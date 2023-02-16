Алина Горбачева: «Надеюсь, скоро смогу откатать произвольную с тремя четверными и сделать это чисто. Мне это по силам»
Фигуристка Алина Горбачева прокомментировала свою победу на первенстве России среди юниоров.
В произвольной программе Горбачева прыгнула четверной сальхов.
– Очень счастлива, очень рада, что обе программы откатала чисто, показала все элементы, которые я умею.
– У тебя в заявке было сразу три четверных, но ты выполнила только один. Решили не рисковать?
– Да, мы решили катать так, что все точно было чисто, чтобы точно быть уверенной в контенте. Чтобы сделать все хорошо и получить максимальные баллы. Эту тактику мы посчитали выигрышной.
– Программа с тремя четверными тебе вообще по силам?
– Да, по силам. Надеюсь, скоро смогу откатать с тремя четверными. И сделать это чисто.
– Довольна, как в целом все прошло?
– Выиграть первенство России – была моя цель на этот сезон и мечта. Рада, что смогла ее осуществить, – сказала Горбачева.
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Больше даже не для публики, а для себя.
А у Алины вторым квадом тулуп намечается? Мне почему-то казалось, что ритт.
Дальше - уже лучше.
Но, надо признать, что прежде чем заявлять про 3 четверных, надо хотя бы раз-другой сделать чисто 2 4С. И хотя бы несколько раз сделать 4Т, который ещё зрители от неё не видели.
Так что три квада - это, наверное, нескоро. Хотя на Финале можно пробовать, но шансов, что сходу получится, мало.
Мы от души поздравляем тебя, Алиночка! 🥇