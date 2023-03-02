Алина Горбачева: «В какой-то момент родители говорили, что мне нужно бросить фигурное катание, а я хотела продолжать. Из-за этого начались конфликты»
Алина Горбачева рассказала о сложных отношениях с родителями.
Горбачевой 15 лет, она является победительницей первенства России среди юниоров 2023 года. Уже долгое время спортсменка живет с тренером Софьей Федченко.
— Я читал, что твоим родителям не очень нравилось, что ты занимаешься фигурным катанием. В чем это проявлялось?
— Не то чтобы не очень нравилось, но и не сказать, чтобы они меня прямо в этом поддерживали. В какие-то моменты, наоборот, даже не хотели, чтобы я занималась. Не очень люблю говорить на эту тему, но, да, в какой-то момент говорили, что мне нужно бросить. А я хотела продолжать дальше. Из-за этого начались конфликты.
— Чем занимается твоя семья?
— Папа — строитель в Краснодаре, мама — категорийный менеджер. Братьев и сестер нет, я в семье одна.
— С бабушками и дедушками держишь связь?
— Общаюсь с бабушкой и дедушкой по отцовской линии. Часто им звоню, и они мне тоже. Моя бабушка ведь тоже спортсменка — мастер спорта по спортивной гимнастике. Она меня всегда поддерживает. Часто звонит, хвалит, подбадривает.
— Изначально ведь и мама поддерживала… Она же отпустила тебя к тренеру в раннем возрасте.
— Да, отпустила. Поссорились мы уже позже.
— А что послужило причиной? Если ты, конечно, готова об этом говорить.
— Основное — это то, что она не видела смысла в занятиях фигурным катанием. Говорила, что это пустая трата времени, денег, сил и здоровья. Это — основная причина. Были еще другие, но их обсуждать я уже не буду.
— С родителями видишься?
— С мамой видимся, с папой получается не так часто — все-таки живет в другом городе.
— Если я правильно понимаю, родители на твою жизнь сильно уже не влияют?
— Да, можно и так сказать, – сказала Горбачева.
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Фактически усыновила.
Единственный ребёнок... Тут все предельно ясно-амбициозная "мне хотелось тренировать" Федченко, увидев у Горбачевой определённый потенциал, изьяла девочку у матери. Внушила ребёнку про "плохую мать, не дающие деньги на фигурное катание". Мать видимо совсем малахольная и не смогла устоять под натиском зубастой Федченко
Алине с Софьей удачи и новых побед!