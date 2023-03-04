Артур Гачинский: «Соловьев не подкачал, не подвел всю нашу команду. Это был почти максимум, но все равно есть над чем работать»

Теги сборная России Артур Гачинский мужское катание ТАСС Семен Соловьев Серия Гран-при России Фигурное катание

Артур Гачинский назвал бронзу Семена Соловьева в финале Гран-при России среди юниоров одной из главных своих тренерских побед.

«Думаю, что это будет уместно, это первая медаль на таком серьезном турнире и первая медаль ученика Семена Соловьева, где он смог выстоять и показать на данный момент то, что он умеет.

Он не подкачал, не подвел всю нашу команду, которая с ним работает. Это был почти максимум, но все равно есть над чем работать и куда двигаться дальше.

Пока что момент возможного выхода во взрослые мы не обсуждали, на такое будущее мы не загадываем, сезон завершим и будем уже обсуждать, что делать дальше», — сказал Гачинский. 

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9 комментариев

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smoky eyes
Ответ Светлана Менова
Вы вроде здесь завсегдатай, уж Соловьёва должны были знать.
Ну вот видимо ранее такого впечатления не производил. Много кто катается, но цепляют не все юниоры.
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Светлана Менова
Ответ Беглый*
У всех тренеры, как тренеры. Спортсмены, как спортсмены. Не смотря на достойный результат, говорят, что "не довольны прокатами", "есть над чем работать"... И только с одной фермы постоянно льётся "я знаю, на что накатала", "засудили!", "загубили!". При этом никакого конструктива, сплошной перевод стрелок. Уже на 100% выяснили, что Титова не то, что получила справедливые оценки, но её ещё и грибанули, особенно в части компонентов, как и Жилину, но ор от сочувствующих стоит выше гор. С такими фанатами, как у Рудковских, никакие враги не нужны. Сами закапывают своих спортсменок елейными комментами, при этом думая, что так выглядит поддержка. Поддерживать нужно конструктивом, а не истерикой.
Потому что Гачинский действительно тренер, а не "тренер" в кавычках.
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Светлана Менова
Ответ smoky eyes
Видимо вы про меня "вопят". Ну простите)) Я собственно и в комменте заранее извинилась
Вы вроде здесь завсегдатай, уж Соловьёва должны были знать.
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smoky eyes
Ответ Светлана Менова
Все вопят, что Семён - открытие турнира. Для кого, простите? Я вот за Семёна уже года три болею, как и за других учеников Гачинского, поскольку вижу, как в них вкладывается Артур и как они прогрессируют во всех аспектах. Мне так было обидно, что Артур рано закончил и не реализовал весь свой потенциал, но я вижу, что теперь он полностью погружен в тренерскую работу, отдельно мне импонирует то, что он ведёт свою группу, а не присоединился к Мишиным. У него свой собственный тренерский стиль и подход.
Видимо вы про меня "вопят". Ну простите)) Я собственно и в комменте заранее извинилась
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Беглый*
У всех тренеры, как тренеры. Спортсмены, как спортсмены. Не смотря на достойный результат, говорят, что "не довольны прокатами", "есть над чем работать"... И только с одной фермы постоянно льётся "я знаю, на что накатала", "засудили!", "загубили!". При этом никакого конструктива, сплошной перевод стрелок. Уже на 100% выяснили, что Титова не то, что получила справедливые оценки, но её ещё и грибанули, особенно в части компонентов, как и Жилину, но ор от сочувствующих стоит выше гор. С такими фанатами, как у Рудковских, никакие враги не нужны. Сами закапывают своих спортсменок елейными комментами, при этом думая, что так выглядит поддержка. Поддерживать нужно конструктивом, а не истерикой.
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Светлана Менова
Все вопят, что Семён - открытие турнира. Для кого, простите? Я вот за Семёна уже года три болею, как и за других учеников Гачинского, поскольку вижу, как в них вкладывается Артур и как они прогрессируют во всех аспектах. Мне так было обидно, что Артур рано закончил и не реализовал весь свой потенциал, но я вижу, что теперь он полностью погружен в тренерскую работу, отдельно мне импонирует то, что он ведёт свою группу, а не присоединился к Мишиным. У него свой собственный тренерский стиль и подход.
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Manukello
реально достиг. помню его в прошлом году - ничего не получалось. а теперь вообще другой разговор. достойно вообще.
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olvl
Поздравляю Семёна с бронзовой медалью, добытой в борьбе, и на важном старте. Молодец - я просто любовалась прокатами Семёна, он очень красиво катается, двигается, танцует. Поздравляю Артура и команду, и желаю успехов в дальнейшей работе.
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smoky eyes
Пожалуй, вчера было самое неожиданное впечатление от проката Семена. Да простят меня те, кто плотно следит за юниорами. Чистейший сложный прокат, с эмоциями и интересной хореографией. И ощущение, что парень с такими выступлениями не затеряется уже среди взрослых. Успехов.
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