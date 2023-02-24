Ксения Синицына подаст заявку на участие в турнире шоу-программ

Теги сборная России женское катание Ксения Синицына ТАСС Открытый турнир по шоу-программам Мария Касумова Фигурное катание

Фигуристка Ксения Синицына собирается подать заявку на участие в турнире по шоу-программам, сообщила хореограф Мария Касумова. 

Турнир пройдет 18 марта в Москве.

«Попробуем подготовиться к турниру шоу-программ, будем подавать заявку», – сказала Касумова.

Ранее стало известно, что Синицына пропустит финал серии Гран-при России в Санкт-Петербурге.

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4 комментария

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Додик Аксель
К турниру шоу-программ Ксюша успеет подготовиться и будет в соревновательном тонусе, где сможет продемонстрировать свою пластику и хорео. Удачи !
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Katerina Sunny
Ответ Kovka Gnutik
1. Не надо забывать, что ФГП - коммерческий турнир, и Ксения просто посчитала, что ей никакие призовые не святят. 2. Что касается шоу-турнира, то здесь Синицына, обладающая уникальным, ни на кого не похожим стилем катания, видимо, надеется что-то выиграть.
Вы считаете, что она врёт, говоря прямо про сформированный список участников? Не она снялась, а её нет в списке с её слов.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kovka Gnutik
1. Не надо забывать, что ФГП - коммерческий турнир, и Ксения просто посчитала, что ей никакие призовые не святят.
2. Что касается шоу-турнира, то здесь Синицына, обладающая уникальным, ни на кого не похожим стилем катания, видимо, надеется что-то выиграть.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ДИАНА
Хорошо, что Ксюша старается быть в режиме соревнований👍
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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