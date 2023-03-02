Алина Горбачева: «Программа не должна страдать из-за четверных, не должно быть все в стиле «заход и прыжок»
Алина Горбачева высказалась о совмещении в программе четверных прыжков и хореографии.
— Волновалась, когда впервые пробовала четверной?
— Нет, не было ни волнительно, ни страшно. Относилась так же, как к другим элементам. Новый элемент — нужно его выучить. В целом, какая разница, какой элемент учить? Тройные? Четверные? Все равно ты точно так же его учишься делать, просто немного дольше и сложнее координационно, потому что один оборот добавляется. А в целом точно такой же элемент, так же его изучать, как и остальные.
Очень хочу выучить тройной аксель, и в следующем сезоне уже кататься с ним, потому что он очень нужен во взрослых в короткой программе. Но и в произвольную я бы его хотела вставить.
— Есть ли у тебя программа мечты по количеству четверных?
— Нет, по количеству четверных у меня нет мечты. Даже при большом количестве квадов я хочу, чтобы программа смотрелась красиво и целостно, с хореографией. Чтобы на уровне было все — и вращения, и дорожки. Программа не должна страдать из-за четверных, не должно быть все в стиле «заход и прыжок».
— Но ведь четверной съедает много энергии.
— Понимаю, но я буду стараться не жертвовать хореографией ради четверных. Хотя в идеале должны быть и четверные, и программа, – сказала Горбачева.
ага. рассуждает так, будто прыгает контент чена. прогу из 4-5 квадов тоже выкатывают единицы, не стоит это обесценивать
А есть плющенковские захотят под другой флаг - скатертью дорога в двухлетний карантин.
В это случае Плющ о них на другой день забудет.
У него как интерес пропадает, он спортсменок выкидывает, говорит, что их вовсе не тренировал, а они такие сякие.