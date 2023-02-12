Александр Коровин: «Чемпионат Филиппин проходил в торговом центре. А тренируются там так: пришел, заплатил деньги и занимаешься – как на массовом катании»

Фигурист Александр Коровин рассказал, как принял решение перейти из сборной России в команду Филиппин.

Коровин и его партнерша Изабелла Гамес дебютировали на чемпионате четырех континентов, заняв на турнире девятое место. По сумме двух программ они набрали 113,48 балла.

— Я закончил в России с пониманием, что хватит шесть лет заниматься одним и тем же. У нас все время — чемпионат страны, и все, заканчивается сезон. Даже на короткой программе все заканчивается. Я решил завершить, думал куда-то в шоу поехать. Даже договорился, но там коронавирус начался.

Его я просидел в Питере, с Сашей Смирновым тренировал маленьких детей. Потом после чемпионата России, который выиграли Женя с Вовой (Тарасова и Морозов), я написал Максу Транькову. Поздравил его, а он мне предложил ехать во Флориду. Женя с Вовой должны были отправиться к Марине Зуевой, но глобальная обстановка в мире изменилась.

— Так, а филиппинцы тут при чем? Ты приехал во Флориду, а там филиппинцы в нарды играют?

— Белла как раз из Флориды, и она искала партнера. Я так понял, что Макс помог, она через него узнала. Я в надежде, что будем заниматься с тренером по парному катанию, согласился. А по факту мы, грубо говоря, вообще ни с кем. С танцорами.

— На самих Филиппинах вы были?

— Да, чемпионат страны у нас проходил в торговом центре. На самом деле, лед неплохой. Единственное — жарко. Выходишь на лед, а там плюс 20.

— А мимо люди ходят, шопингом занимаются?

— Нет, там огражденная зона, за заборчиком, просто так там не гуляют. Кто пришел посмотреть, пропускали по билетам или еще как. Они садились на трибуны, смотрели. А тренируются там так: пришел, заплатил деньги и занимаешься. Как массовое катание на любом катке.

— Но ты хотя бы рад, что можешь кататься на международных соревнованиях? Россияне сейчас такого себе позволить не могут.

— Честно? Куда тут смотреть, где камера? По моим глазам видно, что я рад? Я объясню. Был бы рад, если бы мы делали хотя бы то, что можем, на тренировках. Я вот не рад таким результатам. С другой стороны, я понимаю и беру вину на себя в каком-то плане. Как тренировались, так и выступаем. Если бы мы показывали тот уровень, который есть на тренировках, я был бы счастлив, – сказал Коровин.