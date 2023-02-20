Состояние Романа Костомарова оценивается как крайне тяжелое (РИА Новости)

Состояние олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова оценивается как крайне тяжелое.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Поражена часть мозга, есть кровоизлияние, образовалась гематома. Состояние крайне тяжелое», – сказал собеседник агентства.

10 января Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Сообщалось, что на фоне осложнений ему ампутировали несколько конечностей.