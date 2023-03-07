«Как же я долго к этому шла. Спасибо тренерам за этот результат, болельщикам за огромную поддержку». Петросян о победе в финале Гран-при

Теги сборная России женское катание Аделия Петросян Серия Гран-при России Фигурное катание

Аделия Петросян заявила, что долго шла к победе в финале Гран-при России.

Это первый титул фигуристки на взрослых соревнованиях. 

«Важная для меня победа. Спасибо моим тренерам за этот результат, болельщикам за огромную поддержку.

Как же долго я к этому шла», – написала Петросян. 

Аделия Петросян забрала Гран-при России, первый титул среди взрослых! А ее попадание в финал – отдельное чудо

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17 комментариев

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ретроградный меркурий
У Аделии самый большой прогресс по этому сезону, большая победа была только вопросом времени. Арсенал ультра-си у Петросян просто убойнейший - триксель, тулуп, риттбергер, флип. В ближайшее время их соперничество с Акатьевой будет эпичным. Поздравляю с заслуженной победой, оба проката были крутыми.
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Любитель_ФК
Не повезло этому поколению, причем не повезло дважды, сначала два международных юниорских сезона накрылись из-за пандемии и вот теперь уже и взрослый международный сезон пропал и тем не менее жизнь в ФК продолжается, мы не унываем, не унывают и наши фигуристы. Сезон закончился и открыл он нам новые имена, вернее так, имена эти мы уже давно знали, за ними внимательно следили и вот эти новые для взрослого ФК девушки стали проявлять себя, как настоящие лидеры. Первая показала себя Соня Акатьева на ЧР и вот пришел черед по настоящему проявить и громко заявить о себе, как о топовой и ведущей фигуристке Аделии Петросян. Действительно долго Аделия шла к этому, по настоящему громкому успеху, постоянно находясь в тени сначала Валиевой , Усачевой и той же Акатьевой. Была призером первенства России по юниорам и вот теперь эта громкая , убедительная победа с очень сильными соперниками, сильнейшими нашими фигуристками, что делает этот успех особенно ценным. Но главное, что эта победа оказалась не случайной. Еще на первом этапе гран при просматривалась уверенность и желание стать именно лидером. Но по сезону не получилось, травма , не ровное выступление на ЧР и наконец этот заключительный, финальный старт сезона и долгожданная победа с наивысшим техническим контентом и лучшими личными результатами. Да тут уже писали , что в новом сезоне основная борьба будет между Соней и Аделией. Я тоже к этому склоняюсь, но не сбрасываю со счетов и Камилу . Скорее всего эта троица и будет задавать основной тон в следующем сезоне и пусть победит сильнейший. А Аделию еще раз поздравляю с первой, большой победой, так держать и дальше.
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ретроградный меркурий
Ответ Crista Leena
Только недавно писала, что фокус заинтересованности ТШ сместился с Акатьевой в сторону Петросян (что естественно, т.к. Акатьева, по словам самой Тутберидзе, правоногий спортсмен, а правоногие прыжки дешевле, а Аделия делает и правоногие и левоногие ультра-си). Хотя я уверенна, что борьба между этими двумя звёздами предстоит жаркая, минимум до следующих ОИ.
Акатьева - левоногий спортсмен. Аксель, тулуп, сальхов - прыжки с левой ноги.
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olvl
Очень рада за Аделию, ещё раз - с Победой! И успехов в дальнейшей карьере, надеюсь, долгой. Будем болеть и наблюдать. Это очень интересно - новые программы, элементы, и взросление. Удачи Аделии на этом нелёгком пути. Только вперёд.

Очень расстроилась из-за Сони. Просто обалдела, увидев оценки за ПП.
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AMS
Поздравляем! Очень нравится Аделия.
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REA-13
Ну, не так уж и долго (если со стороны, конечно, смотреть)). А впереди еще много новых достижений!
Почему-то не сомневалась, что Адель покажет себя и очень скоро.
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Scorpion*
Молодец Аделечка! Поздравляю с победой - прекрасные программы, отличные прокаты. КП просто удачная, такая «вкусная» программа и очень тебе подходит.
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Адриана
Аделька, с победой тебя, девочка! Ты,действительно, была лучшая. Пусть всегда будет только так.
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Люба Люба
Мои поздравления Адельке!
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Алиса без миелофона
Ответ Lotte Fischbach
Очередной 1но разовый грибной стакан что вам радостно. А пафосу то. Как долго я к этому шла. Прям не Петросян а неиначе как Савченко на 5тых ОИ.🤦‍♂️
Фишбах, ты просто отвратительное.

И это не пафос, а нормальная радость. У Аделии раньше не было крупных побед (этапы Кубка и ЮГП не в счет, потому что очень ограниченные соревнования).
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Татьяна Семёновна
Аделия! На ФГП ты была лучшая! Порадовала тренеров, родителей, друзей и болельщиков! А больше всего - себя. Продолжай в том же духе!
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Lotte Fischbach
Ответ Александра Волкова
очень радостно видеть Аделию на высшей ступени пьедестала!
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Ирина Иванова
Победа Аделии в финале Гран-при - это начало пути к ОИ-2026. Пусть всё сбудется!
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AllaS
Поздравление Адель , она была на высоте . Успехов.
Понравилась Соня А . ее место было на пьедестале .Но игра судейская вокруг 241 балла , оставила вне пьедестала, что очень жаль! Достойные прокаты и КП и ПП.
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Беглый*
Ответ Crista Leena
Только недавно писала, что фокус заинтересованности ТШ сместился с Акатьевой в сторону Петросян (что естественно, т.к. Акатьева, по словам самой Тутберидзе, правоногий спортсмен, а правоногие прыжки дешевле, а Аделия делает и правоногие и левоногие ультра-си). Хотя я уверенна, что борьба между этими двумя звёздами предстоит жаркая, минимум до следующих ОИ.
Ваш фокус всегда будет бегать, в зависимости от того, кто победит. Старо, как мир
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Crista Leena
Только недавно писала, что фокус заинтересованности ТШ сместился с Акатьевой в сторону Петросян (что естественно, т.к. Акатьева, по словам самой Тутберидзе, правоногий спортсмен, а правоногие прыжки дешевле, а Аделия делает и правоногие и левоногие ультра-си). Хотя я уверенна, что борьба между этими двумя звёздами предстоит жаркая, минимум до следующих ОИ.
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Александра Волкова
очень радостно видеть Аделию на высшей ступени пьедестала!
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