Евгения Медведева: «Понравилось брать интервью. Хочу развиваться, но про журналистику в плане статей пока не думала»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию ответила на вопросы подписчиков в своем телеграм-канале.

– Для Вас цель оправдывает средства?

– Штош… средства – точно да. Жертвы? Вообще не всегда. Сначала долго и качественно думаем, а потом делаем.

– Окрошка на квасе или кефире?

– Окрошка на квасе. Только. Или вы из тех, кто ест окрошку на кефире? Или может на сыворотке вообще?

– Планируешь еще бить татуировки?

– А есть предложения?

– Понравилось ли тебе брать интервью? Хотелось бы со временем стать журналистом?

– Брать интервью понравилось. Хоть и сложнее, чем быть гостем. Хочу развиваться, но про журналистику в плане статей пока не думала.

– Почему вы такая милая, спокойная девушка?

– Почему-то никто из моих друзей так не считает, – написала Медведева.