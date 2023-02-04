Алина Загитова: «Для меня самое главное – дисциплина: и в спорте, и в жизни. Важно также найти человека, который тебя ведет к этой дисциплине»
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова высказалась о важности дисциплины в спорте и в жизни.
Сегодня она выступила с показательным номером и провела мастер-класс на «Зимнем дне Московского спорта» в «Лужниках».
«Для каждого важно свое, но для меня самое главное – это дисциплина. Дисциплина во всем: и в спорте, и в жизни, важно также найти человека, который тебя ведет к этой дисциплине. В момент, когда я хотела бросить фигурное катание, я вспоминала цель, к которой стремилась, это сразу мотивирует.
Заниматься спортом в принципе полезно, надеюсь, помогла и открыла некоторые секреты фигурного катания. Удалось порадовать и маленьких спортсменов, и профессионалов, которые здесь собрались. Мне радостно от того, что спорт в нашей стране популяризуется. Движение – это жизнь, это касается всех видов спорта», – сказала Загитова.
Дисциплина играет в жизни спортсмена важную и определяющую роль.
Спортс опять отсебятину написал, трудности перевода что ли были?🤦♀️Тут слышим, там не слышим?
Алина очень хорошо и понятно всё изложила.
https://sports.ru/figure-skating/1068829839.html