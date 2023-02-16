Алина Горбачева: «Надеюсь, скоро смогу откатать произвольную с тремя четверными и сделать это чисто. Мне это по силам»

Фигуристка Алина Горбачева прокомментировала свою победу на первенстве России среди юниоров.

В произвольной программе Горбачева прыгнула четверной сальхов.

– Очень счастлива, очень рада, что обе программы откатала чисто, показала все элементы, которые я умею.

– У тебя в заявке было сразу три четверных, но ты выполнила только один. Решили не рисковать?

– Да, мы решили катать так, что все точно было чисто, чтобы точно быть уверенной в контенте. Чтобы сделать все хорошо и получить максимальные баллы. Эту тактику мы посчитали выигрышной.

– Программа с тремя четверными тебе вообще по силам?

– Да, по силам. Надеюсь, скоро смогу откатать с тремя четверными. И сделать это чисто.

– Довольна, как в целом все прошло?

– Выиграть первенство России – была моя цель на этот сезон и мечта. Рада, что смогла ее осуществить, – сказала Горбачева.

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