Роман Костомаров будет выходить из медикаментозного сна от 2 до 7 дней (Sport24)

Роман Костомаров будет выходить из медикаментозного сна от 2 до 7 дней.

Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«У Романа был микроинсульт. Его погрузили в медикаментозный сон на 72 часа. Сейчас идет долгий этап «просыпания». Он проходит от двух дней до недели.

Пока полностью не проснется, выводов сделать невозможно. Врачи ждут и наблюдают за его состоянием», – сказал источник Sport24

Костомаров – олимпийский чемпион Турина-2006 в танцах на льду.

В январе 46-летний фигурист был госпитализирован с пневмонией. Сообщалось, что на фоне осложнений он перенес частичную ампутацию конечностей.