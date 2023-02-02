Боброва о женском катании на чемпионате Европы: «Все, что набирала российская сборная, откатилось на 8-10 лет назад»

Теги сборная России чемпионат Европы по фигурному катанию Екатерина Боброва женское катание Джейсон Браун Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в команде Екатерина Боброва поделилась мнением об уровне женского катания на чемпионате Европы в Эспоо.

«Наши девочки начали огромный рост в развитии женского фигурного катания. Липницкая брала, как и Сотникова, своей стабильностью. Дальше пришли Медведева, Загитова – та же история, красивые каскады 3-3, очень быстрые вращения, все прыжковые элементы во второй половине.

Потом, когда это не разрешили – каскады во вторую половину. Да, аксель в три с половиной оборота начали прыгать давно, но именно наши, Лиза и Алена, начали прыгать стабильно, за что и получали высокие баллы. Потом с наших юниорок начались четверные, и это все росло-росло-росло.

Сейчас все то, что российская сборная набирала за эти года, откатилось на 8-10 лет назад. Для меня это деградация фигурного катания в женском виде. Можно невероятно красиво кататься, и это должно оцениваться также высоко, как и четверные прыжки.

Вот к примеру Джейсон Браун может без четверных прыжков быть близко к Илье Малинину, который делает что-то невероятное. Но тогда, девочки, нужно кататься как Джейсон Браун. Катаются красиво, но не выдающиеся», – сказала Боброва в подкасте «Ход коньком».

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26 комментариев

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Валерий Петров
Ответ Владимир Великий
Российская сборная набирала только для себя. Россия не делала ничего для развития женского ФК в Европе.
А почему Европа сама для себя ничего не делала для СВОЕГО ФК?
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B.Jones
Ответ /72/
Фигуристки должны выходить на взрослый уровень в 15 лет, когда подходят к пику своих физических возможностей и показывают уже вполне осознанное взрослое катание. Европейцы трусливо оградились от конкуренции, подняв возраст и придушив тем самым женскую одиночку, что иначе как откровенным вредительством назвать нельзя.
Угу. А легковесы в боксе, и прочих единоборствах, должны не сс..ть и выходить против тяжей.
Смотрите юниорок госканалах и радуйтесь. И не мешайте другим людям жить.
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Владимир Великий
Российская сборная набирала только для себя. Россия не делала ничего для развития женского ФК в Европе.
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-1
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miladoc1
Ответ Валерий Петров
А что, кого-то на ЧЕ против возрастных правил ИСУ допустили?
Никого, я говорю о будущем
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Wiley Fox
Ответ Artemon1302
Цель - не довести до преклонного возраста, а показать мощь, красоту и силу на льду. И уж лучше я буду смотреть, как звенят на льду 16-ти летние девчонки, чем на то , как еле передвигает ноги условная Жозефина.
Какие 16-летние? У пальто это выход на пенсию
+1
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Dmona1
И она права.
+1
-2
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/72/
Фигуристки должны выходить на взрослый уровень в 15 лет, когда подходят к пику своих физических возможностей и показывают уже вполне осознанное взрослое катание. Европейцы трусливо оградились от конкуренции, подняв возраст и придушив тем самым женскую одиночку, что иначе как откровенным вредительством назвать нельзя.
+2
-2
0
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Спорт_в_массы
Браун взял близко к Малинину, потому что Илья напортачил в каскаде, сольном лутце и упал с 4А. если бы Малинин вывез весь свой контент, то ничего близкого там бы не было)
+4
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alexnew
Сотникова стабильностью никогда не отличалась, во всяком случае по взрослым, впрочем и Липницкая относительно стабильна была лишь в первый взрослый сезон. Но это такие мало существенные уточнения.
+1
0
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Ирина С
Развитие фигурного катания продвигали именно российские фигуристки, особенно с появлением квадисток. За ними тянулись американки, японки и кореянки, правда, по большей части, мало успешно. Все остальные не привносили в ФК ничего нового: они всегда отставались на уровне десятилетней давности. Просто на фоне наших девочек это не так бросалось в глаза, а сейчас вылезло во всей "красе".
+4
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/72/
Ответ King_bez_ice
Она согласна и чтобы девочки катались красиво и стабильно как Браун И кто в мировом топе такой? Может Луна, но и она от ответственности начала валить У остальных все похуже
Какая Луна с её убогой техникой, не смешите.
+1
-1
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Katerina Sunny
Ответ King_bez_ice
Она согласна и чтобы девочки катались красиво и стабильно как Браун И кто в мировом топе такой? Может Луна, но и она от ответственности начала валить У остальных все похуже
Так Браун не напрягается с квадами как остальные, чего ему не катать стабильно?
+2
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Валерий Петров
Ответ miladoc1
По возрастным критериям.
А что, кого-то на ЧЕ против возрастных правил ИСУ допустили?
0
0
0
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/72/
Цель и прогресс - в совмещении красоты катания и сложных элементов. По отдельности такое фк неполноценно.
+3
0
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King_bez_ice
Ответ Katerina Sunny
Бобровой бы определиться: ей нужны квады или чтобы девочки катались как Браун?
Она согласна и чтобы девочки катались красиво и стабильно как Браун
И кто в мировом топе такой? Может Луна, но и она от ответственности начала валить
У остальных все похуже
+1
-1
0
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Princess23
Ох Катя... твои бы слова.... как же хочется вернуться на эти 8-10 лет назад, к красивому ЖО, а не однодневкам допубертатного вида
+5
-8
-3
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miladoc1
Ответ Валерий Петров
Почему это не должн
По возрастным критериям.
+1
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Валерий Петров
Ответ miladoc1
Ну и что теперь - не кататься что ли и ждать малолеток, которых вообще быть не должно на ЧЕ.
Почему это не должн
0
0
0
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miladoc1
Ну и что теперь - не кататься что ли и ждать малолеток, которых вообще быть не должно на ЧЕ.
+1
-4
-3
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Artemon1302
Ответ Wiley Fox
Вид спорта называется фигурное катание, а не фигурные прыжки детей из инкубатора пальто с карманами, полными Триметазидина Ввели ценз возрастной, просмотрим теперь, как жулики из хрустального к этому подготовятся и сколько детей доведут до этого возраста
Цель - не довести до преклонного возраста, а показать мощь, красоту и силу на льду. И уж лучше я буду смотреть, как звенят на льду 16-ти летние девчонки, чем на то , как еле передвигает ноги условная Жозефина.
+4
-7
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Katerina Sunny
Бобровой бы определиться: ей нужны квады или чтобы девочки катались как Браун?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Wiley Fox
Вид спорта называется фигурное катание, а не фигурные прыжки детей из инкубатора пальто с карманами, полными Триметазидина

Ввели ценз возрастной, просмотрим теперь, как жулики из хрустального к этому подготовятся и сколько детей доведут до этого возраста
+12
-11
+1
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Денис Забелин
А говорят, что молодость не вернешь.
0
0
0
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AlenaPayvina
Надоели одни и те же тексты. Что нового бы сказала))
+3
-1
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Denkaaaa
Сотникова стабильная?смешно
+5
0
+5
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