Пейзера об Анисиной: «Однажды на тренировке я от злости кинул свои коньки в бортик. Сказал себе: «Хватит, она меня совсем доведет!»

Теги танцы на льду Марина Анисина Гвендаль Пейзера Фигурное катание

Олимпийские чемпионы в танцах на льду Марина Анисина и Гвендаль Пейзера вспомнили о том, как складывались их отношения вне соревнований.

«Я приехала к нему со своим русским менталитетом. Даже когда все шло хорошо, то все равно были конфликты. Я была с ним сурова», – сказала Анисина.

Спортсмену раздражали проблемы, которые постоянно возникали у партнера: опоздания на тренировки, развязавшиеся шнурки на коньках во время проката. 

«Однажды на тренировке я кинул свои коньки в бортик от злости. Сломал несколько болтов на лезвии. Потом, когда спокойно посмотрел на ситуацию со стороны, сказал себе: «Хватит, она меня совсем доведет!» Собрал все вещи и ушел», – рассказал Пейзера.

«Я всегда хотела большего, а для Гвендаля это было непросто. Но если бы я не была такой, то и золото на Олимпиаде мы бы не получили. И я думаю, что он это тоже понимает. Во Франции говорят, что наши отношения были ужасными. Но мы не были сумасшедшими, у нас были границы, так что мы умели справляться с эмоциями», – отметила Анисина.

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33 комментария

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Lennuci
Джигурды на него не было 😂
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Ракелль
Моя любимая пара в танцах была Грищук-Платов
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Виктория Китаева
Ответ vectorframe
То, что сразу вспомнил: 1. https://youtu.be/hMZBgKN0SeU?t=240 2.https://youtu.be/kPTlTuTw4pk?t=157
Спасибо вам большое за ссылки! ❤️
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Виктория Китаева
Ответ Светлана Менова
Настолько не разбираетесь, что не знаете разницу между танцами на льду и парным катанием? 🙄 Анисина выступала в танцах на льду. Такие поддержки называются reverse lift, можете поискать на YouTube. Сейчас их не делают, потому по правилам партнёршам их уже не осилить физически. А в парном они в принципе невозможны, хотя посмотрим, что там канадцы намутят со своей квир-реформой в ФК.
Да, я настолько не разбираюсь) спасибо за ответ конечно, но не нужно принижать людей за незнание. Я по-хорошему спросила
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Mira Val
Вечер откровений. Что Анисимова, что Савченко.
+1
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EuhenioV
Ответ Kareglazaya
Зато сколько денег ей этот странный брак принёс. По всем реалити-шоу прошлась, комментируя замужество, роды в прямом эфире и прочую дичь. Потом ещё и про развод рассказала, и про повторное воссоединение.
Согласен,эта пара с прибабахом,но своего не упустит.
+2
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Лакс
сегодня видимо какой-то день освобождения французов от славянского ига, точнее от гнета славянок.
Не знал до этого что день такой есть, но чего только не бывает.
+4
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Светлана Менова
Ответ Виктория Китаева
Я не разбираюсь в парном катании, поэтому не постесняюсь спросить, а где бы увидеть поддержку, где партнерша поднимает партнера? Не подскажете, в каких прокатах искать?
Настолько не разбираетесь, что не знаете разницу между танцами на льду и парным катанием? 🙄

Анисина выступала в танцах на льду. Такие поддержки называются reverse lift, можете поискать на YouTube. Сейчас их не делают, потому по правилам партнёршам их уже не осилить физически. А в парном они в принципе невозможны, хотя посмотрим, что там канадцы намутят со своей квир-реформой в ФК.
+2
0
+2
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Anneta28
В этих отковениях нет ничего удивительного. Понятно, что на пути любой пары, идущей к наивысшим титулам, у любого из партнеров, в определенный момент, сдают нервы, бывают и такие моменты, когда они готовы просто друг друга убить. Это как раз вполне понятно. Не понятно, как из этих ситуаций выходят дуэты, которые являются парой в жизни. И еще более не понятно, как они остаются парой после всего этого.
+3
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vectorframe
Ответ Виктория Китаева
Я не разбираюсь в парном катании, поэтому не постесняюсь спросить, а где бы увидеть поддержку, где партнерша поднимает партнера? Не подскажете, в каких прокатах искать?
То, что сразу вспомнил:
1. https://youtu.be/hMZBgKN0SeU?t=240
2.https://youtu.be/kPTlTuTw4pk?t=157
+2
0
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Strops
Сыворотку правды распылили?) Или они друг друга покусали?
+5
0
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N-fox
Что это сегодня за день откровений от парников.
+6
0
+6
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Виктория Китаева
Ответ Светлана Менова
Анисина была такой же, как Савченко: методично двигалась к своему золоту на Олимпиаде, сметая всё на пути. Авербух бросил - нашла француза, выдрессировала и взяла своё. Даже то, что они первые начали делать поддержки, где партнёрша поднимает партнёра, говорит о решимости Анисиной. Для меня символ того танцевального турнира в Солт-Лейке - это Марина, которая везёт Гвендаля под мышкой к золоту Олимпиады. А Авербух довольствовался серебром и до сих пор кусает локти, хотя уж казалось бы, что теперь сожалеть с его карьерой продюсера ледовых шоу? Но вот то, что потом эта яркая и сильная женщина попала под влияние такого чудища как Джигурда, было для меня шоком.
Я не разбираюсь в парном катании, поэтому не постесняюсь спросить, а где бы увидеть поддержку, где партнерша поднимает партнера? Не подскажете, в каких прокатах искать?
+1
-1
0
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Kareglazaya
Ответ Вошь энтропийная
Ждём обоснованные жалобы Ванессы на Сипре, и в порядке атмосферы абсурда жалобы Сипре на девочек с катка.
Вот Ванесса как никто другой имеет право пожаловаться. Скандал с Сипре не только ему карьеру сломал, но и ей.
+10
0
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Kareglazaya
Ответ EuhenioV
Совершенно не удивил.Нужно быть очень своеобразной девушкой,дабы бесконечно вестись на движения фрика Джигурды.
Зато сколько денег ей этот странный брак принёс. По всем реалити-шоу прошлась, комментируя замужество, роды в прямом эфире и прочую дичь. Потом ещё и про развод рассказала, и про повторное воссоединение.
+10
0
+10
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lanfqk
Ответ Светлана Менова
Статья в l’Equipe
Спасибо!
+2
0
+2
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Ракелль
Анисина конечно была крутой в их дуэте ,но потом появился Джигурда
+11
0
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Ракелль
чото сегодня вечер откровений и бесилово
+4
0
+4
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Lilia Sadykova
Ответ lanfqk
Что происходит? Это новый флешмоб или какая-то программа вышла?
судя по всему это статья в журнале, видимо тема французские фигуристы
+7
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Вошь энтропийная
Ждём обоснованные жалобы Ванессы на Сипре, и в порядке атмосферы абсурда жалобы Сипре на девочек с катка.
+6
-1
+5
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Wintersun
Это уже какое-то движение "Me too" от фигуристов парников.
+7
0
+7
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Светлана Менова
Ответ lanfqk
Что происходит? Это новый флешмоб или какая-то программа вышла?
Статья в l’Equipe
+4
0
+4
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Marya Y
Массо, Пешала, теперь ещё Анисина с Пейзера - сегодня вечер олимпийских откровений?) Кто навёл журналистов на идею опросить спортсменов на предмет проблем взаимоотношений?
+19
0
+19
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Светлана Менова
Анисина была такой же, как Савченко: методично двигалась к своему золоту на Олимпиаде, сметая всё на пути. Авербух бросил - нашла француза, выдрессировала и взяла своё. Даже то, что они первые начали делать поддержки, где партнёрша поднимает партнёра, говорит о решимости Анисиной. Для меня символ того танцевального турнира в Солт-Лейке - это Марина, которая везёт Гвендаля под мышкой к золоту Олимпиады. А Авербух довольствовался серебром и до сих пор кусает локти, хотя уж казалось бы, что теперь сожалеть с его карьерой продюсера ледовых шоу?

Но вот то, что потом эта яркая и сильная женщина попала под влияние такого чудища как Джигурда, было для меня шоком.
+45
0
+45
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lanfqk
Что происходит? Это новый флешмоб или какая-то программа вышла?
+15
0
+15
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