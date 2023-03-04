Матвей Ветлугин: «Я про грибочки пару раз сказал, и это раздули. Складывается впечатление, будто я только грибы и употребляю»

Теги сборная России мужское катание Матвей Ветлугин Серия Гран-при России Фигурное катание

Матвей Ветлугин оценил выступление в короткой программе в финале Гран-при России.

– Тяжело-о-о. Давно я первый не катал. Другая подготовка к прокату. Не знаю, что случилось с акселем. Почувствовал, как одна кнопка-застежка отклеивались во время захода на аксель. Думал не об акселе, а о том, чтобы не отклеились две другие.

– Тебе подарили игрушку в форме гриба...

– Ошиблись. Я про грибочки пару раз сказал, и это раздули. Складывается впечатление, будто я только грибы и употребляю.

– Если ошиблись, то кому должны были кинуть?

– Не знаю, я же ведь первый сегодня катал.

– Будешь рисковать завтра с четверным лутцем?

– Буду. Деваться некуда. Я сегодня баллов 20 уже в короткой потерял, – сказал фигурист.

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13 комментариев

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Lennuci
Игрушку надо передать завтра Маркуше, когда на подиуме будет стоять.
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Зиля Бадриева
Мне так понравились перлы Матвея. Да и другим, вон сколько мэмов пошло в народ
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Carg0
В другой раз думай, что болтаешь.
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Anatiana
Если бы употреблял грибы, был бы на подиуме. Кондратюк не даст соврать
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Ayla
обидчивый ромашка какой
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Katerina Sunny
Матвей, прыгай всё что есть в запасе, конец сезон. Квад уже не для чего беречь.
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Natalia Solomakha
Какой прикольный мальчишка всегда во вью.
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Спорт_в_массы
все грибы уехали Самарину)
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Defender64
Обиделся что ли? :)
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Дружба11
Матвейчик, иди до конца,борись парень!
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Елена Арапова
Удачи завтра!
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Алеся Ткаченко
Матвей хороший фигурист но такой косячный.И чего он обиделся что ему такую игрушку подарили сам же про грибы говорил и не раз
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Adeline
Новости, которые мы заслужили
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