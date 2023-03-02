Алина Горбачева: «Программа не должна страдать из-за четверных, не должно быть все в стиле «заход и прыжок»

Алина Горбачева высказалась о совмещении в программе четверных прыжков и хореографии.

— Волновалась, когда впервые пробовала четверной?

— Нет, не было ни волнительно, ни страшно. Относилась так же, как к другим элементам. Новый элемент — нужно его выучить. В целом, какая разница, какой элемент учить? Тройные? Четверные? Все равно ты точно так же его учишься делать, просто немного дольше и сложнее координационно, потому что один оборот добавляется. А в целом точно такой же элемент, так же его изучать, как и остальные.

Очень хочу выучить тройной аксель, и в следующем сезоне уже кататься с ним, потому что он очень нужен во взрослых в короткой программе. Но и в произвольную я бы его хотела вставить.

— Есть ли у тебя программа мечты по количеству четверных?

— Нет, по количеству четверных у меня нет мечты. Даже при большом количестве квадов я хочу, чтобы программа смотрелась красиво и целостно, с хореографией. Чтобы на уровне было все — и вращения, и дорожки. Программа не должна страдать из-за четверных, не должно быть все в стиле «заход и прыжок».

— Но ведь четверной съедает много энергии.

— Понимаю, но я буду стараться не жертвовать хореографией ради четверных. Хотя в идеале должны быть и четверные, и программа, – сказала Горбачева.