Алина Горбачева: «Я не боюсь высоты. Летом на сборах в Сочи прыгала с банджи с 69 метров»

рассказала об экстремальных увлечениях.

— Мне очень понравилось летать в аэротрубе. Очень крутые ощущения, с детства хотела. У меня была мечта — летать. Всегда хотела понять, как это — находиться в воздухе. Хочу еще как-нибудь полетать, может быть, даже сделать трюки.

Я не боюсь воздуха, высоты. Летом на сборах в Сочи прыгала с банджи высотой 69 метров. Очень понравилось — прям адреналин. Хотела прыгнуть с высоты 210 метров, но по возрасту и весу не прошла. Еще летали на качелях на высоте 170 метров, где есть момент свободного падения.

— Где больше адреналина: в прыжках или в таких активностях?

— Когда пробуешь экстремальные вещи, конечно. Когда я захожу на четверной, у меня нет адреналина.

— А что есть?

— Я сосредоточена, стараюсь контролировать свое тело и какие-то моменты в технике. Если есть хороший прыжок, его ощущение, то просто его прыгаю. Ощущения во время четверного — это сосредоточенность и уверенность в себе. Адреналина не получаю.

— А на соревнованиях?

— На соревнованиях он, конечно, есть. Волнение там — обычное явление. Сначала выходишь, а потом такое облегчение — будто гора с плеч сваливается! – сказала Горбачева.