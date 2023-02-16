Садкова после 14-го места в произвольной: «Сегодня не удалось реализовать свой потенциал. Нужно тренироваться в 10 раз усерднее»

Фигуристка Дарья Садкова прокомментировала свое выступление в произвольной программе на первенстве России среди юниоров.

В произвольной Садкова заняла 14-е место, накануне в короткой программе она была второй. По сумме двух прокатов фигуристка стала восьмой.

– Грустно, что короткую откатала хорошо, а в произвольной были косяки. Очень значимые, которые сказались на оценках.

Я поторопилась на обоих лутцах. Сегодня на тренировке решили с Сергеем Викторовичем (Дудаковым), что откатаю без четверного тулупа, надеюсь, покажу его на следующих соревнованиях.

На тренировках он получается. Волновалась не очень сильно. Можно сказать, мне сегодня не удалось реализовать свой потенциал. Нужно тренироваться намного усерднее. В 10 раз.

– Не расстраивайся. Все еще будет.

– Нехорошая это фраза: «Все еще будет». Есть только здесь и сейчас, – сказала фигуристка со слезами.