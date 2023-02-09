Донохью об ожидании медали командного турнира Пекина-2022: «Гнев и неверие остаются до сих пор. Но все длится так долго, что уже потеряло значимость»

Теги сборная США Олимпиада-2022 Мэдисон Хаббелл Захари Донохью Камила Валиева Фигурное катание

Бывший американский фигурист Захари Донохью, выступавший в дуэте с Мэдисон Хаббелл, рассказал об ожидании олимпийской медали за командный турнир в Пекине-2022.

Церемонии награждения до сих пор не было из-за допингового дела Камилы Валиевой.

«На Олимпиаде были гнев и неверие, которые остаются до сих пор.

Олимпийские игры представляют собой нечто совершенно особенное. Это нейтральное поле, куда приезжают спортсмены и перед миром заявляют о своей тяжелой работе, своей самоотверженности, своей решимости, мужестве и честности в том, кем они являются как спортсмены.

Решение, которое так долго откладывалось, действительно подрывает целостность олимпийского имиджа и олимпийских ценностей. И я думаю, что это сильно подрывает целостность, которую выбирают большинство спортсменов каждый день, когда тренируются, правильно питаются, восстанавливаются.

Так что дело уже не только в церемонии награждения. Речь идет о том, как мир смотрит на спорт и как мир смотрит, в частности, на фигурное катание. И это то, что действительно находится под угрозой.

Но, честно говоря, не раз бывало, когда я получал очередное письмо от Федерации фигурного катания США с новыми подробностями дела, и только тогда вспоминал, что все еще жду медаль. Все это длится так долго, что уже потеряло значимость», – сказал Донохью.

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28 комментариев

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Shtirly
Ответ Евгений Румкин
Оскорбил Вику на разминке
В смысле словами или действиями?
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Евгений Румкин
Ответ Тайга86
И опять никто из них не пишет и не говорит какую медаль они ждут) Как-будто они свое серебро не заслужили или вообще забыли какую из трех взяли) А тут еще их частенько оправдывают, что типа "они просто свои медали хочут"...Ага, именно поэтому...
Истинное лицо сша видно и здесь
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Евгений Румкин
Ответ Shtirly
А что он там отжог?
Оскорбил Вику на разминке
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Shtirly
Ответ Евгений Румкин
По честному его нужно было дисквалифицировать за оскорбление Вики на разминке перед ритмическим танцем командника. А то что он говорит дешёвый американский популизм
А что он там отжог?
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Тайга86
Ответ АринкаВесна
Итак на ОИ22 команда США сначала поговорила с Бахом, он обещал им факелы, пустые коробочки для медалей и даже Бинь-Дунь-Дуней, но они почему-то требовали медали. Вот отказались люди войти в положение, что ты будешь делать, так еще и в CAS пошли, чтобы им выдали их серебро. CAS их завернул. Им что надо было растянуть огромный баннер с надписью хотим серебряные медали, тогда бы их услышали? Думаю не помогло бы.
Пусть что хотят делают, абсолютно всё равно. Не все равно, что в итоге выйдет с нашей командой, что будет со следующим сезоном и допустят ли нас к главному.
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Евгений Румкин
Ответ missis-Zima
Типа помог чужой партнерше не столкнуться и не травмироваться.Но это же не понять,правда? каждый должен быть только за себя)
Никому он не помог, а демонстративно оскорбил Вику!
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sdzrghx
Ответ baxinya
А если вам на работе будут в течение года с лишним свои крохи з/п что вы их получите, получите, не переживайте так, ваши м-зги немного встанут на место?
Как вам живется на этом свете без чувства юмора и непонимания обычного сарказма? )))
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Евгений Румкин
Ответ missis-Zima
Да кому она нужна,у его партнеш фигуры-то получше и ноги попрямее))
Его партнёрши и рядом с Викой стоять не достойны
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Евгений Румкин
По честному его нужно было дисквалифицировать за оскорбление Вики на разминке перед ритмическим танцем командника. А то что он говорит дешёвый американский популизм
+2
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+2
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АринкаВесна
Ответ Тайга86
И опять никто из них не пишет и не говорит какую медаль они ждут) Как-будто они свое серебро не заслужили или вообще забыли какую из трех взяли) А тут еще их частенько оправдывают, что типа "они просто свои медали хочут"...Ага, именно поэтому...
Итак на ОИ22 команда США сначала поговорила с Бахом, он обещал им факелы, пустые коробочки для медалей и даже Бинь-Дунь-Дуней, но они почему-то требовали медали. Вот отказались люди войти в положение, что ты будешь делать, так еще и в CAS пошли, чтобы им выдали их серебро. CAS их завернул. Им что надо было растянуть огромный баннер с надписью хотим серебряные медали, тогда бы их услышали? Думаю не помогло бы.
+1
0
+1
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missis-Zima
Ответ Lukeria
типа всех лапает?, бедная женушка((
Типа помог чужой партнерше не столкнуться и не травмироваться.Но это же не понять,правда? каждый должен быть только за себя)
+3
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+2
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Тайга86
Ответ Мария Буравцева
Да, они просто хотят свои медали. Потому что они их заслужили.
Замечательно. Вот и надо писать: мы ждем свои серебряные медали, потому что мы их заслужили.
+1
-1
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Тайга86
Ответ Lukeria
А чо сказать-то хотел? Честность? А как Синицину лапать на раскатке, честно?
Это сейчас конечно самое важное - кто кого лапал на раскатке)
+1
0
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Мария Буравцева
Ответ Тайга86
И опять никто из них не пишет и не говорит какую медаль они ждут) Как-будто они свое серебро не заслужили или вообще забыли какую из трех взяли) А тут еще их частенько оправдывают, что типа "они просто свои медали хочут"...Ага, именно поэтому...
Да, они просто хотят свои медали. Потому что они их заслужили.
+3
-2
+1
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Lukeria
Ответ missis-Zima
Да кому она нужна,у его партнеш фигуры-то получше и ноги попрямее))
типа всех лапает?, бедная женушка((
+2
-1
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Тайга86
И опять никто из них не пишет и не говорит какую медаль они ждут) Как-будто они свое серебро не заслужили или вообще забыли какую из трех взяли) А тут еще их частенько оправдывают, что типа "они просто свои медали хочут"...Ага, именно поэтому...
+4
-6
-2
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АринкаВесна
Ответ missis-Zima
Да кому она нужна,у его партнеш фигуры-то получше и ноги попрямее))
Женат он уже и отнюдь не на Мэди.
0
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0
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Lapo Elkann
Начиная с 8 февраля 2022 г., Томаса Баха мучает икота.
+3
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baxinya
Ответ baxinya
А если вам на работе будут в течение года с лишним свои крохи з/п что вы их получите, получите, не переживайте так, ваши м-зги немного встанут на место?
обещать
0
-2
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baxinya
Ответ Alestern
не переживайте...получите вы своё серебро, получите )..
А если вам на работе будут в течение года с лишним свои крохи з/п что вы их получите, получите, не переживайте так, ваши м-зги немного встанут на место?
+5
-3
+2
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Лека-Лека
Обещанного три года ждут.
+1
-2
-1
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missis-Zima
Ответ Lukeria
А чо сказать-то хотел? Честность? А как Синицину лапать на раскатке, честно?
Да кому она нужна,у его партнеш фигуры-то получше и ноги попрямее))
+3
-6
-3
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Этери горячая
Виновата шведская лаборатория.
+6
-3
+3
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Lukeria
А чо сказать-то хотел? Честность? А как Синицину лапать на раскатке, честно?
+8
-4
+4
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Спорт_в_массы
подрывает целостность, когда спортсмены правильно питаются? а чо, кроме гугла в редакции английский язык никто не знает?)
+7
-1
+6
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