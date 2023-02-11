Щербакова о тренерской карьере: «Мне это определенно очень интересно. Но пока закончу тренерское образование, а дальше посмотрим»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова ответила на вопрос о возможном начале тренерской карьеры.

– Ты хочешь стать тренером, когда закончишь кататься?

– Конечно, я об этом думаю, сейчас я также учусь на тренера. И мне кажется, что мне это определенно очень интересно.

Потому что я всегда была спортсменом, который постоянно копается в технике прыжков, что правильно, что неправильно, всегда свои ошибки старалась понять – почему у меня что-то не получилось, всегда анализировала. И со стороны всегда тоже очень люблю фигурное катание смотреть, все соревнования – и детские, и взрослые.

Поэтому мне кажется, что мне это близко, мне это интересно, но пока, во-первых, закончу образование тренерское, а дальше посмотрим. Вполне возможно», – сказала Щербакова в эфире «Детского радио».