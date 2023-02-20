Состояние Романа Костомарова оценивается как крайне тяжелое (РИА Новости)

Теги Роман Костомаров сборная России танцы на льду Фигурное катание

Состояние олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова оценивается как крайне тяжелое.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Поражена часть мозга, есть кровоизлияние, образовалась гематома. Состояние крайне тяжелое», – сказал собеседник агентства.

10 января Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Сообщалось, что на фоне осложнений ему ампутировали несколько конечностей.

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48 комментариев

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Алсу М
Ответ Александр Илькевич
Да, хоспаде, кто тебя заставляет любить нашу медицину? Просто когда станет плохо, не звони в Скорую и в больницу не едь. Ползи сразу на кладбище или к бабкам-знахаркам, там ведь больше шансов что помогут и ты выживешь, ага.
Ну, простым смертным действительно часто как повезёт... И скорая может приехать через 4 часа с подозрением на гангрену. И врач может лечить вросший ноготь при атеросклерозе. Да и место на кладбище дорого стоит, не всем по карману.. Х.з вообще что делать.
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Lilia Sadykova
Ответ Sat397
Заграницей его бы вылечили. А у нас его лечил Проценко, он друг президента, на этом основании посчитали, что он плохим врачем быть не может.
хваленая заграничная клиника ( Немецкая) отказалась принимать Костомарова из за не целесообразности лечения. А вы говорите вылечили бы его за границей
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Alex Rhea
незачем истязать человека, всё равно уже жизни нормальной не будет ни ему, ни родственникам, ни многочисленным фанатам, таким как я...
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Александр Илькевич
Ответ goshforever
Очень жаль. Уже утомили все эти "милые подробности" онлайн из реанимации. Врачебная тайна какая-то существует хотя бы в каком-то виде?
Ой, да хорош уже в сотый раз лицемерить на эту тему, собирая плюсцы.
Никогда в нашей стране такого не было, чтобы публичные люди из более-менее известных (политики, спортсмены, артисты) лежали в государственных больницах в критическом состоянии и них типа ничего не было известно.
Всегда инфа просачивалась наружу. Костомаров не стал исключением
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Lilia Sadykova
Ответ DpeMa111
Я давно разочаровался в нашей медицине, именно медицине в целом, а не отдельно взятых врачей. Как бы вы не защищали ее, я останусь при своем
Простите, а что может сделать медицина, если человек поступает в тяжелом состоянии? Он уже был тяжелый, это не врачи до тяжелого состояния довели. Люди сами тянут до последнего в надежде, что все пройдет, доводят себя до такого состояния, а потом оказывается врачи виноваты.
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goshforever
Очень жаль.

Уже утомили все эти "милые подробности" онлайн из реанимации. Врачебная тайна какая-то существует хотя бы в каком-то виде?
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+3
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**@#$НеКолюсь#@**
Ответ varick
99,99% людей в его ситуации давно бы скончались. Но врачи смогли удержать его тело от смерти. Залечили?
Он же девчонку того самого танцевал
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adamx
Ответ Утренняя Аврора
Как такое говорить.? Человек живет, Борется
Уверен? Его хоть кто-то спросил?
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**@#$НеКолюсь#@**
Ответ varick
99,99% людей в его ситуации давно бы скончались. Но врачи смогли удержать его тело от смерти. Залечили?
99,99% мало берешь. 0,01% людей страны лечили бы также? Нет.
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Максим Пантелеев
Ответ varick
99,99% людей в его ситуации давно бы скончались. Но врачи смогли удержать его тело от смерти. Залечили?
Выши утверждения пустые.До такой ситуации надо было довести. Неправильным лечением -легко.
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adamx
Ответ varick
99,99% людей в его ситуации давно бы скончались. Но врачи смогли удержать его тело от смерти. Залечили?
Интересно, а что лучше? умереть или жить с ампутированными конечностями и кровоизлиянием в мозге?
Пример Шумахера ничему не учит?
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Утренняя Аврора
Ответ trav
Хватит его кромсать как свинью, отрезая по частям органы. Дайте умереть спокойно
Как такое говорить.? Человек живет, Борется
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Александр Илькевич
Ответ DpeMa111
Я давно разочаровался в нашей медицине, именно медицине в целом, а не отдельно взятых врачей. Как бы вы не защищали ее, я останусь при своем
Да, хоспаде, кто тебя заставляет любить нашу медицину?
Просто когда станет плохо, не звони в Скорую и в больницу не едь.

Ползи сразу на кладбище или к бабкам-знахаркам, там ведь больше шансов что помогут и ты выживешь, ага.
+8
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trav
Хватит его кромсать как свинью, отрезая по частям органы. Дайте умереть спокойно
+1
-5
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АРХАТ
Ответ DpeMa111
Я давно разочаровался в нашей медицине, именно медицине в целом, а не отдельно взятых врачей. Как бы вы не защищали ее, я останусь при своем
Ну ему помогают лучшие светилы науки, но они тоже не всесильны
+3
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Sat397
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-10
-10
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DpeMa111
Я давно разочаровался в нашей медицине, именно медицине в целом, а не отдельно взятых врачей. Как бы вы не защищали ее, я останусь при своем
+3
-8
-5
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Утренняя Аврора
Ответ varick
На самом деле то что все плохо было понятно еще несколько дней назад, когда сообщали о его стабильном состоянии после ампутаций. Для выживания ему сейчас нужно улучшение, но оно не наступает. Непросто такое писать, я и сам уже, читая все эти новости, начал переживать за этого человека, но кажется родственникам пора принять мысль что худшее неотвратимо.
Замолчите!
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Gi Db
Соболезнования
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Любитель_ФК
Такие вещи лучше не комментировать. Трудно подобрать слова поддержки.
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АРХАТ
Ответ Виталий Клепцов
Очень жуткие новости про Романа! Исход, к сожалению, ясен.
Мы все умрём, главная интрига только КОГДА
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varick
На самом деле то что все плохо было понятно еще несколько дней назад, когда сообщали о его стабильном состоянии после ампутаций.
Для выживания ему сейчас нужно улучшение, но оно не наступает.

Непросто такое писать, я и сам уже, читая все эти новости, начал переживать за этого человека, но кажется родственникам пора принять мысль что худшее неотвратимо.
+8
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+7
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Утренняя Аврора
Ответ Виталий Клепцов
Очень жуткие новости про Романа! Исход, к сожалению, ясен.
Нет, не ясен. Пока человек жив. Будет жить!
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**@#$НеКолюсь#@**
Ответ Виталий Клепцов
Очень жуткие новости про Романа! Исход, к сожалению, ясен.
Что тебе ясно?
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Виталий Клепцов
Очень жуткие новости про Романа! Исход, к сожалению, ясен.
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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