Алина Горбачева: «Иногда меня спрашивают, не дедушка ли мне Михаил Горбачев. Нет, это не так»

Теги сборная России женское катание Алина Горбачева Фигурное катание

Победительница первенства России среди юниоров 2023 года Алина Горбачева ответила на вопрос о родственных связях с последним руководителем СССР Михаилом Горбачевым.

– Алина, твоя фамилия совпадает с фамилией одного известного политического деятеля. Были ли шутки на эту тему? Не родственники ли вы случайно?

– Вряд ли мы родственники. Хотя, есть абстрактное предложение, что какими-то далекими родственниками с Михаилом Сергеевичем мы являемся. Иногда меня спрашивают, не мой ли он дедушка. Нет, это не так! – сказала Горбачева.

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1 комментарий

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Басанг Басангов
Бабушка
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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