Алина Загитова: «Иногда люди относятся ко мне как к неживой. Общаются, будто это моя работа – быть звездой»
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала об отношении к своей популярности.
«То, что происходит сейчас со мной, – это классно! Хотя иногда люди относятся ко мне как к неживой: общаются, будто это моя работа – быть звездой, со всеми фотографироваться и раздавать автографы.
Но, к счастью, положительных моментов все равно больше», – сказала Загитова в интервью журналу Voice.
И да, как наполнять зал бюджетниками у нас очень хорошо знают
а во-вторых, семенович стала звездой лет 20 назад, тогда было по-другому. а ази в наше время звездой стать не получится, шоубизнес изменился. так что еще годик-другой она будет стараться пошуметь как может, а потом забудут все про нее
Писали об Алине все:
Не так стоит, не так поет
И никому покоя не дает.
И вызывает жгучий интерес
Ее большой медийный вес,
Ее репертуар, а также гонорар. Все это нужно знать всем позарез. Живи спокойно, страна ! Живи спокойно хейтерня! Алина вот такая одна.
Все остальное в тени,
Ну, извини!😅😅😅