Алина Горбачева: «Надеюсь, скоро смогу откатать произвольную с тремя четверными и сделать это чисто. Мне это по силам»

Теги сборная России чемпионат России среди юниоров женское катание Алина Горбачева Фигурное катание

Фигуристка Алина Горбачева прокомментировала свою победу на первенстве России среди юниоров.

В произвольной программе Горбачева прыгнула четверной сальхов.

– Очень счастлива, очень рада, что обе программы откатала чисто, показала все элементы, которые я умею.

– У тебя в заявке было сразу три четверных, но ты выполнила только один. Решили не рисковать?

– Да, мы решили катать так, что все точно было чисто, чтобы точно быть уверенной в контенте. Чтобы сделать все хорошо и получить максимальные баллы. Эту тактику мы посчитали выигрышной.

– Программа с тремя четверными тебе вообще по силам?

– Да, по силам. Надеюсь, скоро смогу откатать с тремя четверными. И сделать это чисто.

– Довольна, как в целом все прошло?

– Выиграть первенство России – была моя цель на этот сезон и мечта. Рада, что смогла ее осуществить, – сказала Горбачева. 

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8 комментариев

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Anna Leonova
Удачи! Все очень правильно и четко было выстроено и исполнено. Шаг за шагом к следующей большой цели.
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Додик Аксель
Алина со спортивным характером и целеустремлённая, она добьётся поставленной перед собой цели. Удачи и успеха !
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Svetlana Yablonskaya
Очень радостно за Алину и её тренеров, очень. И за Давыдова. Настоящие профессионалы, работают - вот и результат.
+3
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Алиса без миелофона
Ответ Defender64
Алина поверила в себя. Это хорошо, мне кажется, ей этого не хватало. Например, на ЧР были глупые потери баллов и нервяк в КП. Не из-за этого ли? Разница между ней и Зининой при почти одинаковой сложности была показательной. Дальше - уже лучше. Но, надо признать, что прежде чем заявлять про 3 четверных, надо хотя бы раз-другой сделать чисто 2 4С. И хотя бы несколько раз сделать 4Т, который ещё зрители от неё не видели. Так что три квада - это, наверное, нескоро. Хотя на Финале можно пробовать, но шансов, что сходу получится, мало.
Возможно, это что-то вроде аутотренинга. Алина всегда казалась очень не уверенной в себе, мне кажется, что такие заявления ей психологически могут быть нужны.
Больше даже не для публики, а для себя.

А у Алины вторым квадом тулуп намечается? Мне почему-то казалось, что ритт.
+3
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+3
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Toplady
Два хоть раз прыгни чисто, три она заявила, садкова вон тоже 4т заявила, да с тройных валится
+3
-10
-7
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Lala M
Такая молодец Алина) 2 чистые и прекрасные программы, артистично и музыкально. Прекрасная победа
+13
-1
+12
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Defender64
Алина поверила в себя. Это хорошо, мне кажется, ей этого не хватало. Например, на ЧР были глупые потери баллов и нервяк в КП. Не из-за этого ли? Разница между ней и Зининой при почти одинаковой сложности была показательной.
Дальше - уже лучше.
Но, надо признать, что прежде чем заявлять про 3 четверных, надо хотя бы раз-другой сделать чисто 2 4С. И хотя бы несколько раз сделать 4Т, который ещё зрители от неё не видели.
Так что три квада - это, наверное, нескоро. Хотя на Финале можно пробовать, но шансов, что сходу получится, мало.
+8
-2
+6
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ДИАНА
Здорово, когда осуществляются мечты и поставленные цели!!!
Мы от души поздравляем тебя, Алиночка! 🥇
+18
-1
+17
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