Алина Горбачева: «Иногда меня спрашивают, не дедушка ли мне Михаил Горбачев. Нет, это не так»

Победительница первенства России среди юниоров 2023 года ответила на вопрос о родственных связях с последним руководителем СССР Михаилом Горбачевым.

– Алина, твоя фамилия совпадает с фамилией одного известного политического деятеля. Были ли шутки на эту тему? Не родственники ли вы случайно?

– Вряд ли мы родственники. Хотя, есть абстрактное предложение, что какими-то далекими родственниками с Михаилом Сергеевичем мы являемся. Иногда меня спрашивают, не мой ли он дедушка. Нет, это не так! – сказала Горбачева.

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