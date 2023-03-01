250 млн рублей направят на строительство школы Авербуха в Калужской области

Теги Илья Авербух деньги Фигурное катание

Общий объем инвестиций в строительство школы фигурного катания Ильи Авербуха, которую возводят в городе Балабанове Калужской области, составит не менее 250 млн рублей.

Об этом сообщила в среду пресс-служба «Агентства регионального развития Калужской области».

«На международном конгрессно-выставочном мероприятии «Мы вместе. Спорт» подписано концессионное соглашение в сфере спорта. Документ предполагает строительство ледовой арены и открытого катка в Балабанове.

Здесь же будет работать школа фигурного катания заслуженного мастера спорта, призера Олимпийских игр Ильи Авербуха. Общий объем инвестиций – не менее 250 млн рублей», – сообщила пресс-служба агентства.

19 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
kovfun-barrios
Молодцом Авербух! Надеюсь ещё больше выпросит грантов у государства. Тут можно не волноваться, всё равно возмущение любителей российского прокатства дальше комментариев на сайте не пойдёт.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AllaS
Ответ vanessa2021
Какие могут быть частные инвесторы под такой проект? Там прибыль не усматривается на в какой перспективе. Чистый дерибан бюджета. Авербух всех обскакал, даже Тутберидзе искитрился уделать. Тутберидзе хоть за заслуги строят, чемпионок воспитала сколько, а тут ...
Ну Балабаново не Москва
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alexander X
Ответ alexnew
Все это чушь. Бизнес Авербуха если и не убыточен без господдержки, то уровень доходов там явно недостаточен для рентабельности подобного проекта. Поэтому весь этот бизнес - это квазибизнес на самом деле и без позиции государства тут никакой заинтересованности бизнеса, конечно, быть не может.
форма договора (пока что соглашения) подразумевает, что всё, или почти всё, будет за счёт инвестора... школа Авербуха, это только "одно из", что там будет... в Лужниках, к примеру, ледовый дворец строил иностранный инвестор...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
vanessa2021
Ответ Alexander X
источник финансирования, журналисты, как всегда, предпочли не смотреть🤷... может там и нет гос. или рег. средств🤷 не с сами же собой подписывали "соглашение"... видно, с кем-то из инвесторов🤷
Какие могут быть частные инвесторы под такой проект? Там прибыль не усматривается на в какой перспективе.

Чистый дерибан бюджета. Авербух всех обскакал, даже Тутберидзе искитрился уделать. Тутберидзе хоть за заслуги строят, чемпионок воспитала сколько, а тут ...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
vanessa2021
Жесть какаято, нет слов приличных.

В ТАКОЕ время вот так народные деньги транжирить. Видимо остальные проблемы в Калужской области решены и деньги девать некуда.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
alexnew
Ответ Alexander X
источник финансирования, журналисты, как всегда, предпочли не смотреть🤷... может там и нет гос. или рег. средств🤷 не с сами же собой подписывали "соглашение"... видно, с кем-то из инвесторов🤷
Все это чушь. Бизнес Авербуха если и не убыточен без господдержки, то уровень доходов там явно недостаточен для рентабельности подобного проекта. Поэтому весь этот бизнес - это квазибизнес на самом деле и без позиции государства тут никакой заинтересованности бизнеса, конечно, быть не может.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alexander X
Ответ Адриана
Обалдеть, неужели школа ФК это то, что так необходимо Калужской области? Остальные сферы деятельности все в шоколаде.....
концессия - вид договора о создании или реконструкции за счёт средств инвестора объектов недвижимого имущества, находящихся в государственной собственности, в результате чего инвестор получает возможность эксплуатировать объект на возмездной основе, собирая доход в свою пользу.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AlexFed
За какие заслуги этому комерсу мошеннической наружности школа? Он кого то тренирует? Воспитал чемпионов мира или олимпийских игр?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Леван Мкртчян
Ответ Jessi
Хитрый Авер всех обскакал)
После 250 млн он теперь Overбух, а не Авер
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alexander X
Ответ alexnew
Кто направит то? Россия направит из бюджета? Ну, а на что еще могут потратить деньги в нашем правительстве. Понятно же, что ничего более важного ведь нет.
источник финансирования, журналисты, как всегда, предпочли не смотреть🤷... может там и нет гос. или рег. средств🤷 не с сами же собой подписывали "соглашение"... видно, с кем-то из инвесторов🤷
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Неволяшка
У Авербуха есть школа зимних видов спорта "Наследие". О результатах правда мало что известно. Ну будет еще один филиал, а заниматься этим всем когда, если у него шоу за шоу постоянно?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Anna Leonova
Ответ Адриана
Обалдеть, неужели школа ФК это то, что так необходимо Калужской области? Остальные сферы деятельности все в шоколаде.....
А почему нет-то? Да,школа ФК нужна и в Калужской области, наверняка и не одна. Тамошние дети ничем не хуже москвичей и прочих.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Девушка Безимени
Ответ плюшевая Ракета
Нафига, танцы это не спорт, а наименее популярный вид ФК - отстойник для неудачников из других видов...
апападакис?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
alexnew
Кто направит то? Россия направит из бюджета? Ну, а на что еще могут потратить деньги в нашем правительстве. Понятно же, что ничего более важного ведь нет.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Девушка Безимени
вы... служил
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
плюшевая Ракета
Нафига, танцы это не спорт, а наименее популярный вид ФК - отстойник для неудачников из других видов...
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Адриана
Обалдеть, неужели школа ФК это то, что так необходимо Калужской области? Остальные сферы деятельности все в шоколаде.....
+13
-4
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Anna Leonova
Честно говоря , все равно имени кого школа, главное , у детей будет возможность заниматься ФК, становиться спортсменами на своем льду.
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Jessi
Хитрый Авер всех обскакал)
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий