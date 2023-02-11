Щербакова о тренерской карьере: «Мне это определенно очень интересно. Но пока закончу тренерское образование, а дальше посмотрим»

Теги сборная России женское катание Анна Щербакова Фигурное катание

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова ответила на вопрос о возможном начале тренерской карьеры.

– Ты хочешь стать тренером, когда закончишь кататься?

– Конечно, я об этом думаю, сейчас я также учусь на тренера. И мне кажется, что мне это определенно очень интересно.

Потому что я всегда была спортсменом, который постоянно копается в технике прыжков, что правильно, что неправильно, всегда свои ошибки старалась понять – почему у меня что-то не получилось, всегда анализировала. И со стороны всегда тоже очень люблю фигурное катание смотреть, все соревнования – и детские, и взрослые.

Поэтому мне кажется, что мне это близко, мне это интересно, но пока, во-первых, закончу образование тренерское, а дальше посмотрим. Вполне возможно», – сказала Щербакова в эфире «Детского радио».

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9 комментариев

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Anna Morgan
чем больше ще открывает рот, тем четче становится ее портрет как личности. Апломба и не подкрепленных амбиций там не занимать
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Anna Morgan
Хоспадя, у человека самокритичность на нуле вообще. Такая обезоруживающая самоуверенная наглость и неадекватная самооценка))
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Perfeksionistka
Не закончу тренерское образование, а получу..
Хотя для "Детского радио" и так прокатит..
А про копания в технике от спортсменки, которая не умела ни катить, ни вращаться, ни прыгать, реально смешно..
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Lebedstory
Тренерское образование - хороший запасной аэродром. Но Анечки очень не хватает на соревнованиях.
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Sonyas
Ответ SportAbramovich
«…я всегда была спортсменом, который постоянно копается в технике прыжков» ))) Очень смешно)
Смешно только для тех, кто до сих пор фанатеет от Ульриха Сальхова. Хотя такие «профессионалы» даже не знают, что классический сальхов одноножный. Ничто не стоит на месте, в том числе и прыжковая техника.
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Oleandra
Аня, возвращайся в соревнования.
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Bashibuzuck
"Талантливый человек талантлив во всем"(c)
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expertmer2020
Аня, лучше стань главой международной федерации - у тебя получится.
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SportAbramovich
«…я всегда была спортсменом, который постоянно копается в технике прыжков» )))
Очень смешно)
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