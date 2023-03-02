Алина Горбачева: «Программа не должна страдать из-за четверных, не должно быть все в стиле «заход и прыжок»

Теги сборная России женское катание Алина Горбачева Фигурное катание

Алина Горбачева высказалась о совмещении в программе четверных прыжков и хореографии.

— Волновалась, когда впервые пробовала четверной?

— Нет, не было ни волнительно, ни страшно. Относилась так же, как к другим элементам. Новый элемент — нужно его выучить. В целом, какая разница, какой элемент учить? Тройные? Четверные? Все равно ты точно так же его учишься делать, просто немного дольше и сложнее координационно, потому что один оборот добавляется. А в целом точно такой же элемент, так же его изучать, как и остальные. 

Очень хочу выучить тройной аксель, и в следующем сезоне уже кататься с ним, потому что он очень нужен во взрослых в короткой программе. Но и в произвольную я бы его хотела вставить.

— Есть ли у тебя программа мечты по количеству четверных?

— Нет, по количеству четверных у меня нет мечты. Даже при большом количестве квадов я хочу, чтобы программа смотрелась красиво и целостно, с хореографией. Чтобы на уровне было все — и вращения, и дорожки. Программа не должна страдать из-за четверных, не должно быть все в стиле «заход и прыжок».

— Но ведь четверной съедает много энергии.

— Понимаю, но я буду стараться не жертвовать хореографией ради четверных. Хотя в идеале должны быть и четверные, и программа, – сказала Горбачева. 

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44 комментария

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76yjgh98tr675dyt45
Ответ tanya_1111
Скромная Саша Трусова заколотила 5 квадов и теперь все кому не лень рассказывают, что когда они запрыгают, то будет куда лучше, но пока нет девочки которая хотя бы владела всем Сашиным набором, уж не то что собрать всё в одном прокате.
Именно поэтому и рассказывают. Понимая что никто из них не имеет такого таланта. 5 квадов это именно талант. Это тот спортивный дар который есть или нет. Таких людей единицы кому дано. Остальным дано меньше, хоть из штанов выпрыгни.
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4tulup
Ответ Е...С
Смешная девочка, ее программа и в подметки не годится программе Жилиной.
С точностью да наоборот - это Жилина с Титовой катают не программу, а набор элементов мимо музыки, получая за это грибища, Алина смотрится на порядок лучше.
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4tulup
Ответ 22somebody22
У Горбачевой как раз никакой программы нет.Сопливый ребёнок с каменным лицом выполняет обязательный набор элементов.
Это вы Жилину описали.
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Elenavasilevna
Ответ vanessa2021
За Горбачеву занесли прилично, ее во всех сми сейчас пиарят)))
А про кого еще писать, как не про действующую спортсменку, которая совсем недавно выиграла первенство России по юниорам? Пройдет финал гран-при, будут писать про новых победительниц. Всё логично. Когда Саша Трусова, которая снялась с первенства России не сходила с полос новостей, Вас это почему то не возмущало. )) Там тоже было занесёно?
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4tulup
Совершенно правильный подход, точь-в-точь как в Хрустальном, и это видно по её программам и прокатам. Потому и выиграла Первенство.
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nina1212
Ответ Loliloo
Горбачеву стоит бояться теперь ТШТ, ее активно раскручивают и у тренера очевидно большой блат, а девочки Плющенко перейдут под другой флаг, им как раз все равно
что значит раскручивают? Взяли всего то 2 интервью, обычные журналисты, не топовые
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Gemma157
Ответ Ezhevika33
К чему эти разговоры. Для начала пусть выкатает с несколькими квадами чисто, потом уже можно рассуждать как и что.
+100!)
ага. рассуждает так, будто прыгает контент чена. прогу из 4-5 квадов тоже выкатывают единицы, не стоит это обесценивать
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Loliloo
Ответ Лека-Лека
ТШТ никого не боится, а просто отлично и высокорезультативно работает. А есть плющенковские захотят под другой флаг - скатертью дорога в двухлетний карантин. В это случае Плющ о них на другой день забудет.
Титовой говорят не нужен карантин
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Ezhevika33
Ответ 76yjgh98tr675dyt45
Так и есть. Уровень обычный средний. Но уже рвёт на части от важности. Я не помню такого от Трусовой которая начала брать в юниорах все что можно в межлународке представив миру свой талант. Здесь же уже корона выросла сразу.
Чувствуется влияние её тренера.
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Бильм@н
Ответ Алеся Ткаченко
Ну так Алина же говорила про три квада.Значит она слегка врет и мечта у нее все же есть
Мечты-мечты... Она и два квада пока не выкатывала, а у неё ведь сейчас самый золотой возраст для фигурки. О каких там трёх квадов может идти речь.
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Алексей Токарев
Жаль что Алина во взрослом гранпри. Я бы ещё хотел посмотреть на истерику Плющенко.
+3
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Е...С
Ответ Loliloo
Горбачеву стоит бояться теперь ТШТ, ее активно раскручивают и у тренера очевидно большой блат, а девочки Плющенко перейдут под другой флаг, им как раз все равно
Желаю девочкам перейти, чтобы ненавистники Плющенко наконец-то успокоились. Но проблема в том, что они сразу же перебегут на международные ветки.
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Бильм@н
Ответ Лека-Лека
На пример Плюща ориентируетесь? У него как интерес пропадает, он спортсменок выкидывает, говорит, что их вовсе не тренировал, а они такие сякие.
У Тутберидзе по другому как будто. Или вот Федченко эта не такая.
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Ezhevika33
К чему эти разговоры. Для начала пусть выкатает с несколькими квадами чисто, потом уже можно рассуждать как и что.
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Бильм@н
Ответ vanessa2021
За Горбачеву занесли прилично, ее во всех сми сейчас пиарят)))
Тренерша, пользуясь моментом, пиарится вовсю. Понимает, что после финала, где Горбачева дай бог в шестерку войти, будет никому не интересна
+6
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Лека-Лека
Ответ Loliloo
Горбачеву стоит бояться теперь ТШТ, ее активно раскручивают и у тренера очевидно большой блат, а девочки Плющенко перейдут под другой флаг, им как раз все равно
ТШТ никого не боится, а просто отлично и высокорезультативно работает.
А есть плющенковские захотят под другой флаг - скатертью дорога в двухлетний карантин.
В это случае Плющ о них на другой день забудет.
+2
-5
-3
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Бильм@н
Ответ Лека-Лека
Приятно видеть такую истерику плющеботов. Так вопят, что однозначно понятно: АкадЭмия боится Алину Горбачеву панически. Минусуйте, ФАС.
Ахах, вы выдаёте желаемое за действительность. Кого там бояться?🤣 Это же не Акатьева.
+6
-3
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Лека-Лека
Ответ Black&White
Какая правильная девочка, ну надо же.
Правильная девочка и перспективная. И очень взрослая уже.
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Лека-Лека
Ответ Loliloo
Вообще они в Милан собрались, Горбачева сказала, что будет ОЧ. И тренер все в нее вкладывает, она прима у нее, и у Горбачевой сильная мотивация, не будет результатов-тренер потеряет к ней интерес
На пример Плюща ориентируетесь?
У него как интерес пропадает, он спортсменок выкидывает, говорит, что их вовсе не тренировал, а они такие сякие.
+1
-6
-5
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Loliloo
Ответ Лека-Лека
Приятно видеть такую истерику плющеботов. Так вопят, что однозначно понятно: АкадЭмия боится Алину Горбачеву панически. Минусуйте, ФАС.
Горбачеву стоит бояться теперь ТШТ, ее активно раскручивают и у тренера очевидно большой блат, а девочки Плющенко перейдут под другой флаг, им как раз все равно
+12
-5
+7
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Жизненная
Ответ 76yjgh98tr675dyt45
Ещё одна звезда нарисовалась. Ты сначало до уровня четверых дойди и до уровня тех кто их таки может исполнять достойно. Даю гарантию что уже через год не увидим её.
Дошла Алина до уровня четверных. Вашу гарантию на счет следующего сезона про Алину - увидим.
+4
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lanfqk
Ответ Black&White
Так это разные люди просили. Вы сейчас на ветках их и не видите, видимо потеряли интерес.
Поняла, спасибо
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Black&White
Ответ lanfqk
Комментаторы на Спортсе в который раз доказывают, что для них существует только одна Алина))) Мне не показалось, что Алина какая-то высокомерная. Конечно, ей еще далеко до уровня взрослых девчонок, да и все-таки ее ПП - это именно заходы на прыжки, но хорошо, что она стремится к совершенству . Вопросы про завтрак и прочее мне всегда не нравились, но это уже проблемы журналистов. К самой Алине у меня нет претензий
Так это разные люди просили. Вы сейчас на ветках их и не видите, видимо потеряли интерес.
+2
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Loliloo
При этом все кричат о титуле ЧР у Горбачевой, в чате даже ругались фанаты Акатьевой, что ЧР именно она. И все почему-то забыли(или не знали), что Жилина с Титовой тоже победители ПР
+9
-6
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tanya_1111
Скромная Саша Трусова заколотила 5 квадов и теперь все кому не лень рассказывают, что когда они запрыгают, то будет куда лучше, но пока нет девочки которая хотя бы владела всем Сашиным набором, уж не то что собрать всё в одном прокате.
+19
-8
+11
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