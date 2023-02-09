Донохью об ожидании медали командного турнира Пекина-2022: «Гнев и неверие остаются до сих пор. Но все длится так долго, что уже потеряло значимость»

Бывший американский фигурист , выступавший в дуэте с , рассказал об ожидании олимпийской медали за командный турнир в Пекине-2022.

Церемонии награждения до сих пор не было из-за допингового дела .

«На Олимпиаде были гнев и неверие, которые остаются до сих пор.

Олимпийские игры представляют собой нечто совершенно особенное. Это нейтральное поле, куда приезжают спортсмены и перед миром заявляют о своей тяжелой работе, своей самоотверженности, своей решимости, мужестве и честности в том, кем они являются как спортсмены.

Решение, которое так долго откладывалось, действительно подрывает целостность олимпийского имиджа и олимпийских ценностей. И я думаю, что это сильно подрывает целостность, которую выбирают большинство спортсменов каждый день, когда тренируются, правильно питаются, восстанавливаются.

Так что дело уже не только в церемонии награждения. Речь идет о том, как мир смотрит на спорт и как мир смотрит, в частности, на фигурное катание. И это то, что действительно находится под угрозой.

Но, честно говоря, не раз бывало, когда я получал очередное письмо от Федерации фигурного катания США с новыми подробностями дела, и только тогда вспоминал, что все еще жду медаль. Все это длится так долго, что уже потеряло значимость», – сказал Донохью.