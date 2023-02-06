Петр Гуменник: «Сегодня вышел на первую тренировку. Со здоровьем все в порядке, начал подготовку к финалу Гран‑при»

Теги сборная России мужское катание Петр Гуменник Серия Гран-при России Фигурное катание

Российский фигурист Петр Гуменник сообщил, что вернулся к тренировкам.

Ранее он пропустил чемпионат Санкт-Петербурга из-за болезни.

«Сегодня вышел на первую тренировку. Со здоровьем все в порядке, полностью выздоровел, начал подготовку к финалу Гран‑при.

Рад, что его перенесли в Питер, это отличное место, люблю выступать в «Юбилейном» – это знакомая мне арена», – сказал Гуменник.

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5 комментариев

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private dancer
Отличные новости !
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LoRa
Петру восстановиться и удачно выступить на соревнованиях!!)
+5
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Irina Chut
Пете скорейшего и полного восстановления и чистых прокатов в финале Гран-при.
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Sv Sv
Успешной подготовки!!!
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Lebedstory
Какая хорошая новость. Удачной подготовки Петру. Успеть набрать форму.
+8
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