовиться к соревнованию, если не знаешь критериев оценки?

– Самый главный критерий – это идея, креативность и исполнение. Должен быть абсолютно новый показательный номер, который никто и никогда до этого не катал, поэтому все стараются, ставят оригинальные программы.

– Кого из легенд прошлого вам интереснее всего увидеть на льду?

– Все достаточно именитые фигуристы, поэтому интересно посмотреть на всех. Наверное, больше всего хотелось бы увидеть номер Татьяны Волосожар и Максима Транькова.

– Не много ли шоу-турниров в этом сезоне? Хватает ли вам реальных соревнований?

– В этом году было всего 3 шоу-турнира за год. Я считаю, что это немного. Зрители всегда воспринимают новинки с удовольствием.

Что касается соревнований, в этом году Федерация фигурного катания постаралась, и их было достаточно, – сказал Морозов.

Турнир шоу-программ «Русский вызов» пройдет 18 марта в Москве.

Необыкновенный турнир фигуристов захватит эфир Первого канала на 4 (!) часа. Что о нем известно?