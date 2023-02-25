Алексей Тихонов: «Так, как прыгает Трусова, не прыгает никто. Но пока она этого не показывает. Возможно, есть другие приоритеты»

прокомментировал снятие с финала Гран-при России.

Ранее Трусова пропустила чемпионат России в Красноярске.

«Сашу я не вижу сейчас на тренировках, она катается в другой группе. Тоже, думаю, что нет мотивации, может быть. Очень сложно выдохнуть за один сезон.

Она может вернуть свои четверные прыжки. Так, как она прыгает, не прыгает никто. Но пока она этого не показывает. Возможно, есть другие приоритеты на данный момент.

Но это ее жизнь, и ей решать, что делать и куда идти дальше. Но было бы очень здорово для болельщиков фигурного катания, в том числе меня, увидеть Трусову снова в той форме, которую она показывала», – сказал чемпион мира в парном катании.