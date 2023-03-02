Алина Горбачева: «В какой-то момент родители говорили, что мне нужно бросить фигурное катание, а я хотела продолжать. Из-за этого начались конфликты»

Теги сборная России женское катание Алина Горбачева Фигурное катание

Алина Горбачева рассказала о сложных отношениях с родителями. 

Горбачевой 15 лет, она является победительницей первенства России среди юниоров 2023 года. Уже долгое время спортсменка живет с тренером Софьей Федченко. 

— Я читал, что твоим родителям не очень нравилось, что ты занимаешься фигурным катанием. В чем это проявлялось?

— Не то чтобы не очень нравилось, но и не сказать, чтобы они меня прямо в этом поддерживали. В какие-то моменты, наоборот, даже не хотели, чтобы я занималась. Не очень люблю говорить на эту тему, но, да, в какой-то момент говорили, что мне нужно бросить. А я хотела продолжать дальше. Из-за этого начались конфликты.

— Чем занимается твоя семья?

— Папа — строитель в Краснодаре, мама — категорийный менеджер. Братьев и сестер нет, я в семье одна.

— С бабушками и дедушками держишь связь?

— Общаюсь с бабушкой и дедушкой по отцовской линии. Часто им звоню, и они мне тоже. Моя бабушка ведь тоже спортсменка — мастер спорта по спортивной гимнастике. Она меня всегда поддерживает. Часто звонит, хвалит, подбадривает.

— Изначально ведь и мама поддерживала… Она же отпустила тебя к тренеру в раннем возрасте.

— Да, отпустила. Поссорились мы уже позже.

— А что послужило причиной? Если ты, конечно, готова об этом говорить.

— Основное — это то, что она не видела смысла в занятиях фигурным катанием. Говорила, что это пустая трата времени, денег, сил и здоровья. Это — основная причина. Были еще другие, но их обсуждать я уже не буду.

— С родителями видишься?

— С мамой видимся, с папой получается не так часто — все-таки живет в другом городе.

— Если я правильно понимаю, родители на твою жизнь сильно уже не влияют?

— Да, можно и так сказать, – сказала Горбачева. 

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14 комментариев

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Анастасия Лукьянова
Кто найдет маму Алины и разговорит, тот сорвет куш
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tanya_1111
Ответ Loliloo
Это вообще сюр какой-то.
Ну это чья-то жизнь)
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Роман Волков
Ответ tanya_1111
Интересно если начались конфликты кто всё оплачивал?
Её тренер Софья Федченко её содержит, ана у неё дома живёт.
Фактически усыновила.
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Loliloo
Мама девочки сказала абсолютно правильные слова, и значит она все же оплачивала тренировки и т. Д
Единственный ребёнок... Тут все предельно ясно-амбициозная "мне хотелось тренировать" Федченко, увидев у Горбачевой определённый потенциал, изьяла девочку у матери. Внушила ребёнку про "плохую мать, не дающие деньги на фигурное катание". Мать видимо совсем малахольная и не смогла устоять под натиском зубастой Федченко
0
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-2
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viv2
Ну сколько можно уже об этом писать? Ну зачем мучить ребенка вопросами, почему она мало общается с мамой. В одном интервью она уже сказала, что такие отношения, как у них, у мамы с дочкой быть не должны. Даже если она не показывает вида, все равно в душе переживает.
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flyhigh
Ответ tanya_1111
Интересно если начались конфликты кто всё оплачивал?
Софья же говорила, что она оплачивала
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Лека-Лека
Ну теперь журналисты из мухи слона раздуют.
Алине с Софьей удачи и новых побед!
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Неволяшка
Ответ Евгений - 79
Что это за должность - категорий менеджер. Неужели журналисты записать нормально не могут
Категорийный менеджер, занимающийся ассортиментом товаров. Опечатка, кончено.
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Евгений - 79
Что это за должность - категорий менеджер. Неужели журналисты записать нормально не могут
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Адриана
Это интервью уже было, зачем опять , по моему уже перебор, слишком много маленькой Алины.
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Loliloo
Это вообще сюр какой-то.
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Неволяшка
Когда-то из большого спорта придется уйти, с кем и где тогда останется Алина и с каким первоначальным капиталом? Вопросов в этой ситуации больше, чем ответов.
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tanya_1111
Интересно если начались конфликты кто всё оплачивал?
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tanya_1111
Столько много уже написали о родителях девушки, а журналисты до сих пор не нашли маму )))).
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