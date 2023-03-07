Чайковской вручили почетную грамоту президента РФ, Соколовской – медаль ордена «За заслуги перед отечеством» I степени

Тренерам по фигурному катанию Елене Чайковской и Светлане Соколовской вручены госнаграды.

Сегодня в конференц-зале Олимпийского комитета России (ОКР) проходит церемония вручения государственных наград. Чайковской, возглавляющей сборную России по фигурному катанию, присвоена почетная грамота президента РФ – согласно распоряжению от 24 января 2023 года.

Также сообщается, что Соколовской, которая тренирует в ЦСКА, вручена медаль ордена «За заслуги перед отечеством» I степени (по указу президента от 26 января).