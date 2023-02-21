Евгения Медведева: «Никогда не было цели стать спортивным журналистом. Меня приглашают из-за того, что им нравится, как я разговариваю»

Теги Евгения Медведева Фигурное катание

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала о том, считает ли себя журналистом.

Медведева в последнее время взяла несколько интервью у футболистов московского «Динамо».

«Могу ли я назвать себя журналистом? У меня никогда не было цели стать журналистом. Меня приглашают, а если приглашают, значит, видят во мне либо потенциал, либо мои разговорные возможности. Как-то так получилось.

У меня никогда не было цели стать спортивным журналистом. Я не учусь для этого в каком-то специальном вузе. Меня приглашают чисто из-за того, что, наверное, им нравится, как я разговариваю и как я коммуницирую с людьми. Цели такой никогда не стояло. Приглашают — отрабатываю. Самое главное — хорошо делать свою работу», – сказала Медведева.

«Удивлена, что на поле так сильно пахнет землей». Медведева теперь амбассадор «Динамо» – что их связывает?

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61 комментарий

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Девушка Безимени
а как бы ты молчала.... ааааа...
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закрыт по беспределу
Женя молодцом, весьма адекватно и скромно оценивает свои способности.
В отличие от некоторых.
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Lennuci
Ответ AllaS
Хорошо в Окко есть функция отключения. А то ляп на ляпе, начала даже записывать для интереса. Но потом отключила ее , надо было ФК смотреть. У неё сплошь самопиар, самолюбование . Редко кому удаётся комментировать в меру , не мешая самому просмотру программ , но когда по три комментатора это знатнейший перебор . Уж лучше одна Лина. Вот хорошо парное комментирует Алексей Тихонов и Мария Петрова. А вот последний раз на Окко это просто белеберда была какая-то , всем надо сказать , а времени мало между прокатами, так говорили и во время.
Ага, одни "разные мУзыки" чего стоят.
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Ксевитт Никкель
Ответ Мария Курникова
Что же вы так по Алиначке проехались...
А рекламы с Алиной разве переозвучивали, не подскажете?)
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Грибная Фея
цену себе набивает?)) ну и на загитову накинула между делом)
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Savanna
Ответ Gemma157
никакого баса нет, шепелявости-тем более. но даже если и допустить это, то это все равно лучше, чем "шури-жеребьевка" 😆
да-да, уж лучше "жеребиться" (Женя на первом канале, которой не дали жеребиться)
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Мария Курникова
Ответ Iuasamotu
Анюта, тоже очень воспитанная девочка с прекрасной грамотной речью)
Конечно, наша Анечка полная противоположность Алиначке, чему я очень и рада! Анечка бы никогда не стала вести себя так же неприлично, как Алиначка...
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Белая_и_пушистая
Помнится , даже рекламу озвучить не дали Женечке . Видимо не все довольны ее работой, кроме нее самой
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Iuasamotu
Ответ Мария Курникова
И Анечка тоже! Не забывайте Анечку!
Анюта, тоже очень воспитанная девочка с прекрасной грамотной речью)
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закрыт по беспределу
Ответ Anastasia1990_
Фанаты Алиночки уже отметились?
Ну а как иначе-то...
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Мария Курникова
Ответ deli_skate
Ой нет, отвратительный тембр голоса и виден недостаток образования и ума, зато гонора...
Что же вы так по Алиначке проехались...
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Белая_и_пушистая
Женечка очень высокого мнения о своих разговорных способностях ) ну конечно же ей очень льстят
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11111-1111
самомнение зашкаливает
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11111-1111
очень неприятный голос у Жени, не надо ей комментировать, не ее
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Ответ Anatiana
Всем давно известно, что это логово загиботов и хрустаботов. А потому во всём виноваты Медведева и Плющенко
Да тут все виноваты.
Ну кроме Алины, разумеется.
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Lana-shu
Ответ шампион
Кто-то не так давно бегал по кабинетам, плакался, что в шоу не зовут. А оказывается, там очередь из желающих! Всем нужна Жэнечка!
Видно, что для шоу не видят потенциала.
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AAPolyansky
приглашают, потому что ты звезда фигурного катания а не потому что нравится, как ты разговариваешь
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Anastasia1990_
Фанаты Алиночки уже отметились?
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Мария Курникова
Ответ Gemma157
объективно женя говорит лучше, чем алиначка. алиначка ни одного предложения без запинок не выговорит
Умничка, Гемма! Обожаю читать ваши профессиональные экспертные оценки! Вы наверное логопед по профессии?
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Gemma157
Ответ Мария Курникова
Доброе утро, Гемма, родная! Как себя чувствуете? Берегите себя, вы нам тут очень нужны!
доброе утро) спасибо на добром слове. вы тоже ❤
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Мария Курникова
Ответ Gemma157
никакого баса нет, шепелявости-тем более. но даже если и допустить это, то это все равно лучше, чем "шури-жеребьевка" 😆
Доброе утро, Гемма, родная! Как себя чувствуете? Берегите себя, вы нам тут очень нужны!
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Gemma157
объективно женя говорит лучше, чем алиначка. алиначка ни одного предложения без запинок не выговорит
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Мария Курникова
Кто-то может представить, что Алиначку позовут куда-то петь? Ну разве что в Камеди Клаб, смешить народ...
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Gemma157
Ответ Сальхов Тулупов
О, эти любители баса и шепелявости через цельную конструкцию фаянса👏👏👏
никакого баса нет, шепелявости-тем более. но даже если и допустить это, то это все равно лучше, чем "шури-жеребьевка" 😆
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Мария Курникова
Женю приглашают, потому что она нравится. А Алиначка любит "радовать" всех своими "талантами", даже если её никуда не зовут...
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