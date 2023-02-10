Анна Щербакова: «Я нахожусь в постоянном поиске. Пробую себя в разных новых вещах, но по-прежнему понимаю, как люблю фигурное катание»

Олимпийская чемпионка рассказала, как попала в фигурное катание.

«Инна увидела по телевизору фигурное катание и попросила маму записать ее в секцию. Меня, как младшую сестру, отдали за компанию с ней. Мы вместе ходили на тренировки, и я попала в группу к более старшим ребятам. Я тянулась за ними, и у меня всегда были довольно неплохие успехи.

Я нахожусь в каком-то поиске постоянном. Пробую себя в разных новых вещах, но при этом по-прежнему понимаю, как люблю фигурное катание. Стараюсь везде успеть – пробовала себя в роли ведущей, выступаю в ледовых шоу, посещаю много разных мероприятий, общаюсь с детьми и взрослыми, рассказываю про спорт – это мне тоже очень интересно», – сказала Щербакова в эфире «Детского радио».

Также спортсменка рассказала, как ей удается быть собранной и не волноваться на важных соревнованиях.

«Перед выходом на старт я убеждаю себя, что это именно то, ради чего я столько работаю, это моя награда – возможность выходить на лед, где на меня смотрят сотни людей. Я научилась наслаждаться этими минутами, а не бояться их. И это мне очень помогло. В итоге на соревнованиях я стала показывать даже больше, чем на тренировках», – добавила фигуристка.