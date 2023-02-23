Пейзера об Анисиной: «Однажды на тренировке я от злости кинул свои коньки в бортик. Сказал себе: «Хватит, она меня совсем доведет!»
Олимпийские чемпионы в танцах на льду Марина Анисина и Гвендаль Пейзера вспомнили о том, как складывались их отношения вне соревнований.
«Я приехала к нему со своим русским менталитетом. Даже когда все шло хорошо, то все равно были конфликты. Я была с ним сурова», – сказала Анисина.
Спортсмену раздражали проблемы, которые постоянно возникали у партнера: опоздания на тренировки, развязавшиеся шнурки на коньках во время проката.
«Однажды на тренировке я кинул свои коньки в бортик от злости. Сломал несколько болтов на лезвии. Потом, когда спокойно посмотрел на ситуацию со стороны, сказал себе: «Хватит, она меня совсем доведет!» Собрал все вещи и ушел», – рассказал Пейзера.
«Я всегда хотела большего, а для Гвендаля это было непросто. Но если бы я не была такой, то и золото на Олимпиаде мы бы не получили. И я думаю, что он это тоже понимает. Во Франции говорят, что наши отношения были ужасными. Но мы не были сумасшедшими, у нас были границы, так что мы умели справляться с эмоциями», – отметила Анисина.
Не знал до этого что день такой есть, но чего только не бывает.
Анисина выступала в танцах на льду. Такие поддержки называются reverse lift, можете поискать на YouTube. Сейчас их не делают, потому по правилам партнёршам их уже не осилить физически. А в парном они в принципе невозможны, хотя посмотрим, что там канадцы намутят со своей квир-реформой в ФК.
1. https://youtu.be/hMZBgKN0SeU?t=240
2.https://youtu.be/kPTlTuTw4pk?t=157
Но вот то, что потом эта яркая и сильная женщина попала под влияние такого чудища как Джигурда, было для меня шоком.