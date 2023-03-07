Елена Чайковская: «У меня замечательная сборная! Безумно рада, что в конце сезона многие раскрылись и прекрасно прокатали программы»

подвела итоги финала Гран-при России по фигурному катанию.

– Осталась под превосходным впечатлением от прошедшего соревнования. У меня замечательная сборная! Безумно рада, что в конце сезона многие раскрылись, почувствовали какой‑то азарт и прекрасно прокатали программы.

– А после чьего выступления готовы были сказать: «Ах!»?

– Главный тренер не может так говорить. Главный тренер следит за каждым и обожает всех. Моя задача и любовь распространяется на всех тех, кто выступает сейчас и выступает прекрасно, – сказала Чайковская.