«Как же я долго к этому шла. Спасибо тренерам за этот результат, болельщикам за огромную поддержку». Петросян о победе в финале Гран-при

Аделия Петросян заявила, что долго шла к победе в финале Гран-при России.

Это первый титул фигуристки на взрослых соревнованиях.

«Важная для меня победа. Спасибо моим тренерам за этот результат, болельщикам за огромную поддержку.

Как же долго я к этому шла», – написала Петросян.

Аделия Петросян забрала Гран-при России, первый титул среди взрослых! А ее попадание в финал – отдельное чудо