Алина Горбачева: «Когда соревнуюсь на взрослом уровне, чувствуется по-другому. Больше сосредоточенности»

Фигуристка Алина Горбачева прокомментировала выступление в короткой программе на первенстве России среди юниоров.

«Отличия между взрослыми и юниорскими стартами есть. Когда соревнуюсь на взрослом уровне, чувствуется по-другому. Больше сосредоточенности на взрослых турнирах.

Я сама хотела выступить на юниорском первенстве России и отобраться в сборную. Не очень люблю говорить про места и отборы, но это еще один старт, чтобы научиться хорошо кататься и справляться со своей головой. В короткой все хорошо.

Завтра будут четверные сальховы. Над тройным акселем работаю, хочу выучить и вставить в программу», – сказала Горбачева.