Алина Загитова: «Иногда люди относятся ко мне как к неживой. Общаются, будто это моя работа – быть звездой»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала об отношении к своей популярности.

«То, что происходит сейчас со мной, – это классно! Хотя иногда люди относятся ко мне как к неживой: общаются, будто это моя работа – быть звездой, со всеми фотографироваться и раздавать автографы.

Но, к счастью, положительных моментов все равно больше», – сказала Загитова в интервью журналу Voice.