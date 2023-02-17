Алина Горбачева: «Мне нравится отношение и характер Ани Щербаковой, в спорте она мастер своего дела»

Победительница первенства России среди юниоров 2023 года назвала свою любимую фигуристку.

«Именно кумира у меня нет. Я считаю, что нужно быть похожим на саму себя, развиваться самой, совершенствовать себя.

Мне нравится отношение и характер , в спорте она – мастер своего дела», – сказала Горбачева.

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