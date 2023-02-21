Медведева о мастер-классах: «Пока что обучать других труднее, чем учиться самой, потому что опыта у меня не так много»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию поделилась впечатлениями от своих мастер-классов.

«Серия мастер-классов на ВДНХ — прикольный опыт! Погода нас, конечно, испытывает, но люди все равно приходят кататься. Хоть сейчас метель и снегопад, на утреннем мастер-классе было порядка 20 человек. Приятно, что люди приходят именно на мой опыт, и я надеюсь, что за какие-то 40 минут успеваю поделиться с людьми чем-то интересным, что, возможно, дальше поможет им в обучении.

Я, наверное, научилась объяснять более доступно, более понятно. Самое главное для человека — чтобы ему правильно объяснили. Любой человек в состоянии понять какие-то простые правила, но самое главное — объяснить их не научным способом, а на человеческом языке.

И учиться самой, и учить других сложно. Но, наверное, все-таки пока что обучать других труднее, потому что опыта у меня пока не так много, нежели обучения самой. Пока что я учусь учить других», – сказала Медведева.