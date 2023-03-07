Елена Чайковская: «Сейчас мы сильны и готовы в любой момент выйти на мировую арену и показать, кто есть кто»

Теги Елена Чайковская сборная России Олимпийская сборная России Олимпиада-2022 Фигурное катание

Елена Чайковская заявила, что российские спортсмены готовы к международным соревнованиям.

Сегодня главный тренер сборной России по фигурному катанию получила почетную грамоту президента РФ. В конференц-зале Олимпийского комитета России проходит церемония вручения государственных наград.

«Благодарю вас за поддержку во время ОИ в Пекине. Это было сложное время, но мы успешно выступили. То, что было потом, не имеет к спорту никакого отношения.

Но сейчас мы сильны и готовы в любой момент выйти на мировую арену и показать, кто есть кто», – сказала Чайковская.

4 комментария

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JL JL
Я еще в 70-х годах догадывалась, что она только лозунгами может оперировать. Спустя полвека, мои догадки превратились в уверенность.
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Биатлонная зима
🇷🇺Россия -самая сильнейшая в ⛸️фигурке что ни говори. Чайковская права на все 💯
И весь мир смотрит как наши катают новые программы, удачи и здоровья всем и чур не болеть
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expertmer2020
Кто есть ху?
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Владимир Галимов
:)))
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