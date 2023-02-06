Петр Гуменник: «Сегодня вышел на первую тренировку. Со здоровьем все в порядке, начал подготовку к финалу Гран‑при»
Российский фигурист Петр Гуменник сообщил, что вернулся к тренировкам.
Ранее он пропустил чемпионат Санкт-Петербурга из-за болезни.
«Сегодня вышел на первую тренировку. Со здоровьем все в порядке, полностью выздоровел, начал подготовку к финалу Гран‑при.
Рад, что его перенесли в Питер, это отличное место, люблю выступать в «Юбилейном» – это знакомая мне арена», – сказал Гуменник.
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