Роман Костомаров будет выходить из медикаментозного сна от 2 до 7 дней (Sport24)

Теги Роман Костомаров сборная России танцы на льду Фигурное катание

Роман Костомаров будет выходить из медикаментозного сна от 2 до 7 дней.

Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«У Романа был микроинсульт. Его погрузили в медикаментозный сон на 72 часа. Сейчас идет долгий этап «просыпания». Он проходит от двух дней до недели.

Пока полностью не проснется, выводов сделать невозможно. Врачи ждут и наблюдают за его состоянием», – сказал источник Sport24

Костомаров – олимпийский чемпион Турина-2006 в танцах на льду.

В январе 46-летний фигурист был госпитализирован с пневмонией. Сообщалось, что на фоне осложнений он перенес частичную ампутацию конечностей.

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6 комментариев

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fewral
Разве из медикаментозного сна не выводят, сам выходит?
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Назар Игорь
Первая хорошая новость за эти дни.
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Anna Leonova
🙏🏻🙏🏻🙏🏻
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Анастасия Прудникова
Хочется, чтобы потихоньку Роман восстановился. 🙏
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alison0
Здоровья и сил!
+10
-1
+9
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askarik1992
Да сколько можно одно и тоже.. Ничего не ясно
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