Евгения Медведева: «Понравилось брать интервью. Хочу развиваться, но про журналистику в плане статей пока не думала»

Теги женское катание Евгения Медведева Фигурное катание

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева ответила на вопросы подписчиков в своем телеграм-канале.

– Для Вас цель оправдывает средства?

– Штош… средства – точно да. Жертвы? Вообще не всегда. Сначала долго и качественно думаем, а потом делаем.

– Окрошка на квасе или кефире?

– Окрошка на квасе. Только. Или вы из тех, кто ест окрошку на кефире? Или может на сыворотке вообще?

– Планируешь еще бить татуировки?

– А есть предложения?

– Понравилось ли тебе брать интервью? Хотелось бы со временем стать журналистом?

– Брать интервью понравилось. Хоть и сложнее, чем быть гостем. Хочу развиваться, но про журналистику в плане статей пока не думала.

– Почему вы такая милая, спокойная девушка?

– Почему-то никто из моих друзей так не считает, – написала Медведева.

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26 комментариев

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pele_kan
Женя, если ты снимаешься в кулинарных шоу, то хорошо бы расширять свой кругозор) окрошка на кефире - вполне себе годная еда
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victoire
Ответ Тайга86
Где? Я прямо говорю - не всем дано.
Даже самому одаренному человеку академические знания по выбранной специальности не помешают.
У Жени есть одно полезное для журналиста качество - скорость реакции. Правда качество этой реакции иногда сомнительно. Как Вам, например, ответ на первый вопрос? Как бедным интервьюируемым на подобные вопросы отвечать?
И ещё у Жени довольно низкий уровень эмпатии, она собеседника не чувствует. Когда у неё берут интервью, это не так страшно. Но если вопросы будет задавать Женя, душевного искреннего разговора не получится.
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Fellina
Ох Евгения, для развития неплохо бы поучиться)
+1
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+1
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<vella>
Ответ Ольга Ольгина
Последний ответ в самую точку. А так штош - очередная личность сначала скажет, а потом думает. Что мы Женю не знаем..
нифига, Женя спецом произнесла штош,
это как в рунете часто можно встретить канеш (конечно), как-нить (как-нибудь) - современная сетевая культура, которая совсем не характеризует грамотность или безграмотность человека.
добавьте сюда, что в Москве именно так произносят слово что ж, и тогда возможно перестанете делать далеко идущие умозаключения)
лучше иногда пишите подобное в адрес вашей лучшей ведущей/журналистки/интервьира,
а то она у вас вааще не имеет недостатков;)
+3
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+3
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Noname No
Честно говоря среди всех наших топов в фигурке бывших и настоящих если и идти кому-то в журналистику, то точно Медведевой. Но для начала надо убрать слова-паразиты и непонятные фразочки. Ну ничем она не хуже того же Дудя
+4
-6
-2
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Лариса Шевкун
Ответ Denkaaaa
ой ,Женек,и как эти статьи будут выглядеть?на журналиста нужно учиться, нужно уметь правильно излагать свои мысли.там такое не проконает;учусь где то,да не помню где.
Одним из лучших журналистов газеты "Комсомольская правда" был Песков. Без специального образования. Зато здесь пишут люди с образованием. И тонны критики от комментаторов на их материалы.
+5
0
+5
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Noname No
Ответ Wiley Fox
Нашей журналистике не хватает людей с низов, которые говорят "штош" И пантера на ягодице ей будет к лицу
Она это вроде написала
0
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-2
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Wiley Fox
Нашей журналистике не хватает людей с низов, которые говорят "штош"

И пантера на ягодице ей будет к лицу
+5
-3
+2
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Gemma157
главное это чтобы в интервью не было вопросов типа "твоя фамилия Самоделкина, ты и впрямь сама все делаешь? ", и "расскажи свои эмоции"
+5
-7
-2
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<vella>
Женя, главное не брать такие вьюшки, которые берет одна самая лучшая ведущая России)
Везде ценится профессионализм, поэтому, если захочешь стать интервьюиром, учись у профессионалов.
Так-то ты девушка не без способностей, может получиться.
+9
-9
0
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Denkaaaa
ой ,Женек,и как эти статьи будут выглядеть?на журналиста нужно учиться, нужно уметь правильно излагать свои мысли.там такое не проконает;учусь где то,да не помню где.
+4
-4
0
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Эдель
еще и квас любит...фу
+1
-5
-4
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Тайга86
Ответ Грибная Фея
Сомневаюсь. Чтобы чего-то добиться, стать асом, надо в дело вгрызаться... а не скакать по верхам. То мыловарение, то пение, то горшки из глины - а толку нигде нет.
С этим согласна. Чтобы заниматься качественно чем-то одним(в крайнем случае чем-то еще), распыляться на всякую фигню - время терять. Уж в 20 лет-то все уже определились, будут ли плюшевых мишек коллекционировать или дракончиками полки заставят. Коллекционировать всё подряд - пылесборник...и не только на полках...
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-2
-1
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Ольга Ольгина
Последний ответ в самую точку. А так штош - очередная личность сначала скажет, а потом думает. Что мы Женю не знаем..
+8
-8
0
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Ir_rish
Ответ Тайга86
Если бы Женя попробовала, у нее, думаю, с журналистикой проблем бы не возникло. В принципе все для этого есть, даже английский. Иногда, чтобы профессионально в этой области состояться, не особо-то и университеты нужны, нужны способности, уверенность и интерес к людям.
И готовность ломиться в окно, если тебя перед этим вытолкали в дверь, под лозунгом "Цель оправдывает средства".
+2
-5
-3
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Грибная Фея
Ответ Тайга86
Да вроде обе учатся и развиваются, но не всем в пользу, это да...Но вода камень точит, возможно когда-нибудь и Самая лучшая ведущая станет хотя бы просто ведущей, а мы выдохнем: Сделала!)
Сомневаюсь. Чтобы чего-то добиться, стать асом, надо в дело вгрызаться... а не скакать по верхам. То мыловарение, то пение, то горшки из глины - а толку нигде нет.
+6
-7
-1
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bolelschiza
вопросы и ответы читать - взрыв мозга)
+2
-2
0
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Тайга86
Ответ victoire
двойные стандарты такие двойные
Где? Я прямо говорю - не всем дано.
+5
-3
+2
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Lennuci
А окрошку с ячиками готовите, Еухения?
+2
-6
-4
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Тайга86
Ответ Грибная Фея
что у одной хотелки, что у другой- а учиться, развиваться не хотят - это ведь не круги нарезать на коньках.
Да вроде обе учатся и развиваются, но не всем в пользу, это да...Но вода камень точит, возможно когда-нибудь и Самая лучшая ведущая станет хотя бы просто ведущей, а мы выдохнем: Сделала!)
+8
-10
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
victoire
Ответ Тайга86
Если бы Женя попробовала, у нее, думаю, с журналистикой проблем бы не возникло. В принципе все для этого есть, даже английский. Иногда, чтобы профессионально в этой области состояться, не особо-то и университеты нужны, нужны способности, уверенность и интерес к людям.
двойные стандарты такие двойные
+3
-4
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Грибная Фея
что у одной хотелки, что у другой- а учиться, развиваться не хотят - это ведь не круги нарезать на коньках.
+7
-7
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
закрыт по беспределу
"– Почему вы такая милая, спокойная девушка?
– Почему-то никто из моих друзей так не считает"
------
Достойный ответ, без самолюбования.
+16
-6
+10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ЮИ
Вот на первом ответе я сразу и зависла...
+7
-5
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Тайга86
Если бы Женя попробовала, у нее, думаю, с журналистикой проблем бы не возникло. В принципе все для этого есть, даже английский. Иногда, чтобы профессионально в этой области состояться, не особо-то и университеты нужны, нужны способности, уверенность и интерес к людям.
+7
-10
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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