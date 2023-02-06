Евгения Медведева: «Понравилось брать интервью. Хочу развиваться, но про журналистику в плане статей пока не думала»
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева ответила на вопросы подписчиков в своем телеграм-канале.
– Для Вас цель оправдывает средства?
– Штош… средства – точно да. Жертвы? Вообще не всегда. Сначала долго и качественно думаем, а потом делаем.
– Окрошка на квасе или кефире?
– Окрошка на квасе. Только. Или вы из тех, кто ест окрошку на кефире? Или может на сыворотке вообще?
– Планируешь еще бить татуировки?
– А есть предложения?
– Понравилось ли тебе брать интервью? Хотелось бы со временем стать журналистом?
– Брать интервью понравилось. Хоть и сложнее, чем быть гостем. Хочу развиваться, но про журналистику в плане статей пока не думала.
– Почему вы такая милая, спокойная девушка?
– Почему-то никто из моих друзей так не считает, – написала Медведева.
У Жени есть одно полезное для журналиста качество - скорость реакции. Правда качество этой реакции иногда сомнительно. Как Вам, например, ответ на первый вопрос? Как бедным интервьюируемым на подобные вопросы отвечать?
И ещё у Жени довольно низкий уровень эмпатии, она собеседника не чувствует. Когда у неё берут интервью, это не так страшно. Но если вопросы будет задавать Женя, душевного искреннего разговора не получится.
это как в рунете часто можно встретить канеш (конечно), как-нить (как-нибудь) - современная сетевая культура, которая совсем не характеризует грамотность или безграмотность человека.
добавьте сюда, что в Москве именно так произносят слово что ж, и тогда возможно перестанете делать далеко идущие умозаключения)
лучше иногда пишите подобное в адрес вашей лучшей ведущей/журналистки/интервьира,
а то она у вас вааще не имеет недостатков;)
И пантера на ягодице ей будет к лицу
Везде ценится профессионализм, поэтому, если захочешь стать интервьюиром, учись у профессионалов.
Так-то ты девушка не без способностей, может получиться.
– Почему-то никто из моих друзей так не считает"
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Достойный ответ, без самолюбования.