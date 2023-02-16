Татьяна Тарасова: «Горбачева очень хорошо выступила! Жилина тоже была великолепна, но она с очень далекого места поднималась»

Теги Татьяна Тарасова сборная России женское катание Вероника Жилина Алина Горбачева Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала победу Алины Горбачевой на первенстве России среди юниоров.

В произвольной Горбачева прыгнула четверной сальхов. 

«Горбачева очень хорошо выступила! Многие девочки отлично себя показали сегодня.

Воспитанница Плющенко, которая заняла второе место, тоже была великолепна. Но она с очень далекого места поднималась. Вероника была чуть ли не на последней строчке, а в итоге заняла второе место.

А Алина просто восхитительно откатала свою программу! Мне очень понравилось ее выступление, она большая молодец. Все девочки и мальчики отлично себя показали сегодня», — сказала Тарасова.

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5 комментариев

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LadyMila
Не Тутберидзе, так какая то Горбачева вместе с Федченко откуда то вылезли)))Все против бедного Плюща))))а я так рада!!!Молодец Алина🎉🎉🎉
+4
-1
+3
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Нурсултан Хамзаев
Ответ Александр Шульгин
Радостно что Плющенко опять ничего не выграл имея практически 100 процентные шансы
откуда такая неприязнь? Разве Жилина не заслужила победу? И Горбачевой в кп слишком много поставили будем честны. Насчет ПП там за технику чутка завысили.
+3
-8
-5
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Евгения Гринева
Девочка замечательная. Пусть не читает прессу и радуется своей заслуженной победе ❤
+7
0
+7
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Александр Шульгин
Радостно что Плющенко опять ничего не выграл имея практически 100 процентные шансы
+9
-2
+7
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Happy_Kleo
Алина Горбачёва просто умничка! Обе программы отлично откатала,достойная победа!
+14
0
+14
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