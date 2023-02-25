Алексей Тихонов: «Так, как прыгает Трусова, не прыгает никто. Но пока она этого не показывает. Возможно, есть другие приоритеты»
Алексей Тихонов прокомментировал снятие Александры Трусовой с финала Гран-при России.
Ранее Трусова пропустила чемпионат России в Красноярске.
«Сашу я не вижу сейчас на тренировках, она катается в другой группе. Тоже, думаю, что нет мотивации, может быть. Очень сложно выдохнуть за один сезон.
Она может вернуть свои четверные прыжки. Так, как она прыгает, не прыгает никто. Но пока она этого не показывает. Возможно, есть другие приоритеты на данный момент.
Но это ее жизнь, и ей решать, что делать и куда идти дальше. Но было бы очень здорово для болельщиков фигурного катания, в том числе меня, увидеть Трусову снова в той форме, которую она показывала», – сказал чемпион мира в парном катании.
После пубера все набирают вес, это норма, это статистика. Посмотрите на нынешних ТЩК - всё видно без слов. Так что не надо накидывать на одну Сашу. Если накидывать - то на всех.
Приземления все очень жёсткие, часто в остановку, без нормального флоу.
На зубцовых те же самые преры и бергеры, что у большинства. А временами и фулл-блейд. Флип с неверного ребра.
Прыгала она больше за счёт силы, а не техники. Пока габариты позволяли. Сейчас вот уже не позволяют.
Многие прыгают лучше Трусовой в плане техники. У Саши только контент был какой-то особенный и все. И то, она выкатала пару раз всего. А сколько раз развалила?