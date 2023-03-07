«Как же я долго к этому шла. Спасибо тренерам за этот результат, болельщикам за огромную поддержку». Петросян о победе в финале Гран-при
Аделия Петросян заявила, что долго шла к победе в финале Гран-при России.
Это первый титул фигуристки на взрослых соревнованиях.
«Важная для меня победа. Спасибо моим тренерам за этот результат, болельщикам за огромную поддержку.
Как же долго я к этому шла», – написала Петросян.
Аделия Петросян забрала Гран-при России, первый титул среди взрослых! А ее попадание в финал – отдельное чудо
Очень расстроилась из-за Сони. Просто обалдела, увидев оценки за ПП.
Почему-то не сомневалась, что Адель покажет себя и очень скоро.
И это не пафос, а нормальная радость. У Аделии раньше не было крупных побед (этапы Кубка и ЮГП не в счет, потому что очень ограниченные соревнования).
Понравилась Соня А . ее место было на пьедестале .Но игра судейская вокруг 241 балла , оставила вне пьедестала, что очень жаль! Достойные прокаты и КП и ПП.