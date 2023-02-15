Врачам удалось немного стабилизировать состояние Романа Костомарова («Известия»)

Врачам удалось немного стабилизировать состояние Романа Костомарова после ночного ухудшения.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Ранее сообщалось, что в ночь на 15 февраля спортсмену резко стало хуже после операции на кистях рук.

По информации источника, в состоянии олимпийского чемпиона есть небольшие улучшения. Врачи предполагают, что упадок стал реакцией организма на стресс.

Роман Костомаров уже месяц в реанимации: что известно о его состоянии?