Железняков о победе Малинина на премии ISU: «Можно сказать, что это наш дух. Русские люди по всему миру»

Теги сборная США мужское катание Алексей Железняков Илья Малинин ISU Skating Awards Фигурное катание

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков оценил победу американского фигуриста Ильи Малинина на премии ISU Skating Awards.

Малинин, который первым в истории чисто исполнил четверной аксель на соревнованиях, накануне получил награду в номинации «За особые достижения».

«Про победу Ильи Малинина можно сказать, что это наш дух. Русские люди по всему миру. Очень многие спортсмены катаются за другие федерации и показывают неплохие результаты.

Это наш след, который везде дает свой отпечаток. Малинин – молодец, выстрелил в этом сезоне», – сказал Железняков.

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24 комментария

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Lennuci
Ответ Павел Светлов
А Пушкина он читал по-русски?-))
Пушкина еще Медведева с Синициной до сих пор не одолели, у Малинина все впереди.
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Jessi
Скудоумный хореограф даже не потрудился изучить биографию Ильи
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Lennuci
Ответ Веселый грибочек
Илья Малинин -- американец. Именно американец. Как бы товарищу Железнякову ни хотелось обратного. Более того, почему ему так важен некий сомнительный "след", оставленный в "логове врага"? Последовательнее надо тогда быть. Двуличность так называемого бомонда, включая политический, уже перестала удивлять. Народу пропагандой навязывается образ "врага", белое называют черным и наоборот, однако сами-то свои "нажитые" капиталы предпочитают держать на "загнивающем" Западе, особняки покупают там же, детей и других родственников отправляют туда же. Почему бы честно ни признать, что западная модель -- это лучшее, что есть на сегодняшний день. Ничто не идеально, проблемы есть везде. Но у кого есть возможность, стремятся именно на Запад. Россия со своими природными богатствами -- и особенно удачей в виде высоких цен на нефть -- вполне могла бы стать западной страной. Вместо этого получилось то, что получилось. Но получилось не само собой. А благодаря "непосильному", а точнее "рабскому" "труду" лиц, которых все знают, а потому называть их имена не имеет смысла.
На счет западного и лучше. Это называется "предубеждение". Моя знакомая тоже считает, что западный парацетамол и аспирин лучше, а сама просто таблетки в меньшей дозе принимала.
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Додик Аксель
Железнякову осталось ещё только в "духовники" податься...
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Lennuci
Ответ Sportsfan
Он скорее узбек, чем русский. И скорее американец, чем узбек.
На лицо так точно узбек, не потому, что родители в Узбекистане жили. И имя самое узбекское.
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Sportsfan
Он скорее узбек, чем русский. И скорее американец, чем узбек.
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Саша Кутузова
Вы еще Ди Каприо вспомните. У того тоже русский дух. Малинин всю жизнь живет в Америке и явно ощущает себя американцем.
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Веселый грибочек
Илья Малинин -- американец. Именно американец. Как бы товарищу Железнякову ни хотелось обратного. Более того, почему ему так важен некий сомнительный "след", оставленный в "логове врага"? Последовательнее надо тогда быть. Двуличность так называемого бомонда, включая политический, уже перестала удивлять. Народу пропагандой навязывается образ "врага", белое называют черным и наоборот, однако сами-то свои "нажитые" капиталы предпочитают держать на "загнивающем" Западе, особняки покупают там же, детей и других родственников отправляют туда же. Почему бы честно ни признать, что западная модель -- это лучшее, что есть на сегодняшний день. Ничто не идеально, проблемы есть везде. Но у кого есть возможность, стремятся именно на Запад. Россия со своими природными богатствами -- и особенно удачей в виде высоких цен на нефть -- вполне могла бы стать западной страной. Вместо этого получилось то, что получилось. Но получилось не само собой. А благодаря "непосильному", а точнее "рабскому" "труду" лиц, которых все знают, а потому называть их имена не имеет смысла.
+5
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Павел Светлов
Ответ JL JL
А, Малинин вообще в сознательном возрасте (про официальные соревнования это отдельно) был в России? А, когда в ближайшее время приедет?
А Пушкина он читал по-русски?-))
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Павел Светлов
Ответ Viks
Национальность определяется по папе с мамой, а не по месту рождения.
Мать -- узбечка, отец русский, с 20 лет катал за Узбекистан. Здоровый смешанный брак, сильные гены у сына. Америке такие нужны:))
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шампион
Когда выигрывает - наш. Когда проигрывает - америкос. Очень удобно. Так же и с Губановой. Выиграла ЧЕ - наша школа! Проиграла бы - "грузинка". Так даже лучше, чем когда с нашими спортсменами.
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Anneta28
Этот хайпожор тут как тут.🤡😆
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Павел Светлов
Ответ Viks
Национальность определяется по папе с мамой, а не по месту рождения. Железяка говорит о национальности, а не о гражданстве.
Национальность, nationality, это не генетическое, а культурное, ментальность и всё такое, так что он стопроцентный американец.

Вот обратный пример: вся династия Романовых с конца XVIII века -- немцы. И что?
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Девушка Безимени
железяка заржавел
+3
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Ирина Валентиновна
Интересно, а китайцы тоже так говорят про Нэйтана Чена, типа "вот, китайский дух, наши люди везде"?...
Илья - американец, родился в Америке. Но для меня гораздо большим поводом для симпатии в последнее время являются не национальные корни фигуриста, а то, что он говорит о России, о наших спортсменам, людях. Насчёт Малинина пока не могу ничего сказать, не слежу за его интервью. Но исполнение четверного акселя восхищает, конечно.
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Pentrak
Ответ Viks
Национальность определяется по папе с мамой, а не по месту рождения.
А его родители себя русскими тоже не считали. Рекомендую посмотреть за какую страну выступала его мать хотя бы.
+13
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Viks
Ответ Katerina Sunny
Малинин родился и вырос в Америке. И всю жизнь катается за свою федерацию.
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JL JL
А, Малинин вообще в сознательном возрасте (про официальные соревнования это отдельно) был в России? А, когда в ближайшее время приедет?
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Viks
Ответ Pentrak
Какой русский дух?! Парень родился и вырос в США, он американец до мозга костей.
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oldparakhod
А какой у него будет дух, если скажет, что не хочет видеть россиян на соревнованиях?
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Блинчик
Этот "русский" в прошлом сезоне побрезговал приехать на ЮГП в Красноярск.
+7
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Блинчик
Интересно, в Узбекистане Малинина тоже считают своим?
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Pentrak
Какой русский дух?! Парень родился и вырос в США, он американец до мозга костей.
+27
-2
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Katerina Sunny
Малинин родился и вырос в Америке. И всю жизнь катается за свою федерацию.
+20
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