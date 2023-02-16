Татьяна Тарасова: «Горбачева очень хорошо выступила! Жилина тоже была великолепна, но она с очень далекого места поднималась»
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала победу Алины Горбачевой на первенстве России среди юниоров.
В произвольной Горбачева прыгнула четверной сальхов.
«Горбачева очень хорошо выступила! Многие девочки отлично себя показали сегодня.
Воспитанница Плющенко, которая заняла второе место, тоже была великолепна. Но она с очень далекого места поднималась. Вероника была чуть ли не на последней строчке, а в итоге заняла второе место.
А Алина просто восхитительно откатала свою программу! Мне очень понравилось ее выступление, она большая молодец. Все девочки и мальчики отлично себя показали сегодня», — сказала Тарасова.
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