Олимпийский комитет США получил 10 млн долларов на поддержку программ психического здоровья

Теги НОК США Фигурное катание

Олимпийский комитет США получил 10 млн долларов в поддержку программ психического здоровья.

Пожертвование поступило от фонда Rieschel Family Foundation. Отмечается, что в Олимпийском и паралимпийском комитете США (USOPC) действует свой благотворительный фонд, на счет которого поступит сумма – рекордная за 10 лет его существования.

C 2020 года USOPC расширяет свою деятельность, посвященную вопросам психического здоровья в спорте.

«Это пожертвование кардинально влияет на ситуацию в отношении наших спортсменов и всей организации», – сказала глава фонда USOPC Кристин Уолш.

Несгибаемая фигуристка из США: тонула в депрессии, орала на судей и набирала 22 кг, но вернулась. Медаль в 27 лет!

Почему Байлс так неожиданно сломалась? Страдала от тренера-изверга, домогательств врача и болезни, не признанной в России

Материалы по теме

17 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Yumi
Перепись комментаторов, которые явно экономят на своем психическом здоровье. Адепты мнения, что ходить к психологу стыдно, проблемы надо замалчивать, и вообще это тема для шуток, вы явно из прошлого века. А инициатива хорошая, так как поддержка спортсменам не лишняя.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Медов
Ответ Ayla
на самом деле молодцы, кто бы что ни говорил от ментальных проблем не застрахованн никто, они приходят внезапно и страшно
Наивные люди, это всё прикрытие.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Olga.t
Ответ N-fox
Других проблем у них там что ли нет....
Вам интересны ИХ проблемы? Они сами пусть разбираются
По-моему, у нас своих проблем выше крыши...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
N-fox
Других проблем у них там что ли нет....
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ayla
на самом деле молодцы, кто бы что ни говорил от ментальных проблем не застрахованн никто, они приходят внезапно и страшно
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Валерий З.
Это гимнасткам, которых насиловали или домогались? 10 млн долларов только для них явно не хватит.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Суходолов
Ответ Маргарита В Сафронова
Половину гимнасткам отдадут.
А точнее за гимнастов кто попался
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Суходолов
Ответ Геннадий Тёкин
Это у них так допинговая программа называется?)
Всё может быть
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Суходолов
Ответ Геннадий Тёкин
Это у них так допинговая программа называется?)
Всё может быть
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Залина Малина
Байлз передайте
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
плюшевая Ракета
Ответ Назар Игорь
Маловато будет. Там и 1 000 000 000 не обойтись. Одному Байдену половина уйдет.
Фарма нынче не дешëвая, это да, но для звëзд американской спортгимнастики и плавания ничего не жалко...
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андоррский почтальон
Вовремя, пока они все там с ума не посходили.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Геннадий Тёкин
Это у них так допинговая программа называется?)
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Маргарита В Сафронова
Половину гимнасткам отдадут.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Этери горячая
Деньги пойдут на лекарства для Симоны Байлз.
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Любовь Гончарова
Аналогичный фонд необходимо будет создать и для участников СВО .
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Назар Игорь
Маловато будет. Там и 1 000 000 000 не обойтись. Одному Байдену половина уйдет.
+7
-6
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий