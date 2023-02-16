Садкова после 14-го места в произвольной: «Сегодня не удалось реализовать свой потенциал. Нужно тренироваться в 10 раз усерднее»

Теги сборная России чемпионат России среди юниоров женское катание Дарья Садкова Фигурное катание

Фигуристка Дарья Садкова прокомментировала свое выступление в произвольной программе на первенстве России среди юниоров.

В произвольной Садкова заняла 14-е место, накануне в короткой программе она была второй. По сумме двух прокатов фигуристка стала восьмой. 

– Грустно, что короткую откатала хорошо, а в произвольной были косяки. Очень значимые, которые сказались на оценках.

Я поторопилась на обоих лутцах. Сегодня на тренировке решили с Сергеем Викторовичем (Дудаковым), что откатаю без четверного тулупа, надеюсь, покажу его на следующих соревнованиях.

На тренировках он получается. Волновалась не очень сильно. Можно сказать, мне сегодня не удалось реализовать свой потенциал. Нужно тренироваться намного усерднее. В 10 раз.

– Не расстраивайся. Все еще будет. 

– Нехорошая это фраза: «Все еще будет». Есть только здесь и сейчас, – сказала фигуристка со слезами.

Материалы по теме

17 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
oleg
Была бы Двоеглазова, все бы отдыхали. Она бы никому не дала бы ни единого шанса.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ретроградный меркурий
Жалко Дашу. Очень красиво катается, и это одна из редких девочек, которые действительно понимают суть фигурного катания. Она презентует целостную программу, а не набор элементов под музыку. С нервами нужно справляться и за каждый элемент бороться. Ну и без ультра-си сейчас никуда, катайся ты хоть трижды красиво, но когда первый каскад - 3F2T, это сразу прибивает потолок возможностей.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
olvl
Жаль Дашу, пока не получается, но ведь и вправду, может оказаться, что всё впереди. У всех по-разному складывается. Та же Алина Горбачёва далеко не сразу взлетела, и квады стала прыгать. Главное, чтобы без травм.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Happy_Kleo
Даша так красиво катается,но совсем не умеет собираться на стартах. То КП,то ПП завалит… очень обидно,девочка то талантливая.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Шульгин
Садкова откровенно минус старт, не может она две программы чисто откатать
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alla Belova
Даше нужно в танцы, точно, и как можно скорее, мб и в ТШТ, когда достроят новый каток. Она прямо видно, что для этого просто создана, это будет класс!
Хоть бы всё сложилось как надо
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Лариса Шевкун
Ответ Loliloo
Я думаю, это последний сезон Даши в ТШТ
А кого взамен? Это раньше были ТЩК, ВУХ. А теперь как-то жиденько.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Евгения Гринева
Ответ Loliloo
Я думаю, это последний сезон Даши в ТШТ
К сожалению, тоже так думаю, хоть она мне очень и нравится, но такой серьезный минус старт
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мурманчанин37
Характер не натренируешь. На мой взгляд, самая лучшая по катанию и хореографии на турнире. Но, увы, опять не сдюжила(( В который уже раз за третий сезон
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ева Винер
такая малышка и уже познала всю жестокость большого спорта.
надеюсь, что у Даши действительно всё ещё будет
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
плюшевая Ракета
Ответ Loliloo
Не сравнивайте, Ника всегда была квадистка, ее подводили всегда нервы. Здесь и нервы, и физика
Даже в Архангельске?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sky Smoker
"Есть только здесь и сейчас" - так звенит, что аж больно от этой фразы стало :(
+20
-2
+18
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Loliloo
Ответ Нурсултан Хамзаев
Очень красиво катаешься не унывай. Такие периоды был и у Жилиной.
Не сравнивайте, Ника всегда была квадистка, ее подводили всегда нервы.
Здесь и нервы, и физика
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Svetlana Yablonskaya
Бедный котёнок. Но сама всё понимает, никаких кивков в сторону судей, будет толк, только бы без травм.
+17
-3
+14
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Loliloo
Я думаю, это последний сезон Даши в ТШТ
+11
-6
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
плюшевая Ракета
Да не расстраивайся, Даша - Валиева тоже с лутцей падала даже на ЮГП, а потом стала чемпионкой!
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Нурсултан Хамзаев
Очень красиво катаешься не унывай. Такие периоды был и у Жилиной.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий