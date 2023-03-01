250 млн рублей направят на строительство школы Авербуха в Калужской области
Общий объем инвестиций в строительство школы фигурного катания Ильи Авербуха, которую возводят в городе Балабанове Калужской области, составит не менее 250 млн рублей.
Об этом сообщила в среду пресс-служба «Агентства регионального развития Калужской области».
«На международном конгрессно-выставочном мероприятии «Мы вместе. Спорт» подписано концессионное соглашение в сфере спорта. Документ предполагает строительство ледовой арены и открытого катка в Балабанове.
Здесь же будет работать школа фигурного катания заслуженного мастера спорта, призера Олимпийских игр Ильи Авербуха. Общий объем инвестиций – не менее 250 млн рублей», – сообщила пресс-служба агентства.
Чистый дерибан бюджета. Авербух всех обскакал, даже Тутберидзе искитрился уделать. Тутберидзе хоть за заслуги строят, чемпионок воспитала сколько, а тут ...
В ТАКОЕ время вот так народные деньги транжирить. Видимо остальные проблемы в Калужской области решены и деньги девать некуда.