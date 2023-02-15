Врачам удалось немного стабилизировать состояние Романа Костомарова («Известия»)
Врачам удалось немного стабилизировать состояние Романа Костомарова после ночного ухудшения.
Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Ранее сообщалось, что в ночь на 15 февраля спортсмену резко стало хуже после операции на кистях рук.
По информации источника, в состоянии олимпийского чемпиона есть небольшие улучшения. Врачи предполагают, что упадок стал реакцией организма на стресс.
Роман Костомаров уже месяц в реанимации: что известно о его состоянии?
Роману сил и мужества, все преодолеть!
Роману желаю много внутренних сил победить болезнь.
Последнюю совесть потеряли.
Роме - здоровья.
Родным - терпения и надежды.
Мы с вами.