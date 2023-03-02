Алина Горбачева: «Я не боюсь высоты. Летом на сборах в Сочи прыгала с банджи с 69 метров»

Теги сборная России женское катание Алина Горбачева Фигурное катание

Алина Горбачева рассказала об экстремальных увлечениях. 

— Мне очень понравилось летать в аэротрубе. Очень крутые ощущения, с детства хотела. У меня была мечта — летать. Всегда хотела понять, как это — находиться в воздухе. Хочу еще как-нибудь полетать, может быть, даже сделать трюки.

Я не боюсь воздуха, высоты. Летом на сборах в Сочи прыгала с банджи высотой 69 метров. Очень понравилось — прям адреналин. Хотела прыгнуть с высоты 210 метров, но по возрасту и весу не прошла. Еще летали на качелях на высоте 170 метров, где есть момент свободного падения.

— Где больше адреналина: в прыжках или в таких активностях?

— Когда пробуешь экстремальные вещи, конечно. Когда я захожу на четверной, у меня нет адреналина.

— А что есть?

— Я сосредоточена, стараюсь контролировать свое тело и какие-то моменты в технике. Если есть хороший прыжок, его ощущение, то просто его прыгаю. Ощущения во время четверного — это сосредоточенность и уверенность в себе. Адреналина не получаю.

— А на соревнованиях?

— На соревнованиях он, конечно, есть. Волнение там — обычное явление. Сначала выходишь, а потом такое облегчение — будто гора с плеч сваливается! – сказала Горбачева. 

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10 комментариев

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Шесть неизвестных
Ответ lanfqk
Зачем Спортс вечно выкладывает вью кусочками и только потом выставляет на главную целиком? Это 1) многих раздражает, 2) странно и неудобно, 3) когда появляется целиковое вью, его меньше комментируют и читают.
Ссылка-то сразу есть, можно открывать и читать на здоровье.
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tim55555
Горбачёва, похоже, становится хэд-лайнером новостной ленты спортса. Ни дня без неё и по нескольку новостей в день посвящено этой юниорке.
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Rush
Осталось взять золото на ЧМ, ЧЕ, ЧР, перейти во взрослые и там тоже взять ЧР, ЧЕ, ФГП ОИ, ЧМ.
Затем прыгнуть ласточкой и парить мгновение в свободном падении с h=210 м.
Как Алина.
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Zbra
Ответ gift...!
Аааа! Этот фонтан красноречия реально пора тушить...
Да какой там фонтан? Там одно интервью. Довольно приятное, кстати.
+4
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Olga.t
Ответ gift...!
Аааа! Этот фонтан красноречия реально пора тушить...
"Санта Барбара"))) Серия 100500.
+2
-2
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asusp527
Ответ gift...!
Аааа! Этот фонтан красноречия реально пора тушить...
Сам погаснет, как соревнования пройдут😀
+1
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Hiro Nakamura
Ответ lanfqk
Зачем Спортс вечно выкладывает вью кусочками и только потом выставляет на главную целиком? Это 1) многих раздражает, 2) странно и неудобно, 3) когда появляется целиковое вью, его меньше комментируют и читают.
Собирают трафик.
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gift...!
Аааа!
Этот фонтан красноречия реально пора тушить...
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lanfqk
Зачем Спортс вечно выкладывает вью кусочками и только потом выставляет на главную целиком? Это 1) многих раздражает, 2) странно и неудобно, 3) когда появляется целиковое вью, его меньше комментируют и читают.
+11
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Katerina Sunny
Кошмар, 170 метров, 210 метров, естественно какой адреналин тогда будет на прыжках.
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