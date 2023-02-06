Железняков о победе Малинина на премии ISU: «Можно сказать, что это наш дух. Русские люди по всему миру»

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков оценил победу американского фигуриста Ильи Малинина на премии ISU Skating Awards.

Малинин, который первым в истории чисто исполнил четверной аксель на соревнованиях, накануне получил награду в номинации «За особые достижения».

«Про победу Ильи Малинина можно сказать, что это наш дух. Русские люди по всему миру. Очень многие спортсмены катаются за другие федерации и показывают неплохие результаты.

Это наш след, который везде дает свой отпечаток. Малинин – молодец, выстрелил в этом сезоне», – сказал Железняков.

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