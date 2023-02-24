Ксения Синицына подаст заявку на участие в турнире шоу-программ
Фигуристка Ксения Синицына собирается подать заявку на участие в турнире по шоу-программам, сообщила хореограф Мария Касумова.
Турнир пройдет 18 марта в Москве.
«Попробуем подготовиться к турниру шоу-программ, будем подавать заявку», – сказала Касумова.
Ранее стало известно, что Синицына пропустит финал серии Гран-при России в Санкт-Петербурге.
2. Что касается шоу-турнира, то здесь Синицына, обладающая уникальным, ни на кого не похожим стилем катания, видимо, надеется что-то выиграть.