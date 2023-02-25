Алексей Тихонов: «Так, как прыгает Трусова, не прыгает никто. Но пока она этого не показывает. Возможно, есть другие приоритеты»

Теги Алексей Тихонов сборная России женское катание Александра Трусова Серия Гран-при России Фигурное катание

Алексей Тихонов прокомментировал снятие Александры Трусовой с финала Гран-при России.

Ранее Трусова пропустила чемпионат России в Красноярске.

«Сашу я не вижу сейчас на тренировках, она катается в другой группе. Тоже, думаю, что нет мотивации, может быть. Очень сложно выдохнуть за один сезон.

Она может вернуть свои четверные прыжки. Так, как она прыгает, не прыгает никто. Но пока она этого не показывает. Возможно, есть другие приоритеты на данный момент.

Но это ее жизнь, и ей решать, что делать и куда идти дальше. Но было бы очень здорово для болельщиков фигурного катания, в том числе меня, увидеть Трусову снова в той форме, которую она показывала», – сказал чемпион мира в парном катании.

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12 комментариев

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Vladimir Arutin
Как же так, тренер из штаба Тутберидзе сказал хорошее оТрусовой .Не порядок .О Саше, нельзя хорошее говорить .
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фынский аксель
Ответ Два евГения
Да уж, нынешние фигуристки полуторные аксели на стартах не прыгают
Зачем вы так про Нику то😪😪😪
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Hiro Nakamura
Ответ Шубы
А как прыгает Трусова? У нее всегда была очень посредственная прыжковая техника с кучей багов. Приземления все очень жёсткие, часто в остановку, без нормального флоу. На зубцовых те же самые преры и бергеры, что у большинства. А временами и фулл-блейд. Флип с неверного ребра. Прыгала она больше за счёт силы, а не техники. Пока габариты позволяли. Сейчас вот уже не позволяют. Многие прыгают лучше Трусовой в плане техники. У Саши только контент был какой-то особенный и все. И то, она выкатала пару раз всего. А сколько раз развалила?
Не надо ляля, Саше сам Дудаков ставил прыжки, с техникой у нее нормально.
После пубера все набирают вес, это норма, это статистика. Посмотрите на нынешних ТЩК - всё видно без слов. Так что не надо накидывать на одну Сашу. Если накидывать - то на всех.
+4
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Два евГения
Да уж, нынешние фигуристки полуторные аксели на стартах не прыгают
+1
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-6
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galik55
Спасибо Алексею за теплые слова о Саше.
+4
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bolelschiza
Была уже новость, что Саша пропустит ФГП?
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Kaj
Что имеем не храним, потерявши плачем.
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Dina2
Да, Саша Трусова уникальна. Весь мир замирал от её прыжков. Зрелищность, сила, высота - восторг!
+6
-4
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Шубы
А как прыгает Трусова? У нее всегда была очень посредственная прыжковая техника с кучей багов.
Приземления все очень жёсткие, часто в остановку, без нормального флоу.
На зубцовых те же самые преры и бергеры, что у большинства. А временами и фулл-блейд. Флип с неверного ребра.
Прыгала она больше за счёт силы, а не техники. Пока габариты позволяли. Сейчас вот уже не позволяют.
Многие прыгают лучше Трусовой в плане техники. У Саши только контент был какой-то особенный и все. И то, она выкатала пару раз всего. А сколько раз развалила?
+11
-11
0
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АннаФ
Ждём Сашу здоровую и готовую бороться! Ей ещё 3а не покорился, нужно это исправлять!
+11
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antrrap
Я так скучаю по юной Саше. Такой юной, жизнерадостной, сильной, которая показывала невероятные результаты, была настоящим бойцом. Саша была открытием. К сожалению, это все только была. Очень грустно смотреть на закат карьеры такой некогда великолепной фигуристки
+12
-5
+7
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Hiro Nakamura
Ну, в самом деле, пусть отдохнёт годик, расслабится, пожнёт плоды своего труда. Один хрен, международных стартов у наших не пока.
+14
-3
+11
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