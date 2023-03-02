Алина Горбачева: «В какой-то момент родители говорили, что мне нужно бросить фигурное катание, а я хотела продолжать. Из-за этого начались конфликты»

рассказала о сложных отношениях с родителями.

Горбачевой 15 лет, она является победительницей первенства России среди юниоров 2023 года. Уже долгое время спортсменка живет с тренером Софьей Федченко.

— Я читал, что твоим родителям не очень нравилось, что ты занимаешься фигурным катанием. В чем это проявлялось?

— Не то чтобы не очень нравилось, но и не сказать, чтобы они меня прямо в этом поддерживали. В какие-то моменты, наоборот, даже не хотели, чтобы я занималась. Не очень люблю говорить на эту тему, но, да, в какой-то момент говорили, что мне нужно бросить. А я хотела продолжать дальше. Из-за этого начались конфликты.

— Чем занимается твоя семья?

— Папа — строитель в Краснодаре, мама — категорийный менеджер. Братьев и сестер нет, я в семье одна.

— С бабушками и дедушками держишь связь?

— Общаюсь с бабушкой и дедушкой по отцовской линии. Часто им звоню, и они мне тоже. Моя бабушка ведь тоже спортсменка — мастер спорта по спортивной гимнастике. Она меня всегда поддерживает. Часто звонит, хвалит, подбадривает.

— Изначально ведь и мама поддерживала… Она же отпустила тебя к тренеру в раннем возрасте.

— Да, отпустила. Поссорились мы уже позже.

— А что послужило причиной? Если ты, конечно, готова об этом говорить.

— Основное — это то, что она не видела смысла в занятиях фигурным катанием. Говорила, что это пустая трата времени, денег, сил и здоровья. Это — основная причина. Были еще другие, но их обсуждать я уже не буду.

— С родителями видишься?

— С мамой видимся, с папой получается не так часто — все-таки живет в другом городе.

— Если я правильно понимаю, родители на твою жизнь сильно уже не влияют?

— Да, можно и так сказать, – сказала Горбачева.

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