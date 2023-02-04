Алина Загитова: «Для меня самое главное – дисциплина: и в спорте, и в жизни. Важно также найти человека, который тебя ведет к этой дисциплине»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию высказалась о важности дисциплины в спорте и в жизни.

Сегодня она выступила с показательным номером и провела мастер-класс на «Зимнем дне Московского спорта» в «Лужниках».

«Для каждого важно свое, но для меня самое главное – это дисциплина. Дисциплина во всем: и в спорте, и в жизни, важно также найти человека, который тебя ведет к этой дисциплине. В момент, когда я хотела бросить фигурное катание, я вспоминала цель, к которой стремилась, это сразу мотивирует.

Заниматься спортом в принципе полезно, надеюсь, помогла и открыла некоторые секреты фигурного катания. Удалось порадовать и маленьких спортсменов, и профессионалов, которые здесь собрались. Мне радостно от того, что спорт в нашей стране популяризуется. Движение – это жизнь, это касается всех видов спорта», – сказала Загитова.