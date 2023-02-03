Железняков о заявлении Федерации фигурного катания США: «Американцы настолько привыкли рассуждать как хозяева мира, что для них правда не играет роли»
Хореограф Алексей Железняков высказался о заявлении Федерации фигурного катания США о результатах командного турнира на Олимпийских играх в Пекине.
«Американцы настолько привыкли рассуждать как хозяева этого мира, как хозяева этой жизни, что для них какая‑то правда не играет совершенно никакой роли!
Им хочется получить золотые медали, но если смотреть правде в глаза, по‑честному они не могут быть первыми — что бы ни происходило.
К тому же, должен состояться суд, должны быть какие‑то юридические действия. Что значит «мы хотим»? Эти их имперские амбиции просто затмевают им разум. И они во всем так поступают.
Им с детства привили, что они хозяева мира, поэтому они не гнушаются уже ничем. Для них неважно — справедливо это или несправедливо, мы так хотим, и значит, так будет. Абсолютно бредовые разглагольствования!» — сказал Железняков.
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Американцы в этой ситуации ведут себя благородно, ни слова о виновнице ситуации, только о своих медалях. Повторю, не золотых, а СВОИХ.
Не перестаёшь удивляться, как с таким замутнённым разумом допускают до работы с детьми.
Хватит уже позорить страну враньём.
если..
Америкосы не тробовали золота. Они просто в честь годовщины ОИ попросили им вручить ИХ медали....
разумнее было бы сказать о несогласии с позицией конкретных спортсменов или с заявлением федерации -- причём тут вообще "американцы" в целом?)