Эван Бейтс: «Наши костюмы выглядят здорово, но в конце сезона уже устаешь. Эти 100 тысяч страз на поддержках каждый раз резали мне ухо, приходилось смывать кровь»

Американский фигурист , выступающий в танцах на льду с , прокомментировал победу их дуэта в номинации «Лучший костюм» премии ISU Skating Awards.

«Когда Мэдисон приносит мне наброски костюмов – я соглашаюсь с ними. На этом моя работа заканчивается.

Очень горжусь ей, рад, что она получила награду, потому что она не только потрясающая фигуристка, но и талантливый дизайнер.

Костюмы выглядят очень гламурными, но на льду, если честно, все эти 100 тысяч страз... На поддержках они каждый раз резали мне ухо.

После каждого соревнования мою кровь приходилось смывать с костюма Мэдисон. Так что костюмы выглядят здорово, но в конце сезона уже устаешь», – сказал Бейтс.