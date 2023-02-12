Александр Коровин о чемпионате четырех континентов: «У меня предположение, что меня проверяли на допинг из-за того, что я родился в России»

Фигурист Александр Коровин, выступающий за Филиппины с Изабеллой Гамес, рассказал о допинг-тестировании на чемпионате четырех континентов.

Турнир прошел в Колорадо-Спрингс. Гамес и Коровин по сумме двух программа заняли последнее, девятое место.

— Меня после 39 баллов в короткой (программе) берут за плечо и говорят: «Допинг!» Типа пойдем проверяться. А я думаю: почему? И я единственный, кого в пятницу проверяли на допинг. Потому что меня объявили на арене, мол, я родился и катался в России. Беллу объявляли — она родилась на Филиппинах, все похлопали, а потом меня — он родился в России, катался в России, пауза... а теперь они выступают за Филиппины.

У меня предположение, что меня взяли на допинг из-за этого. Но это не точно.

— Надеюсь, ничего не найдут.

— Я ничего не принимаю. У меня вот — бутылка воды обычной.

— Ну я тогда и про могу спросить. Что думаешь?

— А мне нечего сказать. Я же не знаю, как у них там на самом деле было. Если какая-то сторона хотя бы опубликовала официальные документы... Допустим, наше РУСАДА. А я видел только, что нашли что-то, но оправдали. Но как, почему — я не понял. Тут уже никому ничего не доказать.

Чуть оступился, и от тебя уже не отстанут. Может, ты 20 лет назад где-то что-то попробовал... Хотя на Олимпиаде ее тоже проверяли, и она была чистой. Для меня это непонятная история, – сказал Коровин.