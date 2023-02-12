Александр Коровин: «Чемпионат Филиппин проходил в торговом центре. А тренируются там так: пришел, заплатил деньги и занимаешься – как на массовом катании»

Теги чемпионат четырех континентов пары Александр Коровин сборная Филиппин Спорт-Экспресс Изабелла Гамес Фигурное катание

Фигурист Александр Коровин рассказал, как принял решение перейти из сборной России в команду Филиппин. 

Коровин и его партнерша Изабелла Гамес дебютировали на чемпионате четырех континентов, заняв на турнире девятое место. По сумме двух программ они набрали 113,48 балла.  

— Я закончил в России с пониманием, что хватит шесть лет заниматься одним и тем же. У нас все время — чемпионат страны, и все, заканчивается сезон. Даже на короткой программе все заканчивается. Я решил завершить, думал куда-то в шоу поехать. Даже договорился, но там коронавирус начался.

Его я просидел в Питере, с Сашей Смирновым тренировал маленьких детей. Потом после чемпионата России, который выиграли Женя с Вовой (Тарасова и Морозов), я написал Максу Транькову. Поздравил его, а он мне предложил ехать во Флориду. Женя с Вовой должны были отправиться к Марине Зуевой, но глобальная обстановка в мире изменилась.

— Так, а филиппинцы тут при чем? Ты приехал во Флориду, а там филиппинцы в нарды играют?

— Белла как раз из Флориды, и она искала партнера. Я так понял, что Макс помог, она через него узнала. Я в надежде, что будем заниматься с тренером по парному катанию, согласился. А по факту мы, грубо говоря, вообще ни с кем. С танцорами.

— На самих Филиппинах вы были?

— Да, чемпионат страны у нас проходил в торговом центре. На самом деле, лед неплохой. Единственное — жарко. Выходишь на лед, а там плюс 20.

— А мимо люди ходят, шопингом занимаются?

— Нет, там огражденная зона, за заборчиком, просто так там не гуляют. Кто пришел посмотреть, пропускали по билетам или еще как. Они садились на трибуны, смотрели. А тренируются там так: пришел, заплатил деньги и занимаешься. Как массовое катание на любом катке.

— Но ты хотя бы рад, что можешь кататься на международных соревнованиях? Россияне сейчас такого себе позволить не могут.

— Честно? Куда тут смотреть, где камера? По моим глазам видно, что я рад? Я объясню. Был бы рад, если бы мы делали хотя бы то, что можем, на тренировках. Я вот не рад таким результатам. С другой стороны, я понимаю и беру вину на себя в каком-то плане. Как тренировались, так и выступаем. Если бы мы показывали тот уровень, который есть на тренировках, я был бы счастлив, – сказал Коровин. 

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5 комментариев

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Katerina Sunny
Ответ andrej shabanov
ну ещё бы в Иран переехал... ну реально... на Филиппинах и футбол не очень высокого уровня, чего говорить про зимние виды спорта... Партнёрша не того уровня... Гораздо ниже Алисы... Мне кажется условная Лабазина бы была не хуже... НЕУЖЕЛИ НАШЁЛСЯ ВАРИАНТ ТОЛЬКО НА ФИЛИППИНАХ?????
Через Транькова да, а без него в шоу же собирался.
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Katerina Sunny
Как- то странно было ждать, что на Филиппинах есть условия для занятий ФК или они будут спонсировать тренировки в Америке.
Алиса тоже сколько ждала, чтобы попасть на ЧЕ. Но в Германии ФК и парное существует.
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Anneta28
Чёт вообще не поняла, чего он ноет?
Как будто его насильно заставляют этим заниматься.
+3
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+2
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Юля Глаголева
Был бы смысл, если бы тренировались здесь, а выступали за Филиппины. А так получился бред какой-то. Макс круто помог другу.
+2
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+2
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andrej shabanov
ну ещё бы в Иран переехал... ну реально... на Филиппинах и футбол не очень высокого уровня, чего говорить про зимние виды спорта...

Партнёрша не того уровня...
Гораздо ниже Алисы...
Мне кажется условная Лабазина бы была не хуже...

НЕУЖЕЛИ НАШЁЛСЯ ВАРИАНТ ТОЛЬКО НА ФИЛИППИНАХ?????
+3
0
+3
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