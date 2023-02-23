Пейзера об Анисиной: «Однажды на тренировке я от злости кинул свои коньки в бортик. Сказал себе: «Хватит, она меня совсем доведет!»

Олимпийские чемпионы в танцах на льду и вспомнили о том, как складывались их отношения вне соревнований.

«Я приехала к нему со своим русским менталитетом. Даже когда все шло хорошо, то все равно были конфликты. Я была с ним сурова», – сказала Анисина.

Спортсмену раздражали проблемы, которые постоянно возникали у партнера: опоздания на тренировки, развязавшиеся шнурки на коньках во время проката.

«Однажды на тренировке я кинул свои коньки в бортик от злости. Сломал несколько болтов на лезвии. Потом, когда спокойно посмотрел на ситуацию со стороны, сказал себе: «Хватит, она меня совсем доведет!» Собрал все вещи и ушел», – рассказал Пейзера.

«Я всегда хотела большего, а для Гвендаля это было непросто. Но если бы я не была такой, то и золото на Олимпиаде мы бы не получили. И я думаю, что он это тоже понимает. Во Франции говорят, что наши отношения были ужасными. Но мы не были сумасшедшими, у нас были границы, так что мы умели справляться с эмоциями», – отметила Анисина.