Елена Чайковская: «Сейчас мы сильны и готовы в любой момент выйти на мировую арену и показать, кто есть кто»

Елена Чайковская заявила, что российские спортсмены готовы к международным соревнованиям.

Сегодня главный тренер сборной России по фигурному катанию получила почетную грамоту президента РФ. В конференц-зале Олимпийского комитета России проходит церемония вручения государственных наград.

«Благодарю вас за поддержку во время ОИ в Пекине. Это было сложное время, но мы успешно выступили. То, что было потом, не имеет к спорту никакого отношения.

Но сейчас мы сильны и готовы в любой момент выйти на мировую арену и показать, кто есть кто», – сказала Чайковская.