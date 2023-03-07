Чайковской вручили почетную грамоту президента РФ, Соколовской – медаль ордена «За заслуги перед отечеством» I степени

Теги Елена Чайковская сборная России ОКР Светлана Соколовская Фигурное катание

Тренерам по фигурному катанию Елене Чайковской и Светлане Соколовской вручены госнаграды.

Сегодня в конференц-зале Олимпийского комитета России (ОКР) проходит церемония вручения государственных наград. Чайковской, возглавляющей сборную России по фигурному катанию, присвоена почетная грамота президента РФ – согласно распоряжению от 24 января 2023 года.

Также сообщается, что Соколовской, которая тренирует в ЦСКА, вручена медаль ордена «За заслуги перед отечеством» I степени (по указу президента от 26 января).

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5 комментариев

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Пользователь Гугла
всего лишь медаль ордена, значит не считают кондратюка оч, за подготовку оч всегда дают ордена, а не медали, у тутберидзе уже четвертый орден, правда не пришла за последним
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Viktoria dek
Ответ private dancer
А на награждение они приехали ? Самую главную информацию не осветили ) Ай-ай-ай )
Да, видео в телеграме видела)
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Katt Lady
Ответ private dancer
А на награждение они приехали ? Самую главную информацию не осветили ) Ай-ай-ай )
А им-то чего не приехать
+1
0
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private dancer
А на награждение они приехали ?
Самую главную информацию не осветили ) Ай-ай-ай )
+4
-1
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ретроградный меркурий
Наглядная иллюстрация фразеологизма "делить шкуру неубитого медведя". Медалей нет, результаты командника под вопросом, но раздача наград идет полным ходом
+14
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