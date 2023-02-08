Олег Матыцин: «От всей души поздравляю Костомарова с днем рождения. Единственный по-настоящему ценный подарок, который мы можем ему преподнести, – это вера»
Министр спорта РФ Олег Матыцин поздравил олимпийского чемпиона Турина-2006 в танцах на льду Романа Костомарова с днем рождения.
Экс-фигурист с 10 января находится в реанимации из-за пневмонии.
«От всей души поздравляю с днем рождения Романа Костомарова – человека невероятной выдержки и стойкости. Его дуэт с Татьяной Навкой отличался безукоризненной точностью исполнения номеров, а их произвольный танец «Кармен» до сих пор остается эталоном качества в мире фигурного катания.
Сегодня хочется пожелать ему сил и здоровья. Весь большой спортивный мир переживает за Романа и надеется на его скорейшее выздоровление. Единственный по-настоящему ценный подарок, который мы все можем ему преподнести, – это вера.
Уверен, что слаженная работа специалистов вместе с поддержкой близких и многочисленных болельщиков помогут одержать победу над болезнью», – сказал Матыцин.
Навка и Костомаров вошли в историю этим номером: цыганка-блондинка и мачо-тореодор
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