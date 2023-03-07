Елена Чайковская: «У меня замечательная сборная! Безумно рада, что в конце сезона многие раскрылись и прекрасно прокатали программы»

Теги Елена Чайковская сборная России Серия Гран-при России Фигурное катание

Елена Чайковская подвела итоги финала Гран-при России по фигурному катанию.

– Осталась под превосходным впечатлением от прошедшего соревнования. У меня замечательная сборная! Безумно рада, что в конце сезона многие раскрылись, почувствовали какой‑то азарт и прекрасно прокатали программы.

– А после чьего выступления готовы были сказать: «Ах!»?

– Главный тренер не может так говорить. Главный тренер следит за каждым и обожает всех. Моя задача и любовь распространяется на всех тех, кто выступает сейчас и выступает прекрасно, – сказала Чайковская.

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3 комментария

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Тёма Тёма
Замечательная сборная, которая нигде в мире не выступает... Это тихий ужас.
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Анна Беляева
Согласна с Еленой Анатольевной! У нас потрясающая сборная! Давайте болеть за наших при любых раскладах: с международкой, без, с гимной или под нейтральным флагом. Разве наши ребята и девочки не заслуживают своим трудом того, чтобы мы ими восхищались?! Они красивые, сильные, смелые и дарящие нам радость и восхищение человеческими возможностями, к грани которых подходят и двигают такой красивый и сложный вид спорта вперед!
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Viks
Чайковская: «У меня замечательная сборная!" --- Какая сборная?! Где она будет выступать и когда?
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