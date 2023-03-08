Олимпийский комитет США получил 10 млн долларов на поддержку программ психического здоровья

Олимпийский комитет США получил 10 млн долларов в поддержку программ психического здоровья.

Пожертвование поступило от фонда Rieschel Family Foundation. Отмечается, что в Олимпийском и паралимпийском комитете США (USOPC) действует свой благотворительный фонд, на счет которого поступит сумма – рекордная за 10 лет его существования.

C 2020 года USOPC расширяет свою деятельность, посвященную вопросам психического здоровья в спорте.

«Это пожертвование кардинально влияет на ситуацию в отношении наших спортсменов и всей организации», – сказала глава фонда USOPC Кристин Уолш.

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