Татьяна Тарасова: «Горбачева очень хорошо выступила! Жилина тоже была великолепна, но она с очень далекого места поднималась»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию прокомментировала победу на первенстве России среди юниоров.

В произвольной Горбачева прыгнула четверной сальхов.

«Горбачева очень хорошо выступила! Многие девочки отлично себя показали сегодня.

Воспитанница Плющенко, которая заняла второе место, тоже была великолепна. Но она с очень далекого места поднималась. Вероника была чуть ли не на последней строчке, а в итоге заняла второе место.

А Алина просто восхитительно откатала свою программу! Мне очень понравилось ее выступление, она большая молодец. Все девочки и мальчики отлично себя показали сегодня», — сказала Тарасова.