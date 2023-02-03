Железняков о заявлении Федерации фигурного катания США: «Американцы настолько привыкли рассуждать как хозяева мира, что для них правда не играет роли»

Теги сборная России сборная США Олимпиада-2022 командные соревнования Алексей Железняков Матч ТВ Камила Валиева Фигурное катание

Хореограф Алексей Железняков высказался о заявлении Федерации фигурного катания США о результатах командного турнира на Олимпийских играх в Пекине. 

«Американцы настолько привыкли рассуждать как хозяева этого мира, как хозяева этой жизни, что для них какая‑то правда не играет совершенно никакой роли!

Им хочется получить золотые медали, но если смотреть правде в глаза, по‑честному они не могут быть первыми — что бы ни происходило.

К тому же, должен состояться суд, должны быть какие‑то юридические действия. Что значит «мы хотим»? Эти их имперские амбиции просто затмевают им разум. И они во всем так поступают.

Им с детства привили, что они хозяева мира, поэтому они не гнушаются уже ничем. Для них неважно — справедливо это или несправедливо, мы так хотим, и значит, так будет. Абсолютно бредовые разглагольствования!» — сказал Железняков.

Федерация фигурного катания США о командному турнире на Олимпиаде-2022: «Требуем справедливого решения, чтобы чистые атлеты по праву получили свои медали»

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16 комментариев

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garovatat
Ответ gift...!
Япония Куриллами возьмет вместо медалей.
а не треснет лицо?
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asusp527
Ответ Grads
А как бы поступила ФК России в подобной ситуации?
Кляли бы ненавистный Запад на чем свет стоит.
Американцы в этой ситуации ведут себя благородно, ни слова о виновнице ситуации, только о своих медалях. Повторю, не золотых, а СВОИХ.
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versa
Железняков решил не отставать от тренда, вставил свои пять копеек про плохих американцев.
Не перестаёшь удивляться, как с таким замутнённым разумом допускают до работы с детьми.
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Wiley Fox
Туповатый товарищ
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asusp527
Ни слова НЕТ о золотых медалях.
Хватит уже позорить страну враньём.
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Блинчик
Ответ Grads
А как бы поступила ФК России в подобной ситуации?
Каждый день ТАТы и Лайшевы клеймили бы амеров допингистами, притом обвиняли бы всю команду.
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Блинчик
По-честному, как раз амеры первые, потому что ОКР-тим поймали на допинге.
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Саша Кутузова
А где американцы написали про золотые медали? Они говорят про СВОИ медали.
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gift...!
Ответ Sportsfan
Требовала бы расследования. Почему-то Япония не постит постановочные фото с пустыми коробками и не требует выдать им медали срочно прям сейчас до завершения расследования.
Япония Куриллами возьмет вместо медалей.
+7
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Девушка Безимени
"если смотреть правде в глаза.."
если..
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Активист
А кем Железняков себя считает, когда постоянно поливает грязью несовершеннолетних девочек?
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gift...!
сколько бы томов фекалий написал Железняков, если бы россиянам не выдали медали при подобных обстоятельствах?
Америкосы не тробовали золота. Они просто в честь годовщины ОИ попросили им вручить ИХ медали....
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JSV
Лучше бы рассказал где Майя.
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Sportsfan
Ответ Grads
А как бы поступила ФК России в подобной ситуации?
Требовала бы расследования. Почему-то Япония не постит постановочные фото с пустыми коробками и не требует выдать им медали срочно прям сейчас до завершения расследования.
+5
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-4
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Спорт_в_массы
в США 331млн человек живёт. не знала, что Железняков изучил психологический портрет каждого)
разумнее было бы сказать о несогласии с позицией конкретных спортсменов или с заявлением федерации -- причём тут вообще "американцы" в целом?)
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Grads
А как бы поступила ФК России в подобной ситуации?
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