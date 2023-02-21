Медведева о мастер-классах: «Пока что обучать других труднее, чем учиться самой, потому что опыта у меня не так много»

Теги Евгения Медведева Фигурное катание

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева поделилась впечатлениями от своих мастер-классов.

«Серия мастер-классов на ВДНХ — прикольный опыт! Погода нас, конечно, испытывает, но люди все равно приходят кататься. Хоть сейчас метель и снегопад, на утреннем мастер-классе было порядка 20 человек. Приятно, что люди приходят именно на мой опыт, и я надеюсь, что за какие-то 40 минут успеваю поделиться с людьми чем-то интересным, что, возможно, дальше поможет им в обучении.

Я, наверное, научилась объяснять более доступно, более понятно. Самое главное для человека — чтобы ему правильно объяснили. Любой человек в состоянии понять какие-то простые правила, но самое главное — объяснить их не научным способом, а на человеческом языке.

И учиться самой, и учить других сложно. Но, наверное, все-таки пока что обучать других труднее, потому что опыта у меня пока не так много, нежели обучения самой. Пока что я учусь учить других», – сказала Медведева.

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9 комментариев

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Белая_и_пушистая
Да и с учебой у Женечки не задалось как то )
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Gemma157
Ответ Альфира Смирнова
А к Медведевой в очередь не встанут и никто не отдаст детей.Ведь, она сама себя-то не может обучить ,да и целая плеяда топовых тренеров оказались бессильны, хотя под рукой были. Ну, не может она ничего --всё без толку и всё у неё через пень-колоду))
все через пень колоду это у другой девочки. за что не возьмется везде фиаско и толпы недовольных..
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Gemma157
опять фанаты лингвистки-астрономки прибежали на ветку жени. и чего им не сидится у себя? я вот на ветки их любимки не хожу..
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закрыт по беспределу
Ответ chespo
В первом же комменте принесли сюда Загитову, что, без неё ветки ЕМ совсем не раскручиваются?
Ну.. это не моя вина, что абсолютное большинство ФК-аудитории составляют АЗ-фанатики.
На них и ориентированы мои выпады.
Собственно, они знают о моей "любви" к ним.
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Альфира Смирнова
А к Медведевой в очередь не встанут и никто не отдаст детей.Ведь, она сама себя-то не может обучить ,да и целая плеяда топовых тренеров оказались бессильны, хотя под рукой были.
Ну, не может она ничего --всё без толку и всё у неё
через пень-колоду))
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chespo
Ответ закрыт по беспределу
Слабенько, Женя, слабенько. Вот Алина у нас уже всë умеет: и ведущая, и боксëрша, и певунья.. и швец, и жнец.. да и вообще ###### И ведь этому еë никто не учил.
В первом же комменте принесли сюда Загитову, что, без неё ветки ЕМ совсем не раскручиваются?
+5
-2
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Галина Александрова
"Серия мастер-классов на ВДНХ — прикольный опыт!"
"Приятно, что люди приходят именно на мой опыт ..."
"... пока что обучать других труднее, потому что опыта у меня пока не так много..."
Так на какой опыт сбегаются люди, Жень?)))
+5
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Оксана Иванова
Евгения себя объективно оценивает, это характеризует ее с положительной стороны. Во всем нужна сноровка, закалка, тренировка!
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закрыт по беспределу
Слабенько, Женя, слабенько.
Вот Алина у нас уже всë умеет: и ведущая, и боксëрша, и певунья.. и швец, и жнец.. да и вообще ######
И ведь этому еë никто не учил.
+8
-7
+1
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