Состояние Романа Костомарова оценивается как крайне тяжелое (РИА Новости)
Состояние олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова оценивается как крайне тяжелое.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
«Поражена часть мозга, есть кровоизлияние, образовалась гематома. Состояние крайне тяжелое», – сказал собеседник агентства.
10 января Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Сообщалось, что на фоне осложнений ему ампутировали несколько конечностей.
Никогда в нашей стране такого не было, чтобы публичные люди из более-менее известных (политики, спортсмены, артисты) лежали в государственных больницах в критическом состоянии и них типа ничего не было известно.
Всегда инфа просачивалась наружу. Костомаров не стал исключением
Уже утомили все эти "милые подробности" онлайн из реанимации. Врачебная тайна какая-то существует хотя бы в каком-то виде?
Пример Шумахера ничему не учит?
Просто когда станет плохо, не звони в Скорую и в больницу не едь.
Ползи сразу на кладбище или к бабкам-знахаркам, там ведь больше шансов что помогут и ты выживешь, ага.
Для выживания ему сейчас нужно улучшение, но оно не наступает.
Непросто такое писать, я и сам уже, читая все эти новости, начал переживать за этого человека, но кажется родственникам пора принять мысль что худшее неотвратимо.