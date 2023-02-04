Алина Загитова: «Для меня самое главное – дисциплина: и в спорте, и в жизни. Важно также найти человека, который тебя ведет к этой дисциплине»

Теги женское катание Алина Загитова Фигурное катание

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова высказалась о важности дисциплины в спорте и в жизни.

Сегодня она выступила с показательным номером и провела мастер-класс на «Зимнем дне Московского спорта» в «Лужниках».

«Для каждого важно свое, но для меня самое главное – это дисциплина. Дисциплина во всем: и в спорте, и в жизни, важно также найти человека, который тебя ведет к этой дисциплине. В момент, когда я хотела бросить фигурное катание, я вспоминала цель, к которой стремилась, это сразу мотивирует.

Заниматься спортом в принципе полезно, надеюсь, помогла и открыла некоторые секреты фигурного катания. Удалось порадовать и маленьких спортсменов, и профессионалов, которые здесь собрались. Мне радостно от того, что спорт в нашей стране популяризуется. Движение – это жизнь, это касается всех видов спорта», – сказала Загитова.

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16 комментариев

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Lapo Elkann
Ответ Tresk2
Смешно https://sports.ru/figure-skating/1068829839.html
Да , надо отметить , что всего лишь 110 комментов. " Чудесатые " начали смотреть ФК после Сайтамы.
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AllaS
Алина сильная и волевая спортсменка. Она умеет ставить цели и добиваться их. Тому пример ее 29 медалей . Единственная обладательница всех титулов в своем виде ФК в России и вторая в мире.
Дисциплина играет в жизни спортсмена важную и определяющую роль.
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Люблю Женьку
Послушала вью Алины, дословно: Важна дисциплина во всём... И важно найти людей, тренера, которые тебя к этому приведут.
Спортс опять отсебятину написал, трудности перевода что ли были?🤦‍♀️Тут слышим, там не слышим?
Алина очень хорошо и понятно всё изложила.
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Bashibuzuck
Хорошего мужика ей надо, может тогда и поскромнее станет, да и вести себя на людях научится😉
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Мар-ина
Без дисциплины невозможно стать единственным в России обладателем всех существующих золотых медалей в ФК. Хороший пример удачной карьеры.
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pravda87
Ответ Татьяна Храмцова
Пошёл шестой год, а потеряшке бедному всё не обновят методичку, приходится тупить и тупить)))
Новую методичку надо еще осилить осилить, а эту за столько ежедневных комментов изучил вдоль и поперек.
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Tresk2
Смешно
https://sports.ru/figure-skating/1068829839.html
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-3
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olvl
Алина большая молодец, так много достигла за такой короткий срок. Меня такие люди не могут не восхищать и не вызывать огромное уважение. Удачи и успехов Алине в жизни.
+9
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Jazzy22
Вот поэтому она и олимпийская чемпионка
+6
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Jessi
Речь Алины становится все более уверенной и грамотной.
+6
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Tresk2
Главное, чтобы хорошо училась. Правда ж?!
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Татьяна Храмцова
Ответ Бедоносец
А по полям кто бегал от тренировок? 🤦
Пошёл шестой год, а потеряшке бедному всё не обновят методичку, приходится тупить и тупить)))
+8
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+4
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Бедоносец
А по полям кто бегал от тренировок? 🤦
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-4
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eliza-doolittle
Согласна со словами Алины; лично у меня тот чел кто ведёт меня к дисциплине - это я сама
+9
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tancha.20
Да уж! Не мешало бы выбрать в хозтоварах увесистую "дисциплину", и раздать всем кому требуется!
+3
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Девушка Безимени
сама. все сама
+5
-11
-6
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