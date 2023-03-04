Артур Гачинский: «Соловьев не подкачал, не подвел всю нашу команду. Это был почти максимум, но все равно есть над чем работать»

назвал бронзу Семена Соловьева в финале Гран-при России среди юниоров одной из главных своих тренерских побед.

«Думаю, что это будет уместно, это первая медаль на таком серьезном турнире и первая медаль ученика Семена Соловьева, где он смог выстоять и показать на данный момент то, что он умеет.

Он не подкачал, не подвел всю нашу команду, которая с ним работает. Это был почти максимум, но все равно есть над чем работать и куда двигаться дальше.

Пока что момент возможного выхода во взрослые мы не обсуждали, на такое будущее мы не загадываем, сезон завершим и будем уже обсуждать, что делать дальше», — сказал Гачинский.