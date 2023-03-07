Елена Чайковская: «Сейчас мы сильны и готовы в любой момент выйти на мировую арену и показать, кто есть кто»
Елена Чайковская заявила, что российские спортсмены готовы к международным соревнованиям.
Сегодня главный тренер сборной России по фигурному катанию получила почетную грамоту президента РФ. В конференц-зале Олимпийского комитета России проходит церемония вручения государственных наград.
«Благодарю вас за поддержку во время ОИ в Пекине. Это было сложное время, но мы успешно выступили. То, что было потом, не имеет к спорту никакого отношения.
Но сейчас мы сильны и готовы в любой момент выйти на мировую арену и показать, кто есть кто», – сказала Чайковская.
И весь мир смотрит как наши катают новые программы, удачи и здоровья всем и чур не болеть