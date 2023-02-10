Анна Щербакова: «Я нахожусь в постоянном поиске. Пробую себя в разных новых вещах, но по-прежнему понимаю, как люблю фигурное катание»

Теги сборная России женское катание Анна Щербакова Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова рассказала, как попала в фигурное катание.

«Инна увидела по телевизору фигурное катание и попросила маму записать ее в секцию. Меня, как младшую сестру, отдали за компанию с ней. Мы вместе ходили на тренировки, и я попала в группу к более старшим ребятам. Я тянулась за ними, и у меня всегда были довольно неплохие успехи.

Я нахожусь в каком-то поиске постоянном. Пробую себя в разных новых вещах, но при этом по-прежнему понимаю, как люблю фигурное катание. Стараюсь везде успеть – пробовала себя в роли ведущей, выступаю в ледовых шоу, посещаю много разных мероприятий, общаюсь с детьми и взрослыми, рассказываю про спорт – это мне тоже очень интересно», – сказала Щербакова в эфире «Детского радио».

Также спортсменка рассказала, как ей удается быть собранной и не волноваться на важных соревнованиях.

«Перед выходом на старт я убеждаю себя, что это именно то, ради чего я столько работаю, это моя награда – возможность выходить на лед, где на меня смотрят сотни людей. Я научилась наслаждаться этими минутами, а не бояться их. И это мне очень помогло. В итоге на соревнованиях я стала показывать даже больше, чем на тренировках», – добавила фигуристка.

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34 комментария

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Тайга86
Не думаю что Аня в ближайшее время вернется к соревнованиям. Всё-таки гс нет, но золото ОИ есть. Сейчас самое время разобраться в себе, спокойно перешагнуть порог взросления, заняться плотно учебой, залечить старые травмы. Потом, если будет желание и откроется второе дыхание, можно и подумать...Любить фк можно и в шоу, и на мастер-классах и просто любить...Всё в ее руках.
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oldparakhod
Так то да, любовь из далека, она самая крепкая.
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Самасебезвезда
Ответ Marya Y
Другие пятый год это рассказывают и ничего.
Кто же это так врет пятый год?
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Самасебезвезда
Как-то так получается, что у тренеров и спортсменов разнятся показания периодически. Анна пишет, что у неё всегда были неплохие успехи, а Тутберидзе рассказывала, что выгоняла её из группы, пока не научится прыгать тройные.
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Nataly1991
Ответ Heopsa
Какие-то все новости одинаковые от Ани. Как будто я это уже 15-й раз читаю.
Ждете от Ани новую версию, как она пришла в ФК? Или признания, что она ненавидит ФК? Так у нее нет раздвоения личности и когнитивным диссонансом она не страдает.
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Eclair77
Ни на полсекундочки не верю в продолжение карьеры, даже если закончится бан на международку.
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tanya_1111
Ответ Александр Иванов
Софья Самодурова?
Липницкая?
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Syndycate
Ответ Heopsa
Какие-то все новости одинаковые от Ани. Как будто я это уже 15-й раз читаю.
Терпите, такие новости про любовь к ФК и в следующем сезоне будут, вот только при всей своей любви на лед она не возвращается почему то)
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Syndycate
Ответ Екатерина Воронина
А почему именно в марте???? Я думала не раньше чем объявят состав сборной на новый сезон в конце майя- начале июня Как Олимпийская Чемпионка по регламенту она имеет право на пропуск сезона по уважительной причине, в ее случае Ани это Операция на колен, с сохранением места в основе сборной!
Ну это будет в стиле скромного героя, сидеть два года на зарплате от федры пропуская сезон, когда эти деньги реально могли помочь соревнующейся фигуристке, условной Яметовой например. И какая разница, в сборной она или нет, ты думаешь в случае допуска российских спортсменов она отберется на главные старты, там только одна квота будет) Ладно Камилу могут забанить, тогда одним конкурентом меньше, но там Лиза, Мура, Петросян...
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Евгения Гринева
Ответ Heopsa
Какие-то все новости одинаковые от Ани. Как будто я это уже 15-й раз читаю.
За разными ответами на одни и те же вопросы - это к другим фигуристкам, Аня не флюгер
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Екатерина Воронина
Ответ Pentrak
Нет, тот факт, что снова заговорила о любви к фк как бы намекает, что в случае возвращения международки её папаша попробует запихнуть её назад. Но ничего, в марте точно узнаем освободился ли мир фк от Анютки наконец или нет.
А почему именно в марте???? Я думала не раньше чем объявят состав сборной на новый сезон в конце майя- начале июня Как Олимпийская Чемпионка по регламенту она имеет право на пропуск сезона по уважительной причине, в ее случае Ани это Операция на колен, с сохранением места в основе сборной!
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Lebedstory
Очень милый эфир получился. Всегда радостно услышать Анну.
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Nataly1991
Ответ RMandYNWA
Комментарий удален модератором
Да-да, успокаивайте себя этим)
Неважно, что недавнее голосование на сайте ИСУ говорит совсем об обратном))) Напомню: Анна набрала голосов больше, чем Чен и ПС вместе взятые. Но вы как-то держИтесь.
+11
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Большое Путешествие Рузика
Ответ Syndycate
А теперь переводим на русский: Я уже не выйду на соревнования, но мне нужно делать вид что я восстанавливаюсь и скоро вернусь, поэтому буду рассказывать сказки фанатам, чтобы они продолжали нести мне подарки и не бросали меня
У Ани прекрасный пример перед глазами!
+9
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Heopsa
Какие-то все новости одинаковые от Ани. Как будто я это уже 15-й раз читаю.
+22
-19
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Club_Nica
Ответ Syndycate
А теперь переводим на русский: Я уже не выйду на соревнования, но мне нужно делать вид что я восстанавливаюсь и скоро вернусь, поэтому буду рассказывать сказки фанатам, чтобы они продолжали нести мне подарки и не бросали меня
Как мерзко это читать . Чем Аня заслужила такое отношение ?
+12
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Нурсултан Хамзаев
Ответ fk_pairs
Удачи, тебе, Анюта, во всех начинаниях.
Так и напишем "Вечном поиске Дзена" -, Анна Щербакова))
+6
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Elenstvo
Ответ Александр Иванов
Софья Самодурова?
вот да, девочка абсолютно честная
+6
-8
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Nataly1991
Ответ Александр Иванов
Софья Самодурова?
Числиться тренером собрной по ФК и при этом не объявить об окончании карьеры? Это было бы странно.
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RMandYNWA
Ответ Nataly1991
Поклонники других девочек днем и ночью дежурят на спортс, чтобы первыми отметиться на ветке "никому неинтересной" Анны)))
Комментарий удален
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Syndycate
Ответ Ирина Чернявская
Кто из фигуристов поступал по другому? Практически все.
Да, другие такие же, но тут новость про Аню же)
+4
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Nataly1991
Поклонники других девочек днем и ночью дежурят на спортс, чтобы первыми отметиться на ветке "никому неинтересной" Анны)))
+17
-19
-2
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Александр Иванов
Ответ Ирина Чернявская
Кто из фигуристов поступал по другому? Практически все.
Софья Самодурова?
+10
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Нурсултан Хамзаев
Ответ Syndycate
А теперь переводим на русский: Я уже не выйду на соревнования, но мне нужно делать вид что я восстанавливаюсь и скоро вернусь, поэтому буду рассказывать сказки фанатам, чтобы они продолжали нести мне подарки и не бросали меня
эта уже мантра)
+3
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kovfun-barrios
Ну значит скоро чиновницей станет, как и все остальные российские прокатчицы, других путей у них практически не бывает.
+5
-8
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