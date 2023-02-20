Алина Загитова: «Иногда люди относятся ко мне как к неживой. Общаются, будто это моя работа – быть звездой»

Теги сборная России женское катание Алина Загитова Анна Щербакова Фигурное катание

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала об отношении к своей популярности.

«То, что происходит сейчас со мной, – это классно! Хотя иногда люди относятся ко мне как к неживой: общаются, будто это моя работа – быть звездой, со всеми фотографироваться и раздавать автографы.

Но, к счастью, положительных моментов все равно больше», – сказала Загитова в интервью журналу Voice.

44 комментария

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Realist2022
Ответ Профан в катании
Так в том году без нее выпускали, только почему-то зал не смогли заполнить.
Но с другой стороны, почему тогда Алине на КПК и т.п. дают такую роль, чтобы свести её общение со спортсменами к минимуму, в частности интервью?
И да, как наполнять зал бюджетниками у нас очень хорошо знают
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Realist2022
Ответ Viks
будто это моя работа – быть звездой, со всеми фотографироваться и раздавать автографы." --- Есть такая работа, Алина, быть звездой.
Но самое главное - не заболеть звездной болезнью.
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Правда Правда
Ответ Gemma157
во-первых, у семенович действительно внешние данные, азя и рядом не валялась а во-вторых, семенович стала звездой лет 20 назад, тогда было по-другому. а ази в наше время звездой стать не получится, шоубизнес изменился. так что еще годик-другой она будет стараться пошуметь как может, а потом забудут все про нее
🤣 главное ты ее не забудешь. Она ради тебя так старается.
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Realist2022
Ответ Маргарита В Сафронова
Алина быстро убеждает всех в обратном. Она живая, весёлая, от неё постоянно заряжааешься светлой энергией.
Распиаренная она на самом деле.
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Irina Kistler
Ответ Профан в катании
Так в том году без нее выпускали, только почему-то зал не смогли заполнить.
вы же "Профан в катании", поэтому не поняли разницу между заполняемостью в шоу Влюбленные фк и Алиной, если бы вы чуточку понимали, то до вас дошло, что от Алины ожидают любви к фк, а не к раздеванию, рисованию, танцеванию, пению, комментированию- все это делать надо профессионально, а мы видим " ширпотреб" плохого качества за немаленькие деньги и это вызывает логичный вопрос: а где любовь к фк? где преодоление себя, тренировки и восстановленные прыжки, вращения, дорожки? А от присутствия Алины в шоу заполняемость мало зависит, Флоренс Фостер Дженкинс тоже залы собирала, послушайте...Алина лучше!
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Gemma157
Ответ scorp19
Это в спорте. А сейчас пытаются найти ей новую нишу. Вне спорта это пока никто. Ну может слепят из неё новую Семенович.
во-первых, у семенович действительно внешние данные, азя и рядом не валялась
а во-вторых, семенович стала звездой лет 20 назад, тогда было по-другому. а ази в наше время звездой стать не получится, шоубизнес изменился. так что еще годик-другой она будет стараться пошуметь как может, а потом забудут все про нее
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Viks
ЖЖЗЗ = Живая Жужащая Звезда Загитова.
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Rums67
Ответ Olgacher
Как сказала, кажется, Чайковская, Алина производитель праздника
Великая Москвина.
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scorp19
Ответ Olgacher
Так Загитова уже давно бренд, пятый год. Вы не знали?
Это в спорте. А сейчас пытаются найти ей новую нишу. Вне спорта это пока никто. Ну может слепят из неё новую Семенович.
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Профан в катании
Ответ Irina Kistler
согласна, почему бы ей не " уединиться" с фанатами в какой- нибудь большой зал, проплаченный Р и петь им и танцевать и раздеваться и чуть- чуть покататься, картины продать и все за их денежки. А на шоу Влюбленные в фк под песню профи выпустить Горбачеву, Синицину, Зинину, Двоеглазову- они не влюблены в фк? и современно и словами Алины " Круто"! вот Плющенко не поёт, хотя у него свой продюсер есть и Рианну плохим костюмом не пытается пародировать.А так по-моему Алина на Супербоуль замахнулась или перепутала))
Так в том году без нее выпускали, только почему-то зал не смогли заполнить.
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Лека-Лека
Ответ zzz-j
Страдайте больше, вас не слышно)))
Вы вообще о чем? И к чему?
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Маргарита В Сафронова
Ответ Olgacher
Как сказала, кажется, Чайковская, Алина производитель праздника
Алина создаёт праздник одним своим присутствием. Это дар.
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zzz-j
Ответ Лека-Лека
Это удел всех публичных личностей. Чем чаще ты появляешься в сми, тем хуже.
Страдайте больше, вас не слышно)))
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zzz-j
Ответ Olgacher
Так Загитова уже давно бренд, пятый год. Вы не знали?
Не знали конечно))) они только появились, новенькие, их ещё не инструктировали)))
+5
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Пользователь Гугла
ее понять можно, звездой она стала в 15 и уже пять лет самая популярная фигуристка, то о чем мечтают все фигуристки, она уже имела в 16 лет, все золото мира и славу, и уже наверно стали тяготить все эти протокольные обязанности звезды, шутка ли пять лет под прицелом всех сми, болельщиков и хейтеров, а ей только 20 лет
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+13
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Olgacher
Ответ Маргарита В Сафронова
Алина быстро убеждает всех в обратном. Она живая, весёлая, от неё постоянно заряжааешься светлой энергией.
Как сказала, кажется, Чайковская, Алина производитель праздника
+7
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+5
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Olgacher
Ответ scorp19
Ага, не строй из себя дурочку школьницу, как будто ты не знаешь что из тебя лепят бренд, который можно продавать на годы вперёд. Вот именно твоя работа делать что говорят, фотографироваться и раздавать автографы, остальное за тебя сделают знающие люди.
Так Загитова уже давно бренд, пятый год. Вы не знали?
+16
-2
+14
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Gemma157
значит когда надо чтобы купили билеты на шоу и подписались в соцсетях, то она звезда. а как сфоткаться и дать автограф поклонникам то "отстаньте и оставьте в покое"
+5
-7
-2
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scorp19
Ага, не строй из себя дурочку школьницу, как будто ты не знаешь что из тебя лепят бренд, который можно продавать на годы вперёд. Вот именно твоя работа делать что говорят, фотографироваться и раздавать автографы, остальное за тебя сделают знающие люди.
+8
-11
-3
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Маргарита В Сафронова
Алина быстро убеждает всех в обратном. Она живая, весёлая, от неё постоянно заряжааешься светлой энергией.
+18
-7
+11
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Viks
Ответ Elenavasilevna
На вторую ветку зашла и опять Вы ))) 8 комментариев про Алину за час, завидная производительность))) Как будто только и ждали повода.
А может я влюблённый...
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-3
-3
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Elenavasilevna
Ответ Viks
Живая Звезда: Так же как все, как все... тоже грущу и какаю иногда...
На вторую ветку зашла и опять Вы ))) 8 комментариев про Алину за час, завидная производительность))) Как будто только и ждали повода.
+5
-2
+3
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Viks
будто это моя работа – быть звездой, со всеми фотографироваться и раздавать автографы." --- Есть такая работа, Алина, быть звездой.
+3
-3
0
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Ольга Ольгина
О, опять набежали тайные поклонники Алины😅 опять все не так и ни эдак, ну что ты будешь делать.. опять не угодила хейтерам. Сегодня вновь на первой полосе
Писали об Алине все:
Не так стоит, не так поет
И никому покоя не дает.
И вызывает жгучий интерес
Ее большой медийный вес,
Ее репертуар, а также гонорар. Все это нужно знать всем позарез. Живи спокойно, страна ! Живи спокойно хейтерня! Алина вот такая одна.
Все остальное в тени,
Ну, извини!😅😅😅
+12
-9
+3
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Тимаш
Алине успехов и новых достижений! И пусть её окружают любящие и понимающие люди. Алина очень добрая, терпеливая девушка. В некоторых случаях важно своевременно поставить правила, чтобы защитить свои личные границы.
+13
-6
+7
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