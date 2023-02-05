Эван Бейтс: «Наши костюмы выглядят здорово, но в конце сезона уже устаешь. Эти 100 тысяч страз на поддержках каждый раз резали мне ухо, приходилось смывать кровь»

Теги танцы на льду сборная США Эван Бейтс Мэдисон Чок Фигурное катание

Американский фигурист Эван Бейтс, выступающий в танцах на льду с Мэдисон Чок, прокомментировал победу их дуэта в номинации «Лучший костюм» премии ISU Skating Awards. 

«Когда Мэдисон приносит мне наброски костюмов – я соглашаюсь с ними. На этом моя работа заканчивается.

Очень горжусь ей, рад, что она получила награду, потому что она не только потрясающая фигуристка, но и талантливый дизайнер.

Костюмы выглядят очень гламурными, но на льду, если честно, все эти 100 тысяч страз... На поддержках они каждый раз резали мне ухо.

После каждого соревнования мою кровь приходилось смывать с костюма Мэдисон. Так что костюмы выглядят здорово, но в конце сезона уже устаешь», – сказал Бейтс. 

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11 комментариев

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Наталья Грабовская
Ответ Активист
Вообще-то видео с сезона 2019/20, но там тоже очень хороший костюм и программа были
Это те же самые костюмы, как я поняла https://dzen.ru/a/Y9-pqVeUuQp1Wg53
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Orange carrot
В этом плане большинство костюмов ПС идеальны) никаких страз)
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Активист
Ответ Наталья Грабовская
Американцы Мэдисон Чок и и Эван Бейтс получили премию ISU Skating Awards в номинации "Лучший костюм" https://www.youtube.com/watch?v=StJG6Lvh6Rc
Вообще-то видео с сезона 2019/20, но там тоже очень хороший костюм и программа были
0
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0
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Наталья Грабовская
Ответ XiangYang
А Вы в курсе, что за каждый такой осыпавшийся стразик им грозит дедакшн -1 балл?
Только нужно доказать, что это именно их стразик. Если там их 100 тыс., как они пишут, то не сразу и заметишь, что пару десятков отсутствует - хваты сильные при исполнении поддержек, хоть и танцы.
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XiangYang
Ответ Наталья Грабовская
Эти стразы ещё и на лёд сыпятся частенько. Есть вероятность, что пара-другая соперников будет инактивирована - как грамотно дизайн костюмов продуман...)) Ну, хотя бы не "голое" платье Луны.
А Вы в курсе, что за каждый такой осыпавшийся стразик им грозит дедакшн -1 балл?
+5
0
+5
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Наталья Грабовская
Ответ Sv Sv
Автор, не плохо бы фото прикреплять к подобным "статьям".
Американцы Мэдисон Чок и и Эван Бейтс получили премию ISU Skating Awards в номинации "Лучший костюм"
https://www.youtube.com/watch?v=StJG6Lvh6Rc
+5
0
+5
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Katerina Sunny
Ответ Блинчик
За 1,5 часа только одного оскаряна вручили?
Вроде два осталось, я эфир не смотрю. Есть общая тема.
+2
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+2
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Sv Sv
Автор, не плохо бы фото прикреплять к подобным "статьям".
+14
0
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Блинчик
За 1,5 часа только одного оскаряна вручили?
+1
-2
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Наталья Грабовская
Эти стразы ещё и на лёд сыпятся частенько. Есть вероятность, что пара-другая соперников будет инактивирована - как грамотно дизайн костюмов продуман...)) Ну, хотя бы не "голое" платье Луны.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Katerina Sunny
Красота требует жертв.
+11
0
+11
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