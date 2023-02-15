Врачам удалось немного стабилизировать состояние Романа Костомарова («Известия»)

Теги Роман Костомаров сборная России происшествия Фигурное катание

Врачам удалось немного стабилизировать состояние Романа Костомарова после ночного ухудшения

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. 

Ранее сообщалось, что в ночь на 15 февраля спортсмену резко стало хуже после операции на кистях рук. 

По информации источника, в состоянии олимпийского чемпиона есть небольшие улучшения. Врачи предполагают, что упадок стал реакцией организма на стресс.

Роман Костомаров уже месяц в реанимации: что известно о его состоянии?

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10 комментариев

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Natalia Bagaeva
Ответ Nataly1991
Да хвааатит уже!!! Остановитеь! Прекратите выпускать почасовой бюллетень состояния человека в тяжелом состоянии! Роману сил и мужества, все преодолеть!
Надо просто больше не заходить в подобные посты и перестать писать под ними комменты (что я и сделаю с этого момента)
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LoRa
Какие изверги пишут в подробностях о состоянии тяжелобольного! Оставьте его и семью в покое наконец!!!
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Додик Аксель
Уже писал, что эпикриз это прерогатива лечащих врачей, которые до родственников всё доведут. А не хайпожорам из жёлтой прессы и разного рода грязным источникам всё это распространять.
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dashaofmyiceiceicebaby333
официально просим оставить в покое Романа и его семью. нам не нужны новости о его здоровье. мы хотим для него тишину и время.
+15
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+15
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viv2
Роману - здоровья, всем его родным и близким - сил и терпения, а всем "источникам" - в аду гореть. Отстаньте от человека!!
+8
-1
+7
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imaxim
Достали! Надеюсь Рома поправится и подаст на всех этих желтушников в суд
+5
0
+5
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Nataly1991
Да хвааатит уже!!! Остановитеь! Прекратите выпускать почасовой бюллетень состояния человека в тяжелом состоянии!
Роману сил и мужества, все преодолеть!
+19
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+19
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Sat397
Врачи так себе у нас, и это в Москве, одной из лучших клиник, о регионах вообще молчу.
Роману желаю много внутренних сил победить болезнь.
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Лека-Лека
Все эти источники взять и отправить на место Ромы и его родных.
Последнюю совесть потеряли.
Роме - здоровья.
Родным - терпения и надежды.
Мы с вами.
+9
-2
+7
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Девушка Безимени
козлы
+8
-2
+6
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