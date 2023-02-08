Олег Матыцин: «От всей души поздравляю Костомарова с днем рождения. Единственный по-настоящему ценный подарок, который мы можем ему преподнести, – это вера»

Теги Татьяна Навка Роман Костомаров танцы на льду Олег Матыцин Фигурное катание

Министр спорта РФ Олег Матыцин поздравил олимпийского чемпиона Турина-2006 в танцах на льду Романа Костомарова с днем рождения.

Экс-фигурист с 10 января находится в реанимации из-за пневмонии.

«От всей души поздравляю с днем рождения Романа Костомарова – человека невероятной выдержки и стойкости. Его дуэт с Татьяной Навкой отличался безукоризненной точностью исполнения номеров, а их произвольный танец «Кармен» до сих пор остается эталоном качества в мире фигурного катания.

Сегодня хочется пожелать ему сил и здоровья. Весь большой спортивный мир переживает за Романа и надеется на его скорейшее выздоровление. Единственный по-настоящему ценный подарок, который мы все можем ему преподнести, – это вера.

Уверен, что слаженная работа специалистов вместе с поддержкой близких и многочисленных болельщиков помогут одержать победу над болезнью», – сказал Матыцин.

Навка и Костомаров вошли в историю этим номером: цыганка-блондинка и мачо-тореодор

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3 комментария

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asusp527
Ответ Brokkoli
Лучше деньгами
Здоровья за деньги не купишь.
0
0
0
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Brokkoli
Лучше деньгами
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-1
-1
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Ебздрогыч
Вот вроде слова правильные, добрые сказал, а все равно веет какой-то канцелярщиной и чиновничьей нейросетью. Костомарову сил и здоровья!
+3
0
+3
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