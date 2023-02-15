Алина Горбачева: «Когда соревнуюсь на взрослом уровне, чувствуется по-другому. Больше сосредоточенности»

Теги сборная России чемпионат России среди юниоров женское катание Спорт-Экспресс Алина Горбачева Фигурное катание

Фигуристка Алина Горбачева прокомментировала выступление в короткой программе на первенстве России среди юниоров. 

«Отличия между взрослыми и юниорскими стартами есть. Когда соревнуюсь на взрослом уровне, чувствуется по-другому. Больше сосредоточенности на взрослых турнирах.

Я сама хотела выступить на юниорском первенстве России и отобраться в сборную. Не очень люблю говорить про места и отборы, но это еще один старт, чтобы научиться хорошо кататься и справляться со своей головой. В короткой все хорошо.

Завтра будут четверные сальховы. Над тройным акселем работаю, хочу выучить и вставить в программу», – сказала Горбачева. 

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4 комментария

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Elena Savanuk
Ответ oldparakhod
Соревнования на взрослом уровне, явно пошли на пользу.
Да, Алина стала более уверенной в себе, и ее катание стало выглядеть как-бы более взрослым , раскрепощенным...
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+1
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unknownman
Но лучший прокат получился на юниорском первенстве. Похоже, лучше когда "меньше сосредоточенности"
+2
-1
+1
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oldparakhod
Соревнования на взрослом уровне, явно пошли на пользу.
+3
-1
+2
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Маргарита В Сафронова
Алина имеет свой яркий стиль каания. Это не так часто встречается у юниорок.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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