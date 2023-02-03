Евгения Медведева: «Я не считала, сколько коньков износила за свою карьеру, но, пожалуй, было не меньше 30 пар точно»

Двукратная чемпионка мира рассказала, какие коньки использовала во время спортивной карьеры.

«Первые коньки у меня появились, когда мне было всего лишь 2,5 года. Куплены они были в отделе спортивных товаров в «Детском мире». Совсем простенькие, с дурацкими лезвиями, очень мягкие и в целом непрофессиональные совершенно, скорее просто для уличных прогулок на льду.

Мои первые профессиональные коньки тоже были особенными. Это была марка Jackson. Эти коньки отличаются тем, что внутри их бортов находится гель, благодаря которому коньки можно греть в термопечи и придавать внутренностям форму ноги. Нога в тонком носке ставится внутрь разогретого конька, туго-туго завязывается и через 30 минут вынимается. Гель застывает, и каждая косточка отпечатывается внутри конька. В них совсем не больно кататься.

Это детский вариант, но очень многие фигуристы катаются на «джексонах» и во взрослом возрасте, что в принципе очень удобно».

Еще можно выделить лезвия коньков из розового золота. Предложили создать такие лезвия в фирме John Wilson, они долго соображали, как сделать так, чтобы было красивое нанесение, чтобы оно было глубокое, но в итоге коньки оказались не очень практичными, потому что металл мягкий. Они быстро тупились и их приходилось часто точить.

Профессиональные коньки, когда фигуристы начинают прыгать тройные прыжки, могут делаться под заказ. То есть коньки можно пойти купить в магазине – и будет удобно, а можно сделать их по слепку. Это, конечно, занимает время, и в целом они служат немножко меньше, потому что со временем становятся тоньше, быстро ломаются, но такая практика есть.

Я не считала, сколько всего пар коньков износила за свою карьеру, но, пожалуй, было не меньше 30 пар коньков точно.

Был сезон, когда поменяла не меньше шести пар, потому что были очень неудачные ботинки. Что-то приключилось с фирмой EDEA, у которых были отличные ботинки, но потом вдруг стали ломаться через каждые две недели. В целом, если повезет и не будет никаких браков, то на сезон профессионалу должно хватать три пары ботинок с лихвой», – сказала Медведева.