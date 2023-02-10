Чемпионат четырех континентов. Ким Йе Лим, Левито, Гленн, Теннелл, Чиба и Ватанабе выступят с произвольными программами

11 февраля на чемпионате четырех континентов в Колорадо-Спрингс женщины выступят с произвольными программами.

Чемпионат четырех континентов

Колорадо-Спрингс, США

Женщины

Произвольная программа

Начало – 4:00 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.

Третья разминка

12. Сара-Мод Дюпуа (Канада)

13. Джоселин Хонг (Новая Зеландия)

14. Хана Йошида (Япония)

15. Маделин Скизас (Канада)

16. Ринка Ватанабе (Япония)

17. Моне Чиба (Япония)

Четвертая разминка

18. Хэ Ин Ли (Южная Корея)

19. Брэди Теннелл (США)

20. Эмбер Гленн (США)

21. Ким Чхэ Ен (Южная Корея)

22. Изабо Левито (США)

23. Ким Йе Лим (Южная Корея)

После короткой программы

1. Ким Йе Лим (Южная Корея) – 72,84

2. Изабо Левито (США) – 71,50

3. Ким Чхэ Ен (Южная Корея) – 70,86

4. Эмбер Гленн (США) – 69,63

5. Брэди Теннелл (США) – 69,49

6. Хэ Ин Ли (Южная Корея) – 69,13

7. Моне Чиба (Япония) – 67,28

8. Ринка Ватанабе (Япония) – 65,60

9. Маделин Скизас (Канада) – 60,11

10. Хана Йошида (Япония) – 59,82

11. Джоселин Хонг (Новая Зеландия) – 52,02

12. Сара-Мод Дюпуа (Канада) – 51,68

Расписание чемпионата четырех континентов по фигурному катанию в Колорадо-Спрингс: там выступят Левито, Ким Йе Лим, Миура, Сато, Голубева и Мур, Чок и Бейтс