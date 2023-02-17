Алина Горбачева: «Мне нравится отношение и характер Ани Щербаковой, в спорте она мастер своего дела»

Теги сборная России женское катание Анна Щербакова Алина Горбачева Фигурное катание

Победительница первенства России среди юниоров 2023 года Алина Горбачева назвала свою любимую фигуристку.

«Именно кумира у меня нет. Я считаю, что нужно быть похожим на саму себя, развиваться самой, совершенствовать себя.

Мне нравится отношение и характер Ани Щербаковой, в спорте она – мастер своего дела», – сказала Горбачева.

«Эта крошка катается как лютый зверь». Новая чемпионка России среди юниоров

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ничего необычного
ура! вот и победитель! плющенко уже достал
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Призрачный триксель
Алина,умничка! Вышла,показала,что умеет и победила достойно 👏 Продолжай в том же духе! На счёт Ани всё верно, в нужный момент показать максимум это очень важная черта и именно такие спортсмены становятся чемпионами!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Gemma157
загитова плохая
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Нурсултан Хамзаев
она оказалось мастером не только в спорте) а и в вечном поиске смысла жизни))
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий