Алина Горбачева: «Мне нравится отношение и характер Ани Щербаковой, в спорте она мастер своего дела»
Победительница первенства России среди юниоров 2023 года Алина Горбачева назвала свою любимую фигуристку.
«Именно кумира у меня нет. Я считаю, что нужно быть похожим на саму себя, развиваться самой, совершенствовать себя.
Мне нравится отношение и характер Ани Щербаковой, в спорте она – мастер своего дела», – сказала Горбачева.
«Эта крошка катается как лютый зверь». Новая чемпионка России среди юниоров
4 комментария