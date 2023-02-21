Евгения Медведева: «Никогда не было цели стать спортивным журналистом. Меня приглашают из-за того, что им нравится, как я разговариваю»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию рассказала о том, считает ли себя журналистом.

Медведева в последнее время взяла несколько интервью у футболистов московского «Динамо».

«Могу ли я назвать себя журналистом? У меня никогда не было цели стать журналистом. Меня приглашают, а если приглашают, значит, видят во мне либо потенциал, либо мои разговорные возможности. Как-то так получилось.

У меня никогда не было цели стать спортивным журналистом. Я не учусь для этого в каком-то специальном вузе. Меня приглашают чисто из-за того, что, наверное, им нравится, как я разговариваю и как я коммуницирую с людьми. Цели такой никогда не стояло. Приглашают — отрабатываю. Самое главное — хорошо делать свою работу», – сказала Медведева.

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