Матвей Ветлугин: «Я про грибочки пару раз сказал, и это раздули. Складывается впечатление, будто я только грибы и употребляю»

Матвей Ветлугин оценил выступление в короткой программе в финале Гран-при России.

– Тяжело-о-о. Давно я первый не катал. Другая подготовка к прокату. Не знаю, что случилось с акселем. Почувствовал, как одна кнопка-застежка отклеивались во время захода на аксель. Думал не об акселе, а о том, чтобы не отклеились две другие.

– Тебе подарили игрушку в форме гриба...

– Ошиблись. Я про грибочки пару раз сказал, и это раздули. Складывается впечатление, будто я только грибы и употребляю.

– Если ошиблись, то кому должны были кинуть?

– Не знаю, я же ведь первый сегодня катал.

– Будешь рисковать завтра с четверным лутцем?

– Буду. Деваться некуда. Я сегодня баллов 20 уже в короткой потерял, – сказал фигурист.