Олег Матыцин: «От всей души поздравляю Костомарова с днем рождения. Единственный по-настоящему ценный подарок, который мы можем ему преподнести, – это вера»

Министр спорта РФ Олег Матыцин поздравил олимпийского чемпиона Турина-2006 в танцах на льду Романа Костомарова с днем рождения.

Экс-фигурист с 10 января находится в реанимации из-за пневмонии.

«От всей души поздравляю с днем рождения – человека невероятной выдержки и стойкости. Его дуэт с отличался безукоризненной точностью исполнения номеров, а их произвольный танец «Кармен» до сих пор остается эталоном качества в мире фигурного катания.

Сегодня хочется пожелать ему сил и здоровья. Весь большой спортивный мир переживает за Романа и надеется на его скорейшее выздоровление. Единственный по-настоящему ценный подарок, который мы все можем ему преподнести, – это вера.

Уверен, что слаженная работа специалистов вместе с поддержкой близких и многочисленных болельщиков помогут одержать победу над болезнью», – сказал Матыцин.

Навка и Костомаров вошли в историю этим номером: цыганка-блондинка и мачо-тореодор